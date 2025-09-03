खत्म होने लगा वजूद तो कैसे बचेंगे इंसान? वैज्ञानिक को याद आए 'इस्लामी पैगंबर', अपनाएंगे नबी का तरीका
Avi Loeb warning: वैज्ञानिक एवी लोएब ने चेतावनी दी है कि भविष्य में बड़ा संकट आ सकता है, जिससे इंसान के विलुप्त होने का खतरा है. उनका का कहना है कि  जब यह दिन आएगा, तो हमें स्पेस में जिंदा रहने के लिए 'नूह की नाव' बनानी होगी.

 

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Sep 03, 2025, 07:47 PM IST
Noahs Ark: हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक एवी लोएब ने एक बड़ी चेतावनी दी है. उनका कहना है कि इंसानों पर भविष्य में बड़ा संकट आ सकता है और उन्हें अपनी जिंदगी बचाने के लिए धरती छोड़कर स्पेस में पनाह लेनी पड़ेगी. लेकिन इंसानों को इसके लिए 'नोआह्स आर्क' यानी नूह की नाव की जरूरत पड़ेगी.  मतलब इंसान को एक दिन धरती छोड़कर अंतरिक्ष में 'नूह की नाव' जैसी पनाहगाह बनानी पड़ेगी. यानी लोएब का कहना है कि नूह की नाव' की मदद से इंसान मौत और तबाही से बचकर अंतरिक्ष में नई शुरुआत कर सकते हैं.

इतना ही नहीं,  लोएब ने आगे कहा कि इंसान यह मानकर न चलें कि वे ही ब्रह्मांड की सबसे बुद्धिमान सभ्यता हैं. उन्होंने कहा कि इंसान अक्सर उन फैक्ट्स को नजरअंदाज कर देते हैं, जो उनकी सोच से अलग होते हैं. यही वजह है कि कई वैज्ञानिक 'नई और अनजानी जगहों' की खोज करने से कतराते हैं. वैज्ञानिक का मानना है कि इसी कारण इंसान अब तक 'दूसरी दुनियावी सभ्यताओं' की निशानियों को खोज नहीं पाए हैं.

अपने ब्लॉग पर पोस्ट किए एक इंटरव्यू में लोएब ने कहा कि इंसान फिलहाल सिर्फ धरती की 'जमीन-जायदाद' से वाकिफ हैं, जबकि असल में कायनात (ब्रह्मांड) में ग्रहों (Planets) और आकाशीय पिंडों (Celestial Bodies) पर बहुत ज्यादा 'रियल एस्टेट" मौजूद है.

लोएब की चेतावनी: 3I/एटलस एक एलियन स्पेसशिप हो सकता है?

लोएब ने कहा कि 'ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और वहां ऐसे हालात हैं, जो हमारे सामान्य अनुभव से बहुत अलग हैं. उनका मानना है कि इंटरस्टेलर स्पेस में बहुत कुछ है जो अभी तक हमें पता नहीं है और जिसे खोजने की जरूरत है.' उनका का मानना है कि इसके लिए हमें खुला मन रखना होगा और यह मानना होगा कि एलियन जीवन मुमकिन है. उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया कि इनर सोलर सिस्टम की ओर आने वाला इंटरस्टेलर बॉडीज 3I/एटलस शायद एलियन स्पेसशिप हो सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि अगर एलियन कभी पृथ्वी पर आएं और हमें अपने अस्तित्व से अनजान देखेगे, तो वे हमें ब्रह्मांड में सबसे कम बुद्धिमान समझेंगे.

जलवायु परिवर्तन, एआई का खतरा

इसके अलावा, लोएब ने फ्यूचर में इंसानियत को खतरे के बारे में बताया. उनका कहना है कि इंसान कभी भी खत्म हो सकते हैं. लेकिन इससे बचने के लिए लोग नूह के जहाज जैसी चीज़ बनाएंगे, लेकिन यह पानी पर नहीं तैरेगा. ये  कश्ती इंसानों को बचाने क लिए स्पेस में उड़ेगी. लेकिन यह तब हो सकता है जब कोई बड़ी आपदा आएगा, जैसे जलवायु परिवर्तन, एआई का खतरा, कोई एस्टेरॉयड या किसी एलियन का हमला. इस्लाम में हजरत नूह अलैहस्सलाम आदम (अलैहिस्सलाम) के बाद पहले पैगम्बर थे.

About the Author
author img
Md Amjad Shoab

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं. अमजद निष्पक्षता और ईमानदारी के स...और पढ़ें

