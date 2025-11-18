Advertisement
Hindi Newsविज्ञान

पहले कभी देखा है? ब्रेन का सबसे डिटेल्ड मैप आया सामने, आंखों पर नहीं होगा यकीन!

ब्रेन हमारे शरीर का बेहद अहम अंग है, इतिहास इसके राज़ को कई बार अलग-अलग तरह से सामने लाया जा चुका है, लेकिन अब इसका डिटेल्ड मैप कई और राहस्यों से पर्दा उठाएगा. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 18, 2025, 05:09 AM IST
Most detailed map of the brain: साइंटिस्ट ने जापान के अल्ट्रा-फास्ट फुगाकू सुपरकंप्यूटर (Ultra-fast Fugaku supercomputer) का इस्तेमाल करके ब्रेन का अब तक का सबसे डिटेल्ड डिजिटल मैप तैयार किया है. ये मॉडल तकरीबन 1 करोड़ न्यूरॉन्स, 26 अरब सिनेप्स और 86 परस्पर जुड़े ब्रेन रीजन को दिखाता है, जिससे माउस कॉर्टेक्स (Mouse cortex) यानी ब्रेन का बाहरी परत जो नजर, स्पीड और फैसले लेने जैसे अहम कामोम के लिए जिम्मेदार है, इसका एक हाइपर डिटेल्ड सिमुलेशन बनता है. इस कामयाबी से रिसर्चर्स को ये देखने का मौका मिलता है कि न्यूरॉन्स केमिकल सिग्नल्स और इलेक्ट्रिक इमपल्स के जरिए कैसे कम्यूनिकेट करते हैं, जिससे ब्रेन वेव्स, दौरों और डिजीज प्रॉसेस के बारे में जानकारी मिलती है.

वाइब्रेंट कलर्स में ब्रेन
ये सिमुलेशन "स्पॉन्टेनियस" रेस्टिंग स्टेट एक्टिविटीज को दिखाता है, जिसमें न्यूरॉन्स कॉर्टिकल रीजन्स के मुताबिक वाइब्रेंट कलर्स में पेश किए गए हैं, और एक्टिव न्यूरॉन्स सक्रिय होते समय चमकते हैं. क्लेरिटी के लिए सिर्फ 1 फीसदी न्यूरॉन्स को ही देखा जा सकता है, फिर भी इमेज नर्व सेल के एक घने, जंगल जैसे नेटवर्क को लगातार संकेत और कॉन्सटेंट सिग्नलिंग करते हुए दिखाती है. अब तक, ब्रेन फंक्शन से जुड़े ऐसे जटिल सवालों का अध्ययन सिर्फ रियल टिशू और सीमित एक्सपेरिमेंट्स का इस्तेमाल करके ही किया जा सकता था.

एक बड़ा कदम
एलन इंस्टीट्यूट और जापानी रिसर्च संस्थानों की टीमों की तरफ से विकसित ये परियोजना पूरी तरह से सटीक आभासी ब्रेन के निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम है. साइंटिस्ट का कहना है कि कम्प्यूटेशनल मॉडल ये समझने के लिए जरूरी हैं कि लाखों न्यूरॉन्स ह्यूमन इंट्यूशन के लिए बेहद जटिल सर्किट में एक साथ कैसे बिहेवियर करते हैं. फुगाकू-प्रति सेकंड 400 क्वाड्रिलियन से ज्याजा गणना करने में सक्षम और तकीबन 159,000 कंप्यूट नोड्स से निर्मित-ने ब्रेन के सिर्फ कुछ सेकंड का इमिटेशन करने के लिए जरूरी अपार प्रोसेसिंग पावर प्रोफाइड की.

रिसर्च का मकसद
रिसर्चर्स का टारगेट पूरे चूहे के ब्रेन और यहां तक कि ह्यूमन ब्रेन सिस्टम का मॉडल तैयार करना है. इन फाइंडिंग्स को सेंट लुइस (St. Louis) में होने वाले SC25 सुपरकंप्यूटिंग सम्मेलन में प्रेजेंट किया जाएगा, जिसमें न्यूरोसाइंस, एआई और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में नई संभावनाओं पर फोकस किया जाएगा.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

