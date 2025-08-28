स्पेस में एलियन टेक्नोलॉजी को मैसेज भेजेंगे Harvard वैज्ञानिक! कहेंगे 'नमस्ते' क्या घर आएंगे मेहमान...
स्पेस में एलियन टेक्नोलॉजी को मैसेज भेजेंगे Harvard वैज्ञानिक! कहेंगे 'नमस्ते' क्या घर आएंगे मेहमान...

Harvard University: हार्वर्ड के वैज्ञानिक का सुझाव है कि हमें अंतरिक्ष में दिखने वाली एक रहस्यमय वस्तु को 6 शब्दों का मैसेज भेजना चाहिए.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 28, 2025, 10:43 AM IST
Interstellar Alien Comet: Harvard University के वैज्ञानिक एवी लोएब 3I/ATLAS नाम की रहस्यमय अंतरिक्ष वस्तु पर रिसर्च करना चाहते हैं. इसे सबसे पहले 1 जुलाई 2025 को NASA की ATLAS दूरबीन ने देखा था. NASA ने इसे एक धूमकेतु बताया है. लेकिन लोएब का कहना है कि, Hubble Telescope की तस्वीरों में इस वस्तु के आगे तो चमक दिखती है पर पीछे धूमकेतु जैसी पूंछ नहीं है. इस वजह से लोएब का मानना है कि यह कोई प्राकृतिक चीज नहीं बल्कि एलियन की बनाई तकनीक हो सकती है. इसलिए वह संदेश भेज कर इसकी जांच करना चाहते हैं.

कब पहुंचेगा सूरज के करीब?
3I/ATLAS नाम का ये अंतरतारकीय तारा(Interstellar Comet)29 अक्टूबर को सूरज के सबसे करीब पहुंचेगा. हालांकि लोएब ने चेतावनी दी है कि यह Christmas तक धरती के पास भी आ सकता है. उन्होंने कहा, हमारे घर के आंगन में आने वाला कोई भी मेहमान जैसे 3I/ATLAS कुछ ही महीनों में धरती में घुस सकता है.

यह भी पढें: Mysterious Lights: अंतरिक्ष से दिखी रहस्यमय नीली-हरी रोशनी, NASA के सैटेलाइट ने दिखाई दूसरी दुनिया की तस्वीर

क्या संदेश भेजना चाहते हैं वैज्ञानिक?
एवी लोएब ने कहा, कि उस तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है प्रकाश की किरण(Light Beam). वैज्ञानिक जो संदेश भेजना चाहते हैं वो है, 'नमस्ते, हमारे पड़ोस में आपका स्वागत है, शांति!. उनका मानना है कि अगर उस पर कोई एलियन है तो पहली बार में दोस्ती का हाथ बढ़ाने में कोई भी नुकसान नहीं है. 

एलियंस से कैसे बनाएं रिश्ता?
वैज्ञानिक लोएब ने कहा, अगर हम एलियंस से रिश्ता बनाना चाहते हैं तो हमें एक ऐसा तरीका खोजना होदा जिससे हम उनसे बात कर सकें और उनकी मदद ले सकें. अगर हम उनसे बात नहीं कर पाए तो हम उनके मक्सद को नहीं समझ पाएंगे. उन्होंने कहा कि, अगर हम उस वस्तु से संपर्क बनाना चाहते हैं तो हमें बातचीत के लिए आम भाषा बनानी होगी. लोएब ने यह भी सुझाव दिया कि, हमारी सबसे एडवांस AI इस काम में मदद कर सकती है.

यह भी पढे: स्पेस में दूरबीन से टकटकी लगाए बैठा था NASA, अचानक दिख गई 'एलियन टेक्नोलॉजी'! आखिर ये है क्या?

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

interstellar comet

