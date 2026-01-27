8 घंटे तक फूटा किलाउआ ज्वालामुखी से लावा का फव्वारा, कैमरे में कैद हुई पूरी घटना; वैज्ञानिकों ने कहा...

सबसे खतरनाक में से एक किलाउआ ज्वालामुखी में कुछ ऐसा नजर आया है, जो सभी को हैरान कर रहा है. वैज्ञानिकों ने बताया है कि इस ज्वालामुखी ने दो छेदों से करीब 8 घंटे तक लावा का फव्वारा छोड़ता रहा. इसके देखकर वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित रह गए.
Kilauea volcano: हवाई द्वीप पर स्थित किलाउआ ज्वालामुखी में कुछ ऐसा देखने को मिला है, जिसने न केवल लोगों को बल्कि वैज्ञानिकों को भी हैरत में डाल दिया है. इस पूरे प्रकरण को विशेषज्ञ चल रहे शिखर विस्फोट के सबसे शक्तिशाली प्रकरणों में से एक बता रहे हैं. जानकारी के अनुसार, पिछले साल दिसंबर के अंत से ही यह ज्वालामुखी लगातार लावा उगल रहा है.
दरअसल, हवाई के बिग आइलैंड पर हवाई ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक माना जाता है. बताया जाता है कि किलाउआ ज्वालामुखी ने 23 दिसंबर 2024 से गतिविधि के नए चरण में प्रवेश किया है. फिलहाल ज्वालामुखी की विशेषता यह है कि इसमें मुख्य रूप से दो छेद बने हैं, जिसेस तीव्र लावा बार-बार निकलता नजर आ रहा है. इसके बाद से अलग-अलग घटनाएं होती हैं.
इन सब के बीच एक वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा गया है कि आसमान में ऊंचे-ऊंचे लावा के फव्वारे उठते हुए दिखाई दिए, जिससे एक बार फिर यह पता चला कि ज्वालामुखी किस प्रकार फव्वारे की तरह लावा उगल रहा है. जानकारी दें कि हाल के दिनों में हुए इस विस्फोट के दौरान लावा के फव्वारे करीब 460- 480 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गए, जिसके बाद वर्तमान में ज्वालामुखीय अनुक्रम में देखा गया सबसे ऊंचा फव्वारा बन गया है.
देर तक ज्वालामुखी से निकला लावा
वैज्ञानिकों ने दावा किया कि इस घटना के अधिकांश समय तक दोनों ज्वालामुखी के छेद आश्चर्यजनक रूप से एक साथ सक्रिय थे. जिसमें एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला, करीब खूबसूरत दृश्य बन गया. इस पूरे दृश्य को अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की हवाईयन ज्वालामुखी वेधशाला (एचवीओ) द्वारा कैद किया गया. बताया जा रहा है कि ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान लावा की मात्रा चरम पर लगभग 1,050 घन गज प्रति सेकंड की तीव्र गति से बढ़ी. हालांकि, अंत में यह घटकर औसतन लगभग 470 घन गज प्रतिसेकंड रह गई. जानकारों ने बताया कि यह विस्फोट करीब 8 घंटे तक चली गतिविधि के बाद समाप्त हुआ था.
अगला विस्फोट जल्द होने की संभावना
गौरतलब है कि एचवीओ के वैज्ञानिकों का मानना है कि अगला विस्फोट 2-3 हफ्तों में हो सकता है. यह इस बात पर निर्भर करेगा कि ज्वालामुखी का शिखर कितनी जल्दी फिर से फूलता है. हालांकि, वर्तमान में ज्वालामुखी शांत है और रात के समय इसके दोनों छेद से हल्की सी चमक दिखाई देती है. इसके साथ ही अधिकारियों ने लोगों को गिरते मलबे से सुरक्षित रखने के लिए हवाई ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान के कुछ हिस्सों, शिखर अवलोकन स्थलों, पगडंडियों और पास के राजमार्ग के कुछ हिस्सों को अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला लिया गया है. उल्लेखनीय है कि किलाउआ हम सभी को हमेशा यह याद दिलाता रहा है कि यह दुनिया का सबसे अधिक निगरानी में रहने वाले ज्वालामुखियों में से एक है. यह अपनी सुंदरता शक्ति और अप्रत्याशिता का अनूठा संगम भी है.
