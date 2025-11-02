Advertisement
Halloween Fireballs: 2032 में अंतरिक्ष से बरसेंगे 'आग के गोले', हवा में होंगे भर-भर के विस्फोट

Halloween Fireball: हाल ही में हुए शोध से पता चला है कि टॉरड धारा में मौजूद बड़ी चीदें 2032 और 2036 में धरती के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकती हैं. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Nov 02, 2025, 06:25 PM IST
Halloween Fireballs: 2032 में अंतरिक्ष से बरसेंगे 'आग के गोले', हवा में होंगे भर-भर के विस्फोट

Science Latest News: टॉरिड उल्का बौछार(Taurid meteor shower)Halloween Fireballs के लिए जानी जाती है जो अक्टूबर के अंत से नवंबर की शुरुआत तक सारे आसमान को रोशन करती है. यह भविष्य में अंतरिक्ष से आने वाले संभावित खतरों जिनमें हवा के विस्फोट और धरती की सतह पर टक्कर शामिल हैं, के बारे में जरूरी जानकारी दे सकती है. वृषभ तारामंडल की दिशा से दिखाई देने वाली ये उल्का आमतौर पर नुकसान नहीं पहुंचाते और जमीन तक आने से पहले ही जल जाते हैं. Taurid meteor shower साल में 2 बार होता है.

कब है ज्यादा खतरा?
हाल ही में हुए शोध से पता चला है कि टॉरड धारा में मौजूद बड़ी चीजें 2032 और 2036 के सालों में ज्यादा खतरा पैदा कर सकते हैं. ये वस्तुएं शायद वायुमंडल में फट सकती हैं जो कभी-कभी धरती की सतह तक पहुंच सकती है. न्यू मैक्सिको विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञानी मार्क बोस्लो ने बताया कि, टॉरिड झुंड में छोटी वस्तुओं का समूह होने के मजबूत सबूत हैं. इन्हें चांद पर भूकंप और उनके रास्ते पर तेज चमकीले आग के गोलों के रूप में देखा गया है. 

यह भी पढ़ें: तेज चमक और नीला रंग...सूर्य के करीब पहुंचते ही क्यों बदला 3I/ATLAS का रंग? वैज्ञानिक भी रह गए दंग

इससे बचने के लिए क्या किया जाएगा?
बोस्लो ने समझाया कि ग्रहों की रक्षा(Planetary Defense)एक वैश्विक प्रयास है जिसमें कई काम शामिल हैं जैसे- खोज और नजर रखना, उनके टकराने की संभावना का मॉडल बनाना, संभावित टक्करों के खतरे को कम करने के लिए रणनीतियां बनाना और टकराव के रास्ते पर आने वाली चीजों को मोड़ना या दूर हटाना. अगर टकराव होना तय है तो उसके लिए चेतावनी जारी करना और आपातकालीन योजनाएं बनाना.

NEO क्या है?
NEO में क्षुद्रग्रह(Asteroids)और धूमकेतु(Comets)शामिल होते हैं. ये पिंड ग्रहों के ग्रैविटी की वजह से ऐसी कक्षाओं में घूमते हैं जो पृथ्वी के रास्ते को काट सकती हैं. न्यूजवीक की रिपोर्ट के अनुसार ज्यादातर टॉरिड उल्कापिंड छोटे और नुकसान ना पहुंचाने वाले होते हैं फिर भी इतिहास में कुछ दुर्लभ पर बड़ी घटनाएं हुई हैं. उदाहरण के लिए, रूस में चेल्याबिंस्क उल्कापिंड और साइबेरिया में तुंगुस्का विस्फोट.

कितनी परिक्रमा पूरी करते हैं?
बोस्लो ने बताया कि हालांकि यह झुंड अभी सिद्धांत के तौर पर है पर चांद पर दिखाई देने वाले चमकीले आग के गोले और भूकंपीय संकेत इसके होने की पुष्टि करते हैं. इस धारा में शामिल पिंड सूर्य की 7 परिक्रमा पूरी करते हैं जबकि बृहस्पति उनकी 2 परिक्रमा पूरी करता है. इससे यह विशाल ग्रह उन्हें घने समूहों में खींच लेता है.

यह भी पढ़ें: धरती का सबसे पुराना पानी: कनाडा के वैज्ञानिकों ने चखा 260 करोड़ साल पुराना स्वाद, पीते ही बोले ये तो...

धरती के करीब से कब गुजरेगा?
अगर यह टॉरड झुंड मौजूद है तो यह 2032 और 2036 में पृथ्वी के बहुत करीब से गुजरेगा जिससे हमारे वायुमंडल पर टक्कर या विस्फोट की संभावना बढ़ जाएगी. बोस्लो ने कहा कि, हम अभी की तकनीक और दूरबीनों का इस्तेमाल करके साफ तौर से आकाश का सर्वेक्षण(Targeted Sky Surveys)करके इन सालों में इस झुंड की मौजूदगी की जांच कर सकते हैं. 

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

