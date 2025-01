GSLV-F15 Mission: ISRO@100! श्रीहरिकोटा में बनेगा इतिहास, 29 जनवरी को लगेगी सैटेलाइट लॉन्च की सेंचुरी

ISRO 100th Mission Launch: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) अगले हफ्ते अपनी 100वीं उड़ान के लिए तैयार है. 29 जनवरी, 2025 को श्रीहरिकोटा से ऐतिहासिक GSLV-F15 मिशन को लॉन्च किया जाएगा. इसमें NavIC सिस्टम के लिए NVS-02 सैटेलाइट को कक्षा में स्थापित किया जाएगा. यह श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर (SHAR) से होने वाला 100वां लॉन्च होगा. यह केंद्र ISRO के सभी बड़े लॉन्चों का गवाह रहा है.

GSLV-F15 मिशन क्या है?

GSLV-F15, Geosynchronous Satellite Launch Vehicle (GSLV) की 17वीं उड़ान होगी. यह 11वीं उड़ान होगी जिसमें स्वदेशी क्रायोजेनिक स्टेज का इस्तेमाल किया जाएगा. इस लॉन्च के लिए 3.4 मीटर व्यास वाला मेटालिक पेलोड फेयरिंग इस्तेमाल किया जाएगा. यह रॉकेट श्रीहरिकोटा के दूसरे लॉन्च पैड (SLP) से उड़ान भरेगा.

Mark your calendars! The Launch of GSLV-F15/NVS-02 Mission is scheduled on 29th January 2025 at 06:23 hrs IST from SDSC SHAR, Sriharikota.

Public can witness the launch from Launch View Gallery at SDSC SHAR, Sriharikota by registering through online from the following…

— ISRO (@isro) January 24, 2025