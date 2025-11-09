आकाश में दिखेगा 'आग के गोलों' का तूफान! जब होगी टूटते तारों की डबल बारिश

Meteor Shower: Taurids Meteor Shower हर साल अक्टूबर के अंत से नवंबर तक होती है और यह जल्द ही अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुँचने वाली है. इसे वृषभ नक्षत्र के नाम पर टॉरिड्स कहा जाता है क्योंकि ये तारे उसी दिशा से आते हुए दिखाई देते हैं. यह उल्का वर्षा असल में 2 अलग-अलग हिस्सों- उत्तरी टॉरिड्स और दक्षिणी टॉरिड्स से मिलकर बनी है. दक्षिणी टॉरिड्स तब बनते हैं जब पृथ्वी Encke नाम के धूमकेतु के छोड़े गए कचरे के रास्ते से गुजरती है. उत्तरी टॉरिड्स Asteroid 2004 टीजी से आते हैं जिसके बारे में वैज्ञानिकों का मानना ​​है कि यह उसी धूमकेतु एन्के का टूटा हुआ टुकड़ा हो सकता है.

कब और कैसे दिखेंगी?

ये 4 और 5 नवंबर को जब पूर्णिमा(Full Moon)होगी तब सबसे ज्यादा दिखेंगे और 20 नवंबर तक आकाश में दिखते रहेंगे. उत्तरी टॉरिड्स 11 और 12 नवंबर के बीच जब हाफ मून होगी तब ज्यादा दिखेंगे जो 10 दिसंबर तक एक्टिव रहेंगे. जब ये दोनों उल्का वर्षाएं एक साथ दिखाई देती हैं तो आग के गोलों(Fireballs)की संख्या बढ़ जाती है. इस दौरान एक घंटे में लगभग 10 टूटते तारे देखे जा सकते हैं.

इसे क्या कहा जाता है?

इस अद्भुत घटना तो Halloween Fireballs कहा जाता है. एक नई रिसर्च के अनुसार, ये खूबसूरत टूटते तारे हमें अंतरिक्ष से आने वाले खतरों के बारे में जरूरी जानकारी दे सकते हैं. हालांकि इनके कुछ संभावित खतरे भी हैं जैसे बड़े वायुमंडलीय विस्फोट (Atmospheric Explosions)या धरती से टकराने वाली चीजें.

इन्हें देखने का आसान तरीका

इन चमकते टूटते तारों का मज़ा लेने का सबसे अच्छा तरीका है किसी खुली अंधेरी जगह पर जाना जहां आसमान साफ हो और जिस जगह पर Light Pollution ना हो. टॉरिड्स बाकी उल्काओं की तुलना में थोड़ा धीरे चलती हैं. इसलिए अगर आपके पास थोड़ा धैर्य हो और आप आरामदायक जगह पर बैठकर देखें तो यह नजारा और भी ज्यादा मजेदार हो सकता है.