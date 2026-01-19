दुनिया पर मंडराने वाला है नया खतरा! इस नए शोध से वैज्ञानिक भी हैरान; सबसे खूबसूरत जगह पर आखिर क्या हो रहा?

Research on Greenland Ice Melting: ग्रीनलैंड दुनिया का एक बेहद खास और खूबसूरत द्वीप है. हालांकि, दुनिया के किसी भी कोने में जब ग्लोबल वार्मिंग की बात आती है, को वैज्ञानिकों की नजर ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर पर टिक जाती है. माना जाता है कि यहां पर बर्फ पिघलने का मतलब महासागरों का जलस्तर खतरनाक रूप से बढ़ना होता है. हालांकि ग्रीनलैंड के किसी भी क्षेत्र में बर्फ के पिघलने के खतरे पर कई दुनिया में कई शोध भी हुए हैं. हालांकि, एक नई रिसर्च ने सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है.

दरअसल, एक नई शोध में वैज्ञानिकों को पता चला है कि जब दुनिया गर्म होती है तो ग्रीनलैंड की बर्फ कितनी नाज़ुक हो सकती है. बताया जा रहा है कि बर्फ के नीचे गहराई में देखने पर, शोधकर्ताओं को संकेत मिला कि ग्रीनलैंड के एक हिस्से की सारी बर्फ बहुत पहले एक गर्म समय में पिघल गई थी. इस बात में यह चिंता बढ़ा दी है कि भविष्य में जब तापमान फिर से बढ़ेगा तो क्या हो सकता है.

शोध में क्या आया सामने?

कहा जा रहा है हाल के समय में हुई साइंटिफिक स्टडीज से पता चलता है कि ग्रीनलैंड की विशाल बर्फ की चादर का एक हिस्सा लगभग 7,000 साल पहले एक प्राकृतिक रूप से गर्म समय में पूरी तरह से गायब हो गया था. हालांकि, उस वक्त का तापमान वैसा ही था, जैसा कि वैज्ञानिकों ने माना है. इस बीच आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ती राजनीतिक दिलचस्पी और नए क्लाइमेट संकेतों से इस क्षेत्र का भविष्य और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है.

500 मीटर बर्फ को ड्रिल करने पर क्या मिला?

शोधकर्ताओं ने ग्रीनड्रिल प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर वैज्ञानिकों ने ग्रीनलैंड के प्रूडहो डोम में 500 मीटर से ज़्यादा की गहराई तक बर्फ में ड्रिल किया. इसमें पाया कि बर्फ 6,000 से 8,200 साल पहले पूरी तरह से गायब हो गई थी. इस समय को होलोसीन वार्म पीरियड के नाम से जाना जाता है, जब तापमान इंडस्ट्रियल युग से पहले की तुलना में लगभग 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म था, जो 2100 के अनुमानों के आसपास है.

शोधकर्ताओं को उस जगह पर बाद में बनी बर्फ में पिछले हिमयुग के कोई निशान नहीं दिखे, इससे पता चलता है कि बर्फ की चादर पूरी तरह से पिघल गई थी और फिर से बन गई थी. वहीं, इस प्रोजेक्ट के वरिष्ठ वैज्ञानिक ने बताया कि यह महत्वपूर्ण खोज एक बहुत जोखिम भरे ड्रिलिंग ऑपरेशन के बाद संभव हुई जो लगभग फेल हो गया था. ये नतीजे साफ दिखाते हैं कि तापमान में थोड़ी सी भी बढ़ोतरी से बर्फ की बड़ी चादरें पूरी तरह से बदल सकती हैं.

क्यों इतना महत्वपूर्ण है ग्रीनलैंड

उल्लेखनीय है कि ग्रीनलैंड अपने बर्फ की चादर वाली खूबसूरती के कारण दुनिया में काफी प्रसिद्ध है. इसकी सुंदरता हर एक इंसान को अपनी ओर आकर्षित करती है. इन दिनों ट्रंप की नजर भी ग्रीनलैंड पर पड़ी है और वह इसपर कब्जा जमाने में लगे हुए हैं. हालांकि, डेनमार्क ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है. वहीं, वैज्ञानिक मानते हैं कि पिछले कुछ सालों में ग्रीनलैंड की बर्फ बहुत ज्यादा पिघल रही है, जो एक प्रकार से दुनिया में बढ़ते तापमान का संकेत है और यह दुनिया के लिए एक नया खतरा भी है.

