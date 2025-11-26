दो ब्लैक होल टकराए… और पूरा ब्रह्मांड कांप उठा! LIGO ने पकड़ा अब तक का सबसे साफ रिंगडाउन सिग्नल, आइंस्टीन की बात हुई सच?

Black Hole Vibration Record: LIGO-Virgo-KAGRA (Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory) टीम ने एक दुर्लभ ग्रेविटेश्नल तरंग घटना (GW250114) पकड़ी है. जिसने ब्लैक होल के साइज, बनावट और उनके टकराने के बाद बनने वाली कंपन को बेहद साफ रूप से रिकॉर्ड किया है. इसने हॉकिंग के ब्लैक होल का आकार कभी कम नहीं होता वाले सिद्धांत को भी मजबूत आधार दे दिया है.

ब्लैक होल की ‘आखिरी घंटी’

ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय पिंड ब्लैक होल, एक बार फिर विज्ञान की दुनिया में सनसनी लेकर आ गया है. वैज्ञानिकों को पहली बार दो ब्लैक होल की टक्कर के बाद बनने वाली अंतिम बाइब्रेशन यानी रिंगडाउन बहुत साफ रूप में सुनाई दिया है. यही वह कंपन है, जिसका जिक्र अल्बर्ट आइंस्टीन ने 100 साल पहले किया था. यह खोज सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है बल्कि ब्लैक होल के व्यवहार को समझने का अब तक का सबसे बड़ा कदम समझा जा रहा है.

बता दें कि LIGO- Virgo- KAGRA observatories ने हाल ही में एक बेहद साफ gravitational wave सिग्नल पकड़ा जिसे GW250114 नाम दिया गया. इस सिग्नल ने वैज्ञानिकों को चार गुना ज्यादा सटीकता के साथ ब्लैक होल की टक्कर को समझने में मदद की है. इससे कई राज खुल गए हैं. जैसे ब्लैक होल टकराने के बाद ठीक वैसे ही कंपन करते हैं, जैसे कोई घंटी बजती है और उसकी गूंज दूर तक जाती है. साथ ही यही कंपन gravitational wave के रूप में दूर तक जाती हैं और धरती तक पहुंच पाती हैं.

हॉकिंग का सिद्धांत फिर सही निकला

1971 में स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि किसी भी ब्लैक होल की सतह कभी कम नहीं हो सकती है. हालांकि नई स्टडी में यह बात फिर से बहुत स्पष्ट हो गई है कि दो ब्लैक होल के मिलने के बाद नया ब्लैक होल हमेशा बड़ा होता है. साथ ही उसकी सतह कभी घटती नहीं है फिर चाहे ऊर्जा का कितना भी नुकसान हो जाए. यह चीजें पहले की रिसर्च को और मजबूत बनाती हैं. इससे यह साफ हो जाता है कि ब्रह्मांड में ब्लैक होल सिर्फ बढ़ते हैं, सिकुड़ते नहीं हैं.

आइंस्टीन का 'रिंगडाउन'

वैज्ञानिकों ने पहली बार ब्लैक होल के हिलने की आवाज रिकॉर्ड की है जिसे "रिंगडाउन" कहते हैं, यह ऐसा है जैसे किसी बर्तन की आवाज सुनकर उसका आकार पता चल जाए. इस वेव से वैज्ञानिकों को नए ब्लैक होल का आकार, उसकी घूमने की स्पीड, उसका वन और उसका गुरुत्वाकर्षण, सब कुछ जानने का मौका मिला है.

कैसा है नया बना ब्लैक होल?

नया ब्लैक होल एक Kerr Black Hole है यानी यह तेजी से घूमता है और इसका आकार गोल की बजाय थोड़ा चपटा होता है. यह वही मॉडल है जिसकी भविष्यवाणी वैज्ञानिक Roy Kerr ने 1960 में की थी. इस नई खोज ने उनकी थ्योरी को भी थोड़ी समर्थन तो दे ही दिया है.

ब्लैक होल आखिर होते क्या हैं?

ब्लैक होल अंतरिक्ष का वह स्थान होता है, जहां gravitational force इतना ज्यादा होता है कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल पाता है. इसके बाहर की सीमा को इवेंट होराइजन कहा जाता है. टक्कर के दौरान जो एनर्जी निकलती है, वही gravitational wave में बदलकर लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर तक फैल जाती है.

खोज क्यों है इतनी बड़ी?

इस खोज ने पहली बार साफ कर दिया कि ब्लैक होल का बिल्कुल वैसा ही है जैसा आइंस्टीन ने बताया था. उनका आकार ठीक वैसा ही बढ़ता है जैसा हॉकिंग ने बताया था. ब्लैक होल की बाइब्रेशन को समझकर वैज्ञानिक अब इनके और भी रहस्य जान पाएंगे. बता दें कि आने वाले सालों में LIGO जैसी Observatory और बेहतर होंगी जिससे और भी साफ सिग्नल मिल पाएंगे. बता दें कि यह वैज्ञानिक उपलब्धि ब्लैक होल को समझने की दिशा में बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाली है.

