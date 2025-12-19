Advertisement
trendingNow13046981
Hindi Newsदेशभारत के इस गांव में सबसे साफ दिखता है आसमान! नग्न आंखों से भी नजर आएगी Milky Way

भारत के इस गांव में सबसे साफ दिखता है आसमान! नग्न आंखों से भी नजर आएगी Milky Way

Milky Way: यहां पर इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी भी मौजूद है, जिसके चलते हानले की वैश्विक प्रतिष्ठा और ज्यादा मजबूत होती है. क्योंकि, इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी सबसे ऊंची खगोलीय सुविधाओं में से एक है. जिसमें हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप सहित प्रमुख टेलीस्कोप मौजूद हैं.

 

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Dec 19, 2025, 08:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत के इस गांव में सबसे साफ दिखता है आसमान! नग्न आंखों से भी नजर आएगी Milky Way

Hanle village Ladakh India: मिल्की वे देखने के लिए लद्दाख का एक गांव आदर्श जगह के तौर पर बहुत मशहूर है. जो शहरों की लाइट पॉल्यूशन से दूर हिमालय की गोदी में स्थित है. इस गांव का नाम हानले हैं, जहां रात के आसमान में खगोलीय चमत्कारों को देखने के लिए लोग पहुंचते हैं. क्योंकि, ऐसा नजारा शहरों में लाइटों की वजह से दिखाई नहीं देता है. हानले गांव ने अपने साफ-सुथरे आसमान और वैज्ञानिक ऑब्जर्वेटरी के लिए नेशनल और इंटरनेशल स्तर पर अपनी पहचान बना रखी, जो इस प्राकृतिक खजाने की रक्षा करते हैं. यह गांव पूर्वी लद्दाख के ऊंचे पठार पर समुद्र तल से लगभग 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है. शुष्क जलवायु और ऊंचाई जैसी विशेषताओं का मेल यहां पर ऐसी परिस्थितियां बनाता है जो दूरबीन और अन्य उपकरणों से खगोलीय अवलोकन के लिए आदर्श हैं. यहां पर बहुत कम लाइट पॉल्यूशन के कारण, लाखों तारे, ग्रह और मिल्की वे की पट्टी नंगी आंखों से भी दिखाई देती हैं. 

क्यों मशहूर गांव?
हानले डार्क स्काई रिजर्व (HDSR) को दिसंबर 2022 में लद्दाख सरकार ने आधिकारिक तौर पर नोटिफाई किया और आज यह अपने असाधारण रूप से अंधेरी रात के आसमान के लिए मशहूर है. यह रिजर्व एस्ट्रोफोटोग्राफरों और शौकिया खगोलविदों दोनों के लिए एक बहुत पसंदीदा जगह बन गया है. इस गांव की संरक्षित स्थिति कृत्रिम रोशनी पर सख्त सीमाएं लगाती है, इसलिए यहां पर गर्म रंग के लैंप का इस्तेमाल होता है. इसके अलावा सूर्यास्त के बाद प्राकृतिक अंधेरे को बनाए रखने के लिए डिजाइन किए गए उपायों को भी यहां लागू किया गया है. जिसके चलते हानले का आसमान दुनिया के सबसे अंधेरे आसमानों में से एक है, जो बोर्टल स्केल पर सबसे ज्यादा वर्गीकरण हासिल करता है.

आकाशगंगा साफ दिखती है
यहां पर इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी भी मौजूद है, जिसके चलते हानले की वैश्विक प्रतिष्ठा और ज्यादा मजबूत होती है. क्योंकि, इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी सबसे ऊंची खगोलीय सुविधाओं में से एक है. जिसमें हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप सहित प्रमुख टेलीस्कोप मौजूद हैं. जो पेशेवर और शौकिया खगोलविदों के लिए गहरी अंतरिक्ष घटनाओं का अध्ययन करने में फायदेमंद रहते हैं. हालांकि हानले में साल के ज्यादातर समय आसमान साफ ​​रहता है, लेकिन तारों को देखने का मौसम आमतौर पर मार्च से अक्टूबर तक चलता है. नए चांद के चरणों के दौरान, जब चांद की रोशनी बाधा नहीं बनती है, तो तारे और आकाशगंगाएं और भी ज्यादा स्पष्ट दिखाई देती हैं. ऊचाई ज्यादा होने के कारण, पर्यटकों को हानले जाने से पहले लेह में मौसम के अनुकूल होने की सलाह दी जाती है. ताकि हानले पहुंचकर किसी को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत न हो. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: 167 देशों को हराकर इंडियन टीम बनी चैंपियन...बना दिया ऐसा सैटेलाइट सिस्टम, बुलेट ट्रेन जैसा दौड़ेगा इंटरनेट

