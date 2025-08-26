इन 4 रूप में आपके आसपास ही रहते हैं एलियंस, Harvard University की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा
इन 4 रूप में आपके आसपास ही रहते हैं एलियंस, Harvard University की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

Harvard University: हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट में क्लेम किया गया है कि एलियंस सिर्फ होते ही नहीं बल्कि वो गुप्त तौर से धरती पर हमारे बीच ही रहते हैं.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 26, 2025, 07:04 AM IST
इन 4 रूप में आपके आसपास ही रहते हैं एलियंस, Harvard University की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

Aliens Roam Around Us: एलियंस या दूसरी दुनिया के जीव, क्या से वाकई में होते हैं? वैज्ञानिकों को हमेशा से ही ये सवाल बड़ा दिलचस्प लगता है कि क्या अगर एलियंस हैं तो वो कैसे दिखते होंगे, या फिर क्यो वो इंसानों से ज्यादा विकसित होंगे? ऐसे कई सवालों के जवाब वैज्ञानिक और आम लोग हमेशा से जानना चाहते हैं. इस पर कई सालों से रिसर्च चल रही है लेकिन इसके कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं. लेकिन अब Harvard University ने एक हैरान करने वाली जानकारी दी है. उनकी रिसर्च में दावा किया गया है कि एलियंस ना सिर्फ होते हैं बल्कि हमारी ही बीच छिप कर रहते हैं. 

रिसर्च में क्या था?
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के Human Flourishing Program ने एक रिसर्च पेपर जारी किया है, इसमें कहा गया है कि दूसरे ग्रह के लोग भूमिगत हो सकते हैं. इसके अलावा चांद की सतह पर रह सकते हैं और साथ ही इंसानों के बीच रहकर घूम-फिर सकते हैं. इस रिसर्च में 4 खास बातों को ध्यान में रखा गया और Cryptoterrestrial Hypothesis नाम का सिद्धांत पेश किया गया. इसमें कहा गया कि एलिसंय 4 रूप में हमारे बीच मौजूद हैं. 

यह भी पढ़ें: 9 नहीं अब 10 कहिए! वैज्ञानिकों को मिला परदे के पीछे छिपा 'नया ग्रह', क्या है प्लैनेट Y?

कौन से हैं पहले 2 फॉर्म?
वैज्ञानिकों ने बताया कि पहले 2 रूप ह्यूमन क्रिप्टो टेरेस्ट्रियल्स हैं. इसका मतलब कि एक बहुत ही एडवांस और विकसित सभ्यता जो अब खत्म हो चुकी है, उसके लोग किसी दूसरे रूप में अभी भी यहां रह रहे हैं. दूसरे हैं तकनीकी रूप से विकसित लेकिन असभ्य, ये तकनीक तौर पर बहुत आगे होते हैं लेकिन उन्होंने किसी सभ्यता का निर्माण नहीं किया. ये लोग Underground रहते हैं. 

बाकी के 2 रूप क्या हैं?
तीसरा है दूसरे ग्रहों से आए हुए जीव जो हो सकता है कि किसी और प्लैनेट से आए हैं और खुद को इंसानों से छिपाकर कहीं रहते हैं. इसके अलावा जिस आखिरी रूप के बारे में वैज्ञानिकों ने बताया, वो ऐसे हो सकते हैं जो इंसानों की तरह ही दिखते हों. ये तकनीकी रूप से कम विकसित हो सकते हैं लेकिन इनके पास जादुई शक्तियां हैं. साथ ही इस रिसर्च में यह भी कहा गया कि, इसे अभी पूरी तरह से सच नहीं मानना चाहिए. लेकिन वैज्ञानिकों ने इस पर विचार करने की अपील जरूर की है.

यह भी पढ़ें: आइंस्टीन की 100 साल पुरानी भविष्यवाणी सच हुई! एक भारतीय वैज्ञानिक सुलझा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा सवाल

