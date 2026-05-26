मिट्टी खोदते ही जमीन 'उगलने' लगी सोने के सिक्के, 1700 साल पुराना खजाना देख वैज्ञानिक ने पकड़ा माथा

उत्तरी लक्जमबर्ग के एक शांत खेत में हुई खोज ने इतिहासकारों और पुरातत्वविदों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. होल्जथुम (Holzthum) गांव के पास जमीन के नीचे से 141 रोमन सोने के सिक्कों का खजाना मिला है, जो करीब 1,700 साल तक मिट्टी में दबा रहा. शुरुआत में यह सिर्फ धातु का एक छोटा टुकड़ा लगा, लेकिन आगे की जांच में पता चला कि यह खोज रोमन साम्राज्य के अंतिम दौर से जुड़ी एक बेहद महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कहानी को उजागर करती है.

विशेषज्ञों के अनुसार इन सिक्कों की आर्थिक कीमत लाखों यूरो हो सकती है, लेकिन उनकी ऐतिहासिक अहमियत इससे कहीं ज्यादा है. आज भी इन सिक्कों का अध्ययन और संरक्षण किया जा रहा है ताकि रोमन इतिहास के कई अनसुलझे पहलुओं को समझा जा सके.

141 सोने के सिक्कों का मिला खजाना

पुरातत्वविदों को मिले ये सिक्के बिखरे हुए नहीं थे, बल्कि एक जगह सुरक्षित रूप से जमा किए गए थे. इस खजाने में 141 “सॉलिडी” (Solidi) नामक सोने के सिक्के मिले हैं. इनका निर्माण चौथी और पांचवीं शताब्दी ईस्वी के बीच हुआ था, जब रोमन साम्राज्य अपने कमजोर दौर से गुजर रहा था.

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उस समय साम्राज्य को लगातार बाहरी आक्रमणों, आर्थिक संकट और राजनीतिक संघर्षों का सामना करना पड़ रहा था. यही वजह है कि माना जा रहा है कि किसी संपन्न परिवार या प्रभावशाली व्यक्ति ने अपने कीमती धन को सुरक्षित रखने के लिए इन्हें जमीन में छिपाया होगा. हालांकि वह व्यक्ति या परिवार बाद में इन्हें वापस लेने नहीं आ सका और खजाना सदियों तक मिट्टी में दबा रह गया.

सिक्कों पर दिखे कई रोमन सम्राटों के चेहरे

इस खोज को खास बनाने वाली बात केवल सिक्कों की संख्या नहीं है, बल्कि उन पर अंकित अलग-अलग रोमन सम्राटों की तस्वीरें भी हैं. इन सिक्कों से उस दौर की राजनीतिक अस्थिरता का पता चलता है, जब सत्ता बार-बार बदल रही थी और किसी भी शासक का शासन लंबे समय तक नहीं टिक पा रहा था.

विशेषज्ञों का मानना है कि यह संग्रह उस समय छिपाया गया होगा जब सीमावर्ती इलाकों में असुरक्षा बढ़ रही थी. युद्ध, सत्ता संघर्ष और राजनीतिक उथल-पुथल के बीच लोगों को अपने धन-संपत्ति के खो जाने का डर सताने लगा था.

दुर्लभ सम्राट यूजीनियस के सिक्के भी मिले

इस खजाने में कुछ ऐसे सिक्के भी मिले हैं जिन पर रोमन शासक यूजीनियस (Eugenius) की तस्वीर बनी हुई है. यूजीनियस का शासनकाल बहुत छोटा और विवादों से भरा था. उन्होंने 390 के दशक की शुरुआत में केवल कुछ वर्षों तक शासन किया और बाद में सत्ता संघर्ष में हार गए.

यही कारण है कि उनके नाम वाले सिक्के बेहद दुर्लभ माने जाते हैं. ये सिक्के उस दौर की राजनीतिक अनिश्चितता और सत्ता संघर्ष की कहानी बयां करते हैं. पुरातत्वविदों का कहना है कि इतने अच्छी स्थिति में और एक साथ यूजीनियस के सिक्के मिलना बेहद असामान्य है.

सुरक्षा चौकी के पास मिला खजाना

यह खजाना जिस स्थान पर मिला है, वह भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. सिक्कों का संग्रह एक प्राचीन रोमन सुरक्षा टावर के अवशेषों के पास मिला है. माना जाता है कि यह टावर रोमन साम्राज्य की उत्तरी सीमा की निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जाता था.

उस समय यह इलाका रोमन प्रांत गैलिया बेल्जिका (Gallia Belgica) का हिस्सा था. यहां सैन्य गतिविधियां, व्यापार मार्ग और राजनीतिक गठबंधन लगातार बदलते रहते थे. टावर संभवतः एक बड़े सुरक्षा नेटवर्क का हिस्सा था, जो क्षेत्र में आने-जाने वाले लोगों और गतिविधियों पर नजर रखता था.

एक सिक्के से शुरू हुई बड़ी जांच

दिलचस्प बात यह है कि इस ऐतिहासिक खोज की शुरुआत केवल एक सिक्के से हुई थी. वर्ष 2019 में कुछ शौकिया पुरातत्व खोजकर्ताओं को पास के खेत में एक सोने का सिक्का मिला. इस खोज की जानकारी अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद विस्तृत जांच शुरू हुई.

अगले वर्ष बड़े पैमाने पर खुदाई अभियान चलाया गया और धीरे-धीरे जमीन के नीचे दबे पूरे खजाने का पता चला. इस खोज ने न केवल रोमन साम्राज्य के अंतिम वर्षों के बारे में नई जानकारी दी है, बल्कि यह भी दिखाया है कि धरती के नीचे आज भी इतिहास के अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं.