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Hindi Newsविज्ञानप्रयागराज संगम का रहस्य: वैज्ञानिकों ने खोज निकाली जमीन के नीचे दबी तीसरी नदी, क्या यही है पौराणिक सरस्वती?

प्रयागराज संगम का रहस्य: वैज्ञानिकों ने खोज निकाली जमीन के नीचे दबी 'तीसरी' नदी, क्या यही है पौराणिक सरस्वती?

Prayagraj Sangam Mystery: संगम नगरी प्रयागराज के त्रिवेणी संगम को लेकर सदियों से चली आ रही एक पौराणिक कथा पर अब विज्ञान की मुहर लगती दिख रही है. गंगा और यमुना का मिलन तो पूरी दुनिया अपनी आंखों से देखती है, लेकिन अदृश्य सरस्वती हमेशा से आस्था और रहस्यों के घेरे में रही है. अब देश के प्रमुख वैज्ञानिकों ने इस रहस्य से जुड़ा बड़ा दावा किया है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: May 13, 2026, 08:54 AM IST
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प्रयागराज संगम का रहस्य: वैज्ञानिकों ने खोज निकाली जमीन के नीचे दबी 'तीसरी' नदी, क्या यही है पौराणिक सरस्वती?

Saraswati River at Prayagraj: संगम नगरी प्रयागराज से जुड़ी एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है. उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित त्रिवेणी संगम को सदियों से ही गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन स्थल माना जाता रहा है. अब तक सरस्वती का अस्तित्व सिर्फ पौराणिक कथाओं में ही मिलता था, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा खोज निकाला है जिसने विज्ञान और आस्था के बीच की दूरी को कम कर दिया है.

CSIR-NGRI यानी नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने एडवांस एयरोमैग्नेटिक यानी हवाई भू-भौतिकीय तकनीक और जमीन पर ड्रिलिंग के जरिए प्रयागराज के पास एक विशाल प्राचीन नदी मार्ग यानी पैलियो चैनल का पता लगाने में कामयाब हुए हैं.

आधुनिक तकनीक से खुला राज

इस रिसर्च का नेतृत्व कर रहे डॉ. सुभाष चंद्र के मुताबिक यह नदी जमीन से करीब 10 से 15 मीटर नीचे दबी हुई है. यह कोई छोटी धारा नहीं, बल्कि 4 से 5 किलोमीटर चौड़ी एक विशाल नदी है, जो आकार और गहराई में गंगा और यमुना के लगभग बराबर है. वैज्ञानिकों ने हेली-बोर्न सर्वे यानी हेलीकॉप्टर से किया गया सर्वे के माध्यम से अब तक करीब 200 किलोमीटर लंबे इस मार्ग की मैपिंग की है, जो कानपुर से प्रयागराज तक फैला है. टेक्नोलॉजी की सहायता से यह साफ हुआ है कि यह नदी हजारों साल पहले सतह पर बहती थी, जो समय के साथ मिट्टी की परतों के नीचे दब गई.

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क्या यह संगम तक पहुंचती है?

वैज्ञानिकों ने इस दबी हुई नदी को अभी संगम से करीब 25 किलोमीटर पहले तक स्पष्ट रूप से ट्रैक किया है. शहर के अन्दर घनी आबादी और बिजली की लाइनों के कारण सेंसर काम नहीं कर पाए, इसलिए संगम के ठीक नीचे इसकी मौजूदगी की पुष्टि करना थोड़ा मुश्किल है. हालांकि, वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके लक्षण संगम की ओर ही जाते हैं.

सूखती नदियों के लिए वरदान बनेगी यह खोज

यह खोज सिर्फ इतिहास जानने तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य के जल संकट का समाधान भी है.

यह चैनल एक विशाल प्राकृतिक ग्राउंडवाटर रिचार्ज की तरह काम करता है.

सरकार की योजना है कि बारिश के पानी को इन पैलियो चैनल्स में डायवर्ट किया जाए, जिससे भूजल स्तर बढ़ेगा और गर्मियों में भी गंगा-यमुना में पानी का प्रवाह बना रहेगा.

जमीन के नीचे होने के कारण इस मार्ग का पानी प्रदूषण से मुक्त और स्वच्छ रहने की संभावना है.

(ये भी पढे़ंः क्या कभी नहीं बस पाएगा मंगल पर शहर? वैज्ञानिकों ने बताया वह 'सीक्रेट' कारण जिसने...)

सरस्वती या विज्ञान?

हालांकि वैज्ञानिक इसे आधिकारिक तौर पर 'सरस्वती' कहने से बच रहे हैं और इसे पैलियो चैनल नाम दे रहे हैं, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति ठीक वैसी ही है जैसा ग्रंथों में सरस्वती के बारे में बताया गया है. 

(ये भी पढे़ंः  बर्फ के समुंदर में सोता मिला 40000 साल पुराना जिंदा हैवान! वैज्ञानिकों ने किया अलर्ट)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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