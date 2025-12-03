Advertisement
दुनिया की सबसे बड़ी गुफा में छिपी है 50 लाख साल पुरानी अलग ही दुनिया, जहां जमीन के नीचे है जंगल और नदियां

Worlds Biggest Cave: वियतनाम के घने जंगलों में एक अलग दुनिया है जो सबसे छिपी हुई है. यह जगह लाखों सालों से किसी के संपर्क में नहीं आई है. यह ऐसी जगह है जहां बादल जमीन के अंदर बनते हैं. 

 

Dec 03, 2025
Cave in Vietnam: लाओस की सीमा के पास मध्य वियतनाम के दूर-दराज वाले पहाड़ी इलाकों में वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं ने धरती के सबसे अनोखे प्राकृतिक स्थानों में से एक को खोजा है. यह जगह लाखों सालों से जमीन के नीचे छिपी हुई थी. इस गुफा का नाम है हैंल सोन डूंग और इसकी खासियत है कि यह पूरी धरती पर आयतन(Volume)के हिसाब से सबसे बड़ी गुफा है. यहां ऊंचे-ऊंचे वर्षावन के पेड़ और जमीन के नीचे बहती हुई नदियां हैं. यहां की अनोखी जलवायु प्रणाली एक ऐसी जैविक दुनिया बनाती है जो कहीं और नहीं पाई जाती. 

कितनी बड़ी है ये गुफा?
हैंग सोन डूंग गुफा 5 किमी से ज्यादा लंबी है और इसकी ऊंचाई 200 मीटर तक है. इसके अलावा इसकी चौड़ाई 150 मीटर तक है. यह गुफा इतनी बड़ी है कि इसमें गगनचुंबी इमारतों वाला एक पूरा शहरी ब्लॉक समा सकता है. इसका कुल आयतन 414 मिलियन क्यूबिक फीट से ज्यादा होने का अंदाजा है जो इसे धरती की सबसे बड़ी प्राकृतिक गुफा बनाता है. 

कैसा है अंदर का मौसम?
आम गुफाओं के उलट सोन डूंग में सक्रिय वायुमंडली व्यवहार(Active Atmospheric Behaviour)होता है. गुफा के अंदर की ठंडी हवा और बाहर की गर्म नमी वाली हवा जब आपस में मिलती हैं तो धुंध बनती है जो गुफा के अंदर बादल बनाती है. इससे गुफा को अपना खुद का मौसम मिल जाता है. इसकी छत के कुछ हिस्से सैकड़ों-हजारों साल पहले टूटकर गिर गए थे. इसस बड़े-बड़े गड्ढे बने जो रोशनदान का काम करते हैं. 

अंदर कौन से जीव घूमते हैं?
गुफा के अंदर काम कर रहे वैज्ञानिकों ने 250 से ज्यादा अलग-अलग पौधों और जानवरों की पहचान की है. इसमें, बिना आंख वाली मछलियां, पारदर्शी छोटे जीव, दुर्लभ फंगस जो चमगादड़ों की बीट से बने पोषक तत्वों वाले माहौल में रहने के लिए ढल गए हैं. गुफा के खुले हिस्सों में आस-पास के जंगल से बंदर और पक्षी भोजन की तलाश में छत की दरारों से नीचे उतरते दिखाई देते हैं.

कितने साल पहले बनी थी ये गुफा?
गुफा की दीवारों में समुद्री मूंगा भी दबा हुआ है. यह इस बात का सबूत है कि वियतनाम का यह हिस्सा कभी गहरे समुद्र में डूबा हुआ था. ये अवशेष बताते हैं कि यह साला इलाका लाखों सालों में कटाव, जमीन के उठने और पानी के बहाव से बना है. इसके बनने के समय की बात करें तो हैंग सोन डूंग तकरीबन 20 से 50 लाख साल पहले बनी होगी. यह जमीन के नीचे बहने वाली नदियों जैसे खे रेई और राव थुओंग के द्वारा चूना पत्थर को काटने से बनी थी. 

क्या इसके अंदर जा सकते हैं?
गुफा के सबसे आखिरि सिरे पर चूना पत्थर की 80 किमी ऊंची एक बहुत बड़ी दीवार है. खोजकर्ता इसे वियतनाम की महान दीवार कहते हैं. अभी केवल ऑक्सालिस नाम की लाइसेंसी कंपनी को ही पर्यटकों को गुफा के अंदर ले जाने की अनुमति है. जो भी यहां जाना चाहते हैं उन्हें कड़े शारीरिक मापदंड पूरे करने होते हैं जिसमें 5 मील की चढ़ाई पूरी करना, 5 किमी की दौड़ 50 मिनट से कम समय में पूरी करना और बिना रुके लगातार 5 मंजिल की सीढ़ियां चढ़ने की क्षमता रखना. 

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

