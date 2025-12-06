एलियंस ने भेजा था धरती पर 'जीवन का बीज'! वैज्ञानिकों का ये कैसा दावा, थ्योरी ने मचाई हलचल

Interstellar Objects: न्यूयॉर्क की पोस्ट के मुताबिक हार्वर्ड के वैज्ञानिक एवी लोएब ने एक बहुत ही बड़ा सिद्धांत दिया है. उनके अनुसार 3I/ATLAS जैसी अंतरिक्ष की चीजों उन्नत सभ्यताओं (Advanced Civilizations) द्वारा धरती पर जीवन शुरू करने के लिए भेजा जा सकता है. लोएब एक प्रमुख खगोल भौतिक विज्ञानी हैं और उन्होंने पहले ही बता दिया था कि अंतरतारकीय वस्तु 3I/ATLAS जो अभी हमारे सौरमंडल से गुजर रही है उसमें कई अजीब बातें हैं. उन्होंने सुझाव दिया कि यह वस्तु प्राकृतिक तौर से नहीं बनी है.

कब हुई थी इसकी खोज?

जुलाई में खोजे जाने के बाद से 3I/ATLAS अंतरिक्ष में एक सेलिब्रिटी बन गया है. सभी अंतरिक्ष एजेसियां इस पिंड के बारे में ज्यादा जानकारी जुटाने के लिए अपने अंतरिक्ष उपकरणों को इसी ओर लगा रही है. इसके 19 दिसंबर को धरती के सबसे करबी से गुजरने की उम्मीद है. लेकिन, पिछले महीने जब NASA ने इस वस्तु के बारे में डेटा जारी किया तो उसने इसे धूमकेतु बताया था.

क्या इसे इंसानों ने बनाया है?

इस बीच वैज्ञानिक एवी लोएब का सुझाव है कि धूमकेतु 3I/ATLAS का अजीब रास्ता और उसकी बनावट दिखाती है कि यह किसी इंसानों द्वारा बनाई गई तकनीकी चीज है. लोएब का मानना है कि यह चीज शायद ब्रह्मांड में जीवन फैलाने वाले नेटवर्क में बीज ले जाने का काम कर रही हैं. वैज्ञानिकों ने तर्क दिया कि यह पहली बार नहीं है जब एलियन हमारे ग्रह पर आए हों.

कितनी है इसकी स्पीड?

Interstellar Comet की स्पीड 2,44,800 किमी प्रति घंटा है. यह रफ्तार NASA के पार्कर सोलर प्रोब की सबसे तेज रफ्तार का लगभग एक-तिहाई है. वैज्ञानिक लोएब ने इसकी कुछ अजीब बातों पर ध्यान दिलाया है जैसे इसकी उल्टी दिशा में घूमना, धातु की अजीब बनावट, रहस्यमय स्पीड. यह सब बताते हैं कि यह धूमकेतु प्राकृतिर नहीं हो सकता.

किस सिद्धांत पर आधारित है लोएब की बात?

लोएब का सिद्धांत निर्देशित पैनस्पर्मिया (Directed Panspermia) नाम की थ्योरी पर आधारित है. इसका मतलब है कि जीवन पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है और यह अंतरिक्ष की धूल, क्षुद्रग्रह, धूमकेतु और उल्कापिंडों द्वारा बांटा जाता है. लोएब ने कहा, 'हम अक्सर धरती के इतिहास को इसके ब्रह्मांड के वातावरण से अलग मानते हैं लेकिन शायद ऐसा नहीं है'.