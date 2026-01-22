ये कंपनी बना रही है दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन, NASA के ISS की जगह लेगा हेवन-1

Science News: पिछले 20 सालों से अगर किसी भी अंतरिक्ष में रहना होता था को सिर्फ एक ही जगह थी, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन. लेकिन अब अंतरिक्ष में रहने के लिए एक नई जगह को बनाने का काम शुरू हो चुका है. वास्ट (Vast) नाम की कंपनी ने बताया है कि उनका हेवन-1 (Haven-1) स्टेशन अब अपने आखिरी पड़ाव पर है. इसे अब एक क्लीन रूम में ले जाया गया है जिससे इसे पूरी तरह जोड़कर तैयार किया जा सके. क्लीन रूम की बात करें तो यह एक बहुत ही साफ-सुथरा कमरा होता है जिसे इस तरह बनाया जाता है कि यहां धूल का छोटा कण भी अंदर ना जा सके.

क्यों बनाया जाता है क्लीन रूम?

अंतरिक्ष स्टेशन जैसी मशीन को बनाना बहुत ही सावधानी वाला काम है. अगर मशीन के अंदर एक पलक का बाल या त्लचा का छोटा सा टुकड़ा भी चला जाए तो इससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है या कीमती वैज्ञानिक डिवाइस खराब हो सकते हैं. कंपनी की तैयारी है कि 2027 की शुरुआत तक दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में भेज दिया जाए.

इस स्टेशन में कितने लोग रह सकेंगे?

वास्ट कंपनी अंतरिक्ष में अपनी जगह बनाने के लिए बहुत तेजी से और मशीनों पर पूरा जोर लगाकर का कर रही है. हेवन-1 कोई बहुत बड़ा स्टेशन नहीं है और इसे इस तरह बनाया जा रहा है कि इसमें 4 लोग आराम से रह सकें. हेवन-1 से मिली कामयाबी के बाद कंपनी हेवन-2 बनाएगी जो एक बहुत बड़ा स्पेस स्टेशन होगा. इसका मकसद है कि इस दशक के खत्म होने पहले ISS की जगह ले सके.

कैसा चल रहा है हेवन-1 का काम?

कैलिफोर्निया में अपने मुख्यालय के अंदर इंजीनियर हेवन-1 को तैयार करने के लिए तीन बड़े कदमों पर काम कर रहे हैं. सबसे पहले स्टेशन की बॉडी औऱ बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है जिसमें पाइप बिछाने का काम चल रहा है जो अंतरिक्ष यात्रियों को सांस लेने के लिए हवा देंगे. साथ ही, ऐसी ट्यूब लगाई जा रही हैं जो स्टेशन को अंतरिक्ष में सही रास्ते पर चलाने में मदद करेंगी.

अंतरिक्ष की मुश्किलों का करेगा सामना

स्टेशन के बाहर एक मजबूत सुरक्षा परत लगाई जाएगी जो इसे स्पेस गार्बेज और पत्थरों से बचाएगी. इंजीनियर इसमें सोलर पैनल लगाएंगे जिससे सूरज की रोशनी से बिजली बन सके. पूरा बनने के बाद इसे 2026 के अंत में NASA के सेंटर भेजा जाएगा जहां इसे खूब हिलाया जाएगा और गर्म किया जाएगा. इससे पता चलेगा कि रॉकेट की तेज रफ्तार और गर्मी को यह झेल पाएगा या नहीं.