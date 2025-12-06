Advertisement
trendingNow13031150
Hindi Newsविज्ञान

एलियंस ने भेजा था धरती पर 'जीवन का बीज'! वैज्ञानिकों का ये कैसा दावा, थ्योरी ने मचाई हलचल

Advanced Civilization: एक वैज्ञानिक का मानना है कि धूमकेतू 3I/ATLAS के अजीब रास्ते और उसकी भौतिक बनावट यह इशारा करती है कि यह इंसानों द्वारा बनाई गई कोई तकनीकी चीज हो सकती है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Dec 06, 2025, 01:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एलियंस ने भेजा था धरती पर 'जीवन का बीज'! वैज्ञानिकों का ये कैसा दावा, थ्योरी ने मचाई हलचल

Interstellar Objects: न्यूयॉर्क की पोस्ट के मुताबिक हार्वर्ड के वैज्ञानिक एवी लोएब ने एक बहुत ही बड़ा सिद्धांत दिया है. उनके अनुसार 3I/ATLAS जैसी अंतरिक्ष की चीजों उन्नत सभ्यताओं (Advanced Civilizations) द्वारा धरती पर जीवन शुरू करने के लिए भेजा जा सकता है. लोएब एक प्रमुख खगोल भौतिक विज्ञानी हैं और उन्होंने पहले ही बता दिया था कि अंतरतारकीय वस्तु 3I/ATLAS जो अभी हमारे सौरमंडल से गुजर रही है उसमें कई अजीब बातें हैं. उन्होंने सुझाव दिया कि यह वस्तु प्राकृतिक तौर से नहीं बनी है. 

कब हुई थी इसकी खोज?
जुलाई में खोजे जाने के बाद से 3I/ATLAS अंतरिक्ष में एक सेलिब्रिटी बन गया है. सभी अंतरिक्ष एजेसियां इस पिंड के बारे में ज्यादा जानकारी जुटाने के लिए अपने अंतरिक्ष उपकरणों को इसी ओर लगा रही है. इसके 19 दिसंबर को धरती के सबसे करबी से गुजरने की उम्मीद है. लेकिन, पिछले महीने जब NASA ने इस वस्तु के बारे में डेटा जारी किया तो उसने इसे धूमकेतु बताया था. 

यह भी पढ़ें: 100 साल तक रहेगा प्रचंड गर्मी का हमला! अंटार्कटिका महासागर में छिपा है ग्लोबल वॉर्मिंग का 'थर्मल बर्प' बम

Add Zee News as a Preferred Source

क्या इसे इंसानों ने बनाया है?
इस बीच वैज्ञानिक एवी लोएब का सुझाव है कि धूमकेतु 3I/ATLAS का अजीब रास्ता और उसकी बनावट दिखाती है कि यह किसी इंसानों द्वारा बनाई गई तकनीकी चीज है. लोएब का मानना है कि यह चीज शायद ब्रह्मांड में जीवन फैलाने वाले नेटवर्क में बीज ले जाने का काम कर रही हैं. वैज्ञानिकों ने तर्क दिया कि यह पहली बार नहीं है जब एलियन हमारे ग्रह पर आए हों. 

कितनी है इसकी स्पीड?
Interstellar Comet की स्पीड 2,44,800 किमी प्रति घंटा है. यह रफ्तार NASA के पार्कर सोलर प्रोब की सबसे तेज रफ्तार का लगभग एक-तिहाई है. वैज्ञानिक लोएब ने इसकी कुछ अजीब बातों पर ध्यान दिलाया है जैसे इसकी उल्टी दिशा में घूमना, धातु की अजीब बनावट, रहस्यमय स्पीड. यह सब बताते हैं कि यह धूमकेतु प्राकृतिर नहीं हो सकता. 

यह भी पढ़ें: स्पेस से दिखाई दी सहारा रेगिस्तान की 50 किमी 'चौड़ी आंख', ESA के सैटेलाइट ने शेयर की तस्वीर

किस सिद्धांत पर आधारित है लोएब की बात?
लोएब का सिद्धांत निर्देशित पैनस्पर्मिया (Directed Panspermia) नाम की थ्योरी पर आधारित है. इसका मतलब है कि जीवन पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है और यह अंतरिक्ष की धूल, क्षुद्रग्रह, धूमकेतु और उल्कापिंडों द्वारा बांटा जाता है. लोएब ने कहा, 'हम अक्सर धरती के इतिहास को इसके ब्रह्मांड के वातावरण से अलग मानते हैं लेकिन शायद ऐसा नहीं है'.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

aliens life

Trending news

'नेहरू को मिटाना नहीं, बल्कि उन्हें ...', किस बात पर भड़कीं सोनिया गांधी?
sonia gandhi
'नेहरू को मिटाना नहीं, बल्कि उन्हें ...', किस बात पर भड़कीं सोनिया गांधी?
हम भारत हैं, हमारे नियम हैं: ऑपरेशन सिंदूर पर जयशंकर का बड़ा बयान, आसिम मुनीर पर...
S Jaishankar
हम भारत हैं, हमारे नियम हैं: ऑपरेशन सिंदूर पर जयशंकर का बड़ा बयान, आसिम मुनीर पर...
पाकिस्तान बना चीन का 'वकील', भारत बोला- ‘नक्शे बदलने से हकीकत नहीं बदलती’
China Arunachal Pradesh Claim
पाकिस्तान बना चीन का 'वकील', भारत बोला- ‘नक्शे बदलने से हकीकत नहीं बदलती’
'पहले की मारपीट फिर दिया धक्का...', J&K में ASI पर युवक ने लगाए आरोप
jammu kashmir news
'पहले की मारपीट फिर दिया धक्का...', J&K में ASI पर युवक ने लगाए आरोप
दौलत, दोस्ती और धोखा... US ने अब क्या कर दिया कि भड़क गई कांग्रेस
Modi Trump Relations
दौलत, दोस्ती और धोखा... US ने अब क्या कर दिया कि भड़क गई कांग्रेस
IndiGo Crisis: यात्रियों की आंखों में आंसू, काउंटर पर चढ़ गए लोग; कब संभलेगा ये बवाल
Ahmedabad airport
IndiGo Crisis: यात्रियों की आंखों में आंसू, काउंटर पर चढ़ गए लोग; कब संभलेगा ये बवाल
बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखने पहुंचे हुमायूं कबीर, पुलिस को कहा- थैंक्यू
Humayun Kabir
बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखने पहुंचे हुमायूं कबीर, पुलिस को कहा- थैंक्यू
राष्ट्रपति भवन में दावत के दौरान भारत की तारीफ में ये क्या कह गए पुतिन?
india
राष्ट्रपति भवन में दावत के दौरान भारत की तारीफ में ये क्या कह गए पुतिन?
'मैं लौटकर खुश हूं', SC के आदेश पर 6 महीने बाद भारत वापसी, साथ में बेटा भी आया
Sonali khatun
'मैं लौटकर खुश हूं', SC के आदेश पर 6 महीने बाद भारत वापसी, साथ में बेटा भी आया
थरूर को न्योता, राहुल गांधी की अनदेखी, पुतिन के साथ डिनर पर क्यों नहीं बुलाए गए LoP
putin india visit
थरूर को न्योता, राहुल गांधी की अनदेखी, पुतिन के साथ डिनर पर क्यों नहीं बुलाए गए LoP