Cancer को 10 साल पहले ही पकड़ लेगा ये एक ब्लड टेस्ट, अब गंभीर और लाइफटाइम साइड इफेक्ट्स से मिलेगा छुटकारा!

Science News in Hindi: वैज्ञानिकों ने सिर और गर्दन के कैंसर को पहचानने के लिए एक नया ब्लड टेस्ट तैयार किया है. इस टेस्ट की मदद से कैंसर के लक्षण दिखने से 10 साल पहले भी पहचान की जा सकती है. हार्वर्ड से जुड़े शोधकर्ताओं ने बताया कि, कैंसर का जल्द पता लगने से मरीजों को इलाज में ज्यादा सफलता मिलती है और उन्हें हल्के इलाज की जरूरत पड़ती है. इस अध्ययन से यह भी पता चलता है कि America में सिर और गर्दन के कैंसर के लगभग 70% मामलों के लिए ह्यूमन पेपिलोमावायरस(HPV)जिम्मेदार हैं. बता दें कि HPV से जुड़े कैंसर की जांच के लिए पहले कोई स्क्रीनिंग टेस्ट मौजूद नहीं था और यह नया टेस्ट इस कमी को पूरा करेगा.

क्या है ये नया टेस्ट?

इस समस्या का हल निकालने के लिए वैज्ञानिकों ने एचपीवी-डीपसीक(HPV-DeepSeq)नाम का नया ब्लड टेस्ट बनाया है. यह टेस्ट लक्षण दिखने से पहले ही HPV से होने वाले सिर और गर्दन के कैंसर का पता लगा सकता है. अध्ययन के मुख्य लेखक डैनियन एल.फेडेन ने बताया कि, 'हमारे अध्ययन ने पहली बार यह साबित किया कि कैंसर का पता लगाने से कई साल पहले ही उन लोगों में भी जहां कोई लक्षण नहीं दिख रहें, हम HPV से जुड़े कैंसर का सटीक पता लगा सकते हैं'.

वैज्ञानिकों ने इसके बारे में क्या कहा?

वैज्ञानिकों ने बताया कि, जब तक मरीज कैंसर के लक्षणों के साथ हमारे पास आते हैं तब उन्हें ऐसे इलाज की जरूरत होती है जिसके गंभीर और लाइफटाइम रहने वाले साइट इफेक्ट्स होते हैं. उन्होंने आगे कहा, हमें उम्मीद है कि, यह नया टेस्ट कैंसर को शुरूआत में ही पकड़ लेगा जिससे मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा.

क्या रहे टेस्ट के नतीजे?

रिसर्च के लिए वैज्ञानिकों ने 56 खून के सैंपल्स की जांच की. इसमें 28 उन लोगों के थे जिन्हें कुछ सालों बाद कैंसर हुआ और 28 बिल्कुल फिट लोगों के. यह टेस्ट कैंसर होने वाले 28 मरीजों के सैंपल में 22 में HPV ट्यूमर का DNA पहचानने में कामयाब रहे. अच्छी बात यह रही कि सभी 28 फिट लोगों के सैंपल की जांच एकदम निगेटिव आई. यह दिखाता है कि टेस्ट बहुत ज्यादा सटीक है.