पहाड़ों के बीच दूर तक फैला आसमान

यहां के लोकल गाइड, जिन्हें अब एस्ट्रो-एम्बेसडर के तौर पर प्रशिक्षित किया गया है. वो अब पर्यटकों का स्वागत करते हैं साथ ही यहां कि सांस्कृतिक विरासत और खगोलीय घटनाओं दोनों के बारे में जानकारी देते हैं. हालांकि, मिल्की वे को देखने के लिए अन्य उल्लेखनीय जगहों में हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी जैसी अन्य ऊंची जगहें है. साथ ही कच्छ के रण के साथ-साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जैसे दूरदराज इलाके भी शामिल हैं, लेकिन हानले एस्ट्रोफाइल्स की पहली पसंद बना हुआ है, क्योंकि, यह कच्ची प्राकृतिक सुंदरता और वैज्ञानिक खोज दोनों का कॉम्बिनेशन है. यहां पर रात के समय ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी इलाकों के ऊपर आसमान दूर-दूर तक फैला हुआ दिखाी देता है, जो बड़े ब्रह्मांड और अंतरिक्ष से जुड़ाव का एहसास कराता है. इस वजह से जो लोग ऐसा ट्रैवल अनुभव चाहते हैं जो सिर्फ नजारों से बढ़कर हो, उनके लिए ये हिमालयी जगह भारत में बेजोड़ है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

TAGS

Milky Way

Trending news

भारत के इस गांव में सबसे साफ दिखता है आसमान! नग्न आंखों से भी नजर आएगी Milky Way
Milky Way
भारत के इस गांव में सबसे साफ दिखता है आसमान! नग्न आंखों से भी नजर आएगी Milky Way
'डंकी रूट' से US भेजने वाले गैंग के ठिकानों पर ED की रेड, करोड़ों की नकदी बरामद
ED
'डंकी रूट' से US भेजने वाले गैंग के ठिकानों पर ED की रेड, करोड़ों की नकदी बरामद
तमिलनाडु-गुजरात में जारी हुई SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, 97 लाख लोगों का कटा पत्ता
Voter List Release
तमिलनाडु-गुजरात में जारी हुई SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, 97 लाख लोगों का कटा पत्ता
'बीजेपी कौरव राज स्थापित करना चाहती...'बिहार सीएम की हरकत पर भड़की महबूबा मुफ्ती
hindi Jammu and Kashmir news
'बीजेपी कौरव राज स्थापित करना चाहती...'बिहार सीएम की हरकत पर भड़की महबूबा मुफ्ती
हैवानियत की हद पार! गली में बैडमिंटन खेल रहे बच्चे को जिम ट्रेनर ने मारी लात
bengaluru news
हैवानियत की हद पार! गली में बैडमिंटन खेल रहे बच्चे को जिम ट्रेनर ने मारी लात
बॉम्बे हाईकोर्ट से माणिकराव कोकाटे को बड़ा झटका, सजा पर रोक लगाने से किया इनकार
Bombay High Court
बॉम्बे हाईकोर्ट से माणिकराव कोकाटे को बड़ा झटका, सजा पर रोक लगाने से किया इनकार
युवराज, सोनू, उर्वशी, मिमी चक्रवर्ती समेत कई हस्तियों पर ED का एक्शन, संपत्ति जब्त
Betting App Case
युवराज, सोनू, उर्वशी, मिमी चक्रवर्ती समेत कई हस्तियों पर ED का एक्शन, संपत्ति जब्त
इंटरनेट पर फैला सुधा मूर्ति का डीपफेक वीडियो, राज्यसभा सांसद ने तुरंत किया अलर्ट
Artificial Intelligence
इंटरनेट पर फैला सुधा मूर्ति का डीपफेक वीडियो, राज्यसभा सांसद ने तुरंत किया अलर्ट
स्टूडेंट से पार्टनर वीजा तक, बॉन्डी बीच के आरोपी साजिद अकरम की पूरी कुंडली आई सामने
India Australia News in Hindi
स्टूडेंट से पार्टनर वीजा तक, बॉन्डी बीच के आरोपी साजिद अकरम की पूरी कुंडली आई सामने
मुंबई में तेंदुए की दहशत का अंत! 7 घंटे मीरा भायंदर में जमकर मचाया 'आतंक'
leopard attacked
मुंबई में तेंदुए की दहशत का अंत! 7 घंटे मीरा भायंदर में जमकर मचाया 'आतंक'