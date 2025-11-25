टेक्टॉनिक प्लेटों का नया नाटक! स्वेज की खाड़ी अब भी हो रही है चौड़ी, क्या अफ्रीका और एशिया धीरे-धीरे हो रहे हैं और दूर?

Gulf Of Suez Rift: इस खोज से यह पता चला है कि पृथ्वी की टेक्टॉनिक गतिविधियों को समझने में बड़ा बदलाव ला सकती है. धीमी गति से हो रही यह हलचल आगे चलकर जमीन की बनावट और भूकंप के खतरे को भी ला सकता है.

स्वेज की खाड़ी अब भी हो रही है चौड़ी

पृथ्वी कभी स्थिर तो रहती नहीं है. उसकी सतह लगातार बदलती रहती है, यह कभी तेज, कभी बेहद धीरे होती है. ऐसे ही एक बदलाव को लेकर वैज्ञानिकों ने हाल ही में चौंकाने वाली जानकारी दे दी है. मिस्र में स्थित स्वेज की खाड़ी जो अफ्रीका और एशिया महाद्वीपों को अलग करती है, अब भी धीरे-धीरे फैलती जा रही है. आपको बता दें कि यह वही खाड़ी है जिससे मशहूर स्वेज नहर जुड़ी है. हालांकि पहले माना जाता था कि यह फैलाव 50 लाख साल पहले रुक चुका है लेकिन नई रिसर्च ठीक इसके विपरीत कहानी को बता रही है.

कैसे बनी स्वेज की खाड़ी?

स्वेज की खाड़ी लाल सागर का उत्तरी हिस्सा है. यह करीब 2.8 करोड़ साल पहले जब अरब टेक्टॉनिक प्लेट अफ्रीकी प्लेट से अलग होने लगी तब जमीन में दरारें पड़ीं और यह खाड़ी बन गई. इसे ही रिफ्ट कहा जाता है. यह एक ऐसी जगह हैं जहां प्लेटें अलग होती हैं और पृथ्वी की सतह फटने लगती है. लाल सागर तो आज भी फैलकर नया महासागर बन रहा है. हालांकि स्वेज की खाड़ी को अब तक एक असफल रिफ्ट माना जाता था. यह जो फैलना शुरू तो हुआ, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाया.

Add Zee News as a Preferred Source

नई रिसर्च का बड़ा खुलासा

Geophysical Research Letters में छपी नई स्टडी में बताया गया है कि स्वेज का फैलाव कभी बंद ही नहीं हुआ है. बस बहुत धीमा हो गया है. हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि खाड़ी हर साल तकरीबन 0.5 मिलीमीटर चौड़ी हो रही है. बता दें कि यह आकार भले ही बेहद छोटा लगता हो, लेकिन लाखों साल बाद इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है.

वैज्ञानिकों ने यह कैसे पता लगाया?

रिसर्चर्स ने खाड़ी के 300 किलोमीटर लंबे क्षेत्र का गहराई से अध्ययन किया है. बता दें की पुरानी कोरल रीफ्स जमीन से ऊपर मिलना, इलाके में छोटे भूकंप, एक्टिव फॉल्ट लाइन्स और पहाड़ों की बनावट. ये सब संकेत बताते हैं कि जमीन अब भी हिल रही है और रिफ्ट पूरी तरह बंद नहीं हुआ है.

बता दें कि लगभग 50 लाख साल पहले अफ्रीकी और अरब प्लेटों की दिशा बदल गई है. जिससे खिंचाव कम हो गया है. अब यह बदलाव अमेरिका के पश्चिमी इलाके की तरह बेहद धीरे-धीरे हो रहा है. जहां धीमी टेक्टॉनिक गतिविधि से घाटियां और पहाड़ बनते जा रहे हैं.

यह भी पढ़ें: 'आसमान का जख्म' हो रहा ठीक! अंटार्कटिका पर ओजोन छेद हुआ छोटा, NASA-NOAA की रिपोर्ट ने जगाई उम्मीद