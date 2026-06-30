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फेफड़े, फसल और ग्लेशियर... सब पर भारी पड़ रहा है नया अदृश्य प्रदूषण; CSE रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा

Ground Level Ozone Pollution: देश में वायु प्रदूषण का खतरा अब सिर्फ सर्दियों के स्मॉग तक सीमित नहीं रहा. CSE की नई रिपोर्ट में आया कि ग्राउंड-लेवल ओजोन सालभर लोगों की सेहत, खेती और पर्यावरण पर गंभीर असर डाल रहा है. दिल्ली-एनसीआर समेत कई बड़े शहर इस अदृश्य प्रदूषण की चपेट में हैं.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 30, 2026, 04:20 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 04:21 PM IST
फेफड़े, फसल और ग्लेशियर... सब पर भारी पड़ रहा है नया अदृश्य प्रदूषण; CSE रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा
Image Credit: Ai ImageSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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