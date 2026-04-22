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Hindi Newsविज्ञानहेयर ट्रांसप्लांट का झंझट खत्म, पौधे से बनी इस दवा ने 56 दिनों में वापस लाए सिर के बाल! वैज्ञानिकों को मिली बड़ी सफलता

हेयर ट्रांसप्लांट का झंझट खत्म, पौधे से बनी इस दवा ने 56 दिनों में वापस लाए सिर के बाल! वैज्ञानिकों को मिली बड़ी सफलता

Plant-Based Hair Serum: बालों की झड़ना आज युवा से लेकर हर उम्र के लोगों के लिए सिर दर्द बन गया है. महंगे सीरम और मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद भी ज्यादातर लोगों के सिर पर फिर से बाल नहीं आते हैं. ऐसे ही लोगों के लिए अच्छी और राहत भरी खबर सामने आ रही है. ताइवान के रिसचर्स ने एक ऐसा प्लांट-बेस्ड हेयर सीरम तैयार कर लिया है, जो बिना किसी सर्जरी या महंगे हेयर ट्रांसप्लांट के महज 56 दिनों में बालों को दोबारा उगा सकता है.  

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Apr 22, 2026, 10:24 AM IST
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हेयर ट्रांसप्लांट का झंझट खत्म, पौधे से बनी इस दवा ने 56 दिनों में वापस लाए सिर के बाल! वैज्ञानिकों को मिली बड़ी सफलता

Hair Regrowth in 56 Days: बाल झड़ना आज के समय की सबसे आम समस्या बन चुका है. युवा से लेकर हर उम्र के लोग इस समस्या का सामना कर रहे हैं. महंगे ट्रीटमेंट और मार्केट में मिलने वाले अनगिनत प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल करने के बाद भी नतीजे मिलना मुश्किल रहता है. खोई हुई हेयरलाइन और गिरते बाल आत्मविश्वास को भी कम कर देते हैं. ऐसे में अब वैज्ञानिकों की एक नई खोज ने उम्मीद की किरण जगाई है. दावा किया जा रहा है कि पौधों से तैयार एक खास सीरम सिर्फ 56 दिनों में बालों की ग्रोथ को बढ़ा सकता है, न सिर्फ ग्रोथ बढ़ा सकता है बल्कि उन्हें पहले से ज्यादा घना भी बना सकता है.

अभी तक यह कहा जाता है कि एक बार बाल चले जाएं तो उन्हें वापस पाना नामुमकिन होता है या फिर इसके लिए महंगे हेयर ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है. लेकिन ताइवान के वैज्ञानिकों ने कमाल कर दिया है. हाल ही में हुए क्लिनिकल ट्रायल में रिसचर्स ने एक ऐसा प्लांट-बेस्ड जादुई सीरम तैयार कर लिया है, जिसने मात्रा 56 दिनों के अंदर न सिर्फ बालों को दोबारा उगाया, बल्कि उन्हें पहले से कहीं ज्यादा घना भी बना देगा.

क्या है यह नई तकनीक?

स्वेइत्जर बायोटेक कंपनी के रिसचर्स डॉ. सोंग मिन चांग के नेतृत्व में हुए इस रिसर्च में सेंटेला एशियाटिका नाम का एक पौधे के अर्क का इस्तेमाल किया गया है. इस सीरम की खास बात इसमें मौजूद एक्स्ट्रासेलुलर वेसिकल्स हैं. ये पौधों की कोशिकाओं से निकलने वाले नन्हे पैकेट होते हैं, जो बालों के रोम को एक्टिव करने के लिए जरूरी सिग्नल भेजते हैं.

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कैसे हुआ टेस्ट?

इस रिसर्च में 18 से 60 वर्ष की आयु के 60 साल के लोगों को शामिल किया गया. यह एक डबल-ब्लाइंड ट्रायल था, इसका मतलब होता है कि न तो स्वयंसेवकों को और न ही रिसचर्स को यह पता चले कि किसे असली सीरम दिया जा रहा है और किसे साधारण घोल.

इस रिसर्च में भाग लेने वाले लोग 8 हफ्तों तक हर रात अपने स्कैल्प पर 1 मिलीलीटर सीरम लगाए.

वैज्ञानिकों ने 14, 28, 42 और 56 दिनों के अंतराल पर बालों के घनत्व, मोटाई और झड़ने की टेस्ट की.

इस रिसर्च का रिजल्ट यह आया कि 25% तक बाल बढ़े.

ट्रायल के 56 वें दिन तक, जिस ग्रुप ने इस खास फॉर्मूले का इस्तेमाल किया था, उनके बालों की डेंसिटी में 25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी देखी गई. इसके साथ ही बालों की मोटाई में भी सुधार हुआ. रिसर्चर्स के मुताबिक इस सीरम में मौजूद कैफीन, पैन्थेनॉल और विशेष ग्रोथ फैक्टर्स बालों के बढ़ने के चक्र को तेज कर देता है और सुप्त पड़े रोमों को फिर से एक्टिव कर देता है.

इस बात का भी रखें ध्यान

यह रिसर्च बहुत ही उत्साहजनक है, लेकिन जानकारों का कहना है अभी इसे पूरी तरह चमत्कार मानना थोड़ा जल्दबाजी होगी.

अभी यह टेस्ट सिर्फ 60 लोगों पर किया गया था जो एक छोटा रिसर्च है.

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अभी इस सीरम की सीधी तुलना मार्केट में पहले से मौजूद दवाओं से नहीं की गई है.

बालों के परिणाम अक्सर लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद ही टिकते हैं, इसलिए लंबे समय तक इसके प्रभाव को देखना होगा.

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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