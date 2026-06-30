/फेफड़े, फसल और ग्लेशियर... सब पर भारी पड़ रहा है नया अदृश्य प्रदूषण; CSE रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा

CSE Report Air Quality 2026: अगर आप सोचते हैं कि प्रदूषण का खतरा सिर्फ ठंड के काले धुएं और स्मॉग तक ही सीमित रहता है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं. भारत के आसमान में एक ऐसा अदृश्य और जानलेवा साइलेंट किलर आ चुका है, जो अब मौसम देखकर नहीं, बल्कि साल के 365 दिन आपके सेहत के लिए खतरानक बन रहा है. देश की राजधानी दिल्ली समेत दूसरे बड़े शहरों को लेकर ऐसी ही एक डरावनी रिपोर्ट सामने आई है, जिसने वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को हैरान कर दिया है.
सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSE के नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि हमारे शहरों की हवा में ग्राउंड-लेवल ओजोन का स्तर तय मानकों को पार कर दिया है. हैरानी वाली बात यह है कि यह जहरीली गैस अब सिर्फ धूप में ही नहीं, बल्कि सूरज ढलने के बाद रात के अंधेरे में भी हवा में घुल रही है. साल 2021 से 2026 के बीच 25 शहरों के डेटा पर किए गए इस रिसर्च में दिल्ली-NCR को देश का सबसे बड़ा ओजोन हॉटस्पॉट पाया गया है. इसके साथ ही चंडीगढ़, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे शहरों में भी इसका लेवल बहुत ही चिंताजनक पाया गया है.
अभी तक हम यह मानते आए हैं कि वायुमंडल के ऊपर हिस्से में मौजूद ओजोन परत सूरज की हानिकारक किरणों से हमें बचाती है. लेकिन जब यही ओजोन गैस जमीन के पास बनती है, तो यह खतरनाक हो जाती है. वैज्ञानिकों के मुताबिक, यह गैस सीधे किसी फैक्टरी या गाड़ी से नहीं निकलती, बल्कि जब गाड़ियों और फैक्ट्री से निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड और दूसरी गैसें तेज धूप और लगातार बढ़ते तापमान के संपर्क में आती हैं, तो उनके बीच एक रासायनिक रिएक्शन होता है. इसी कारण से गर्मी बढ़ने के साथ इसका खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है.
डॉक्टरों और रिसर्चर्स ने चेतावनी दी है कि ग्राउंड लेवल ओजोन हमारे शरीर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले प्रदूषण में से एक है-
यह गैस फेफड़ों के टिशू यानी ऊतकों को छील देती है और अस्थमा के मरीजों की हालत गंभीर कर देती है.
काफी समय तक इस गैस के संपर्क में रहने से हार्ट अटैक, स्ट्रोक और फेफड़ों की गंभीर बीमारी का खतरा बढ़ जाता है.
अमूमन धूप ढलने के बाद ओजोन कम हो जाती है, लेकिन दिल्ली-NCR और मुंबई जैसे शहरों में अब यह रात के समय भी खतरनाक स्तर पर बनी हुई है.
रिसर्च रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि यह अदृश्य गैस पौधों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रभावित कर रोक देती है, जिससे फसलों की ग्रोथ रुक जाता है. अनुमान है कि इस प्रदूषण के कारण भारत में गेहूं की पैदावार में हर साल 14 से 15 फीसदी की कमी आ रही है. सिर्फ इतना ही नहीं, शहरों से उड़कर यह गैस हिमालय तक पहुंच रही है, जिससे वहां के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं.
CSE की कार्यकारी निदेशक अनुमिता रॉय चौधरी के मुताबिक अब समय आ गया है जब सरकार को सिर्फ धूल के कणों को रोकने की रणनीति बदलनी होगी. अब गाड़ियों, फैक्ट्रियों और कचरा जलाने से निकलने वाली गैसों को रोकने के लिए एक कड़ा और कंबाइंड एक्शन प्लान बनाना होगा, तभी देश को इस सालभर रहने वाले अदृश्य खतरे से बचाया जा सकेगा.