Advertisement
trendingNow13082292
Hindi Newsविज्ञानये कंपनी बना रही है दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन, NASA के ISS की जगह लेगा हेवन-1

ये कंपनी बना रही है दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन, NASA के ISS की जगह लेगा हेवन-1

Private Space Station: वास्ट कंपनी ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन हेवन-1 को बनाने का काम शुरू कर दिया है. इसे कैलिफोर्निया के लॉन्ग बीत पर मौजूद उनके मुख्यालय में तैयार किया जा रहा है जिससे इसे 2027 तक अंतरिक्ष में भेजा जा सके. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Jan 22, 2026, 06:51 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ये कंपनी बना रही है दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन, NASA के ISS की जगह लेगा हेवन-1

Science News: पिछले 20 सालों से अगर किसी भी अंतरिक्ष में रहना होता था को सिर्फ एक ही जगह थी, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन. लेकिन अब अंतरिक्ष में रहने के लिए एक नई जगह को बनाने का काम शुरू हो चुका है. वास्ट (Vast) नाम की कंपनी ने बताया है कि उनका हेवन-1 (Haven-1) स्टेशन अब अपने आखिरी पड़ाव पर है. इसे अब एक क्लीन रूम में ले जाया गया है जिससे इसे पूरी तरह जोड़कर तैयार किया जा सके. क्लीन रूम की बात करें तो यह एक बहुत ही साफ-सुथरा कमरा होता है जिसे इस तरह बनाया जाता है कि यहां धूल का छोटा कण भी अंदर ना जा सके. 

क्यों बनाया जाता है क्लीन रूम?
अंतरिक्ष स्टेशन जैसी मशीन को बनाना बहुत ही सावधानी वाला काम है. अगर मशीन के अंदर एक पलक का बाल या त्लचा का छोटा सा टुकड़ा भी चला जाए तो इससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है या कीमती वैज्ञानिक डिवाइस खराब हो सकते हैं. कंपनी की तैयारी है कि 2027 की शुरुआत तक दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में भेज दिया जाए. 

यह भी पढ़ें: NASA से रिटायर हुईं अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स, 9 महीने के लिए स्पेस में हो गई थीं 'कैद'

Add Zee News as a Preferred Source

इस स्टेशन में कितने लोग रह सकेंगे?
वास्ट कंपनी अंतरिक्ष में अपनी जगह बनाने के लिए बहुत तेजी से और मशीनों पर पूरा जोर लगाकर का कर रही है. हेवन-1 कोई बहुत बड़ा स्टेशन नहीं है और इसे इस तरह बनाया जा रहा है कि इसमें 4 लोग आराम से रह सकें. हेवन-1 से मिली कामयाबी के बाद कंपनी हेवन-2 बनाएगी जो एक बहुत बड़ा स्पेस स्टेशन होगा. इसका मकसद है कि इस दशक के खत्म होने पहले ISS की जगह ले सके. 

fallback

कैसा चल रहा है हेवन-1 का काम?
कैलिफोर्निया में अपने मुख्यालय के अंदर इंजीनियर हेवन-1 को तैयार करने के लिए तीन बड़े कदमों पर काम कर रहे हैं. सबसे पहले स्टेशन की बॉडी औऱ बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है जिसमें पाइप बिछाने का काम चल रहा है जो अंतरिक्ष यात्रियों को सांस लेने के लिए हवा देंगे. साथ ही, ऐसी ट्यूब लगाई जा रही हैं जो स्टेशन को अंतरिक्ष में सही रास्ते पर चलाने में मदद करेंगी. 

यह भी पढ़ें: ISRO: समंदर के 6000 मीटर नीचे क्या खोजने जा रहा है भारत? इस मिशन से दुनिया के दिग्गजों की उड़ी नींद

अंतरिक्ष की मुश्किलों का करेगा सामना
स्टेशन के बाहर एक मजबूत सुरक्षा परत लगाई जाएगी जो इसे स्पेस गार्बेज और पत्थरों से बचाएगी. इंजीनियर इसमें सोलर पैनल लगाएंगे जिससे सूरज की रोशनी से बिजली बन सके. पूरा बनने के बाद इसे 2026 के अंत में NASA के सेंटर भेजा जाएगा जहां इसे खूब हिलाया जाएगा और गर्म किया जाएगा. इससे पता चलेगा कि रॉकेट की तेज रफ्तार और गर्मी को यह झेल पाएगा या नहीं. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

private space stationHindi Science news

Trending news

ये कैसे हुआ? मुंबई का गठबंधन भूल राज ठाकरे की पार्टी ने शिंदे को किया सपोर्ट
maharastra politics
ये कैसे हुआ? मुंबई का गठबंधन भूल राज ठाकरे की पार्टी ने शिंदे को किया सपोर्ट
1500 KM रेंज, रडार से बचकर हमला, भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल बनेगी दुश्मनों का काल
DNA
1500 KM रेंज, रडार से बचकर हमला, भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल बनेगी दुश्मनों का काल
आस्था आई नियम के अंदर, बिहार में सरस्वती पूजा के लिए प्रशासन क्यों मांग रही लाइसेंस?
DNA
आस्था आई नियम के अंदर, बिहार में सरस्वती पूजा के लिए प्रशासन क्यों मांग रही लाइसेंस?
अश्लील वीडियो विवाद के बाद रामचंद्र राव निलंबित, उमेश कुमार डीसीआरई के अतिरिक्त DGP
karnataka
अश्लील वीडियो विवाद के बाद रामचंद्र राव निलंबित, उमेश कुमार डीसीआरई के अतिरिक्त DGP
असम के कोकराझार में हिंसा, बोडो और आदिवासी झड़प में 2 की मौत; इलाके में सेना तैनात
Assam News in hindi
असम के कोकराझार में हिंसा, बोडो और आदिवासी झड़प में 2 की मौत; इलाके में सेना तैनात
सबरीमाला मंदिर सोना चोरी मामले पर केरल HC की कड़ी टिप्पणी, आरोपियों की जमानत खारिज
Sabarimala temple
सबरीमाला मंदिर सोना चोरी मामले पर केरल HC की कड़ी टिप्पणी, आरोपियों की जमानत खारिज
पश्चिम बंगाल में SIR नोटिस मिलने पर बुजुर्ग को आया हार्ट अटैक, परिवार ने लगाए आरोप
West Bengal news
पश्चिम बंगाल में SIR नोटिस मिलने पर बुजुर्ग को आया हार्ट अटैक, परिवार ने लगाए आरोप
क्या वैक्सीनेटेड पालतू कुत्ते के काटने से भी हो सकती है रेबीज? चूक से टीचर की गई जान
rabies
क्या वैक्सीनेटेड पालतू कुत्ते के काटने से भी हो सकती है रेबीज? चूक से टीचर की गई जान
मंदिर में बजा RSS का गाना तो भड़के लेफ्ट कार्यकर्ता, BJP ने किया पलटवार
Kerala News
मंदिर में बजा RSS का गाना तो भड़के लेफ्ट कार्यकर्ता, BJP ने किया पलटवार
MNS शिंदे से मिलाएंगे हाथ? मेयर को लेकर अटकी जंग, शिवसेना करेगी बड़ा खेल!
Maharashtra
MNS शिंदे से मिलाएंगे हाथ? मेयर को लेकर अटकी जंग, शिवसेना करेगी बड़ा खेल!