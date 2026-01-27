Advertisement
trendingNow13088404
Hindi Newsविज्ञान8 घंटे तक फूटा किलाउआ ज्वालामुखी से लावा का फव्वारा, कैमरे में कैद हुई पूरी घटना; वैज्ञानिकों ने कहा...

8 घंटे तक फूटा किलाउआ ज्वालामुखी से लावा का फव्वारा, कैमरे में कैद हुई पूरी घटना; वैज्ञानिकों ने कहा...

सबसे खतरनाक में से एक किलाउआ ज्वालामुखी में कुछ ऐसा नजर आया है, जो सभी को हैरान कर रहा है. वैज्ञानिकों ने बताया है कि इस ज्वालामुखी ने दो छेदों से करीब 8 घंटे तक लावा का फव्वारा छोड़ता रहा. इसके देखकर वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित रह गए. 

Written By  abhinav tripathi|Edited By: abhinav tripathi|Last Updated: Jan 27, 2026, 08:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

8 घंटे तक फूटा किलाउआ ज्वालामुखी से लावा का फव्वारा, कैमरे में कैद हुई पूरी घटना; वैज्ञानिकों ने कहा...

Kilauea volcano: हवाई द्वीप पर स्थित किलाउआ ज्वालामुखी में कुछ ऐसा देखने को मिला है, जिसने न केवल लोगों को बल्कि वैज्ञानिकों को भी हैरत में डाल दिया है. इस पूरे प्रकरण को विशेषज्ञ चल रहे शिखर विस्फोट के सबसे शक्तिशाली प्रकरणों में से एक बता रहे हैं. जानकारी के अनुसार, पिछले साल दिसंबर के अंत से ही यह ज्वालामुखी लगातार लावा उगल रहा है.   

दरअसल, हवाई के बिग आइलैंड पर हवाई ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक माना जाता है. बताया जाता है कि किलाउआ ज्वालामुखी ने 23 दिसंबर 2024 से गतिविधि के नए चरण में प्रवेश किया है. फिलहाल ज्वालामुखी की विशेषता यह है कि इसमें मुख्य रूप से दो छेद बने हैं, जिसेस तीव्र लावा बार-बार निकलता नजर आ रहा है.  इसके बाद से अलग-अलग घटनाएं होती हैं. 

सामने आया वीडियो 

Add Zee News as a Preferred Source

इन सब के बीच एक वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा गया है कि आसमान में ऊंचे-ऊंचे लावा के फव्वारे उठते हुए दिखाई दिए, जिससे एक बार फिर यह पता चला कि ज्वालामुखी किस प्रकार फव्वारे की तरह लावा उगल रहा है. जानकारी दें कि हाल के दिनों में हुए इस विस्फोट के दौरान लावा के फव्वारे करीब 460- 480 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गए, जिसके बाद वर्तमान में ज्वालामुखीय अनुक्रम में देखा गया सबसे ऊंचा फव्वारा बन गया है. 

देर तक ज्वालामुखी से निकला लावा

वैज्ञानिकों ने दावा किया कि इस घटना के अधिकांश समय तक दोनों ज्वालामुखी के छेद आश्चर्यजनक रूप से एक साथ सक्रिय थे. जिसमें एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला, करीब खूबसूरत दृश्य बन गया. इस पूरे दृश्य को अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की हवाईयन ज्वालामुखी वेधशाला (एचवीओ) द्वारा कैद किया गया. बताया जा रहा है कि  ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान लावा की मात्रा चरम पर लगभग 1,050 घन गज प्रति सेकंड की तीव्र गति से बढ़ी. हालांकि, अंत में यह घटकर औसतन लगभग 470 घन गज प्रतिसेकंड रह गई. जानकारों ने बताया कि यह विस्फोट करीब 8 घंटे तक चली गतिविधि के बाद समाप्त हुआ था. 

यह भी पढ़ें: पाताल की गहराइयों में सन्नाटा! अचानक गायब हुए व्हेल की हड्डियां खाने वाले 'जॉम्बी वर्म'; वैज्ञानिकों ने दी...

अगला विस्फोट जल्द होने की संभावना

गौरतलब है कि एचवीओ के वैज्ञानिकों का मानना है कि अगला विस्फोट 2-3 हफ्तों में हो सकता है. यह इस बात पर निर्भर करेगा कि ज्वालामुखी का शिखर कितनी जल्दी फिर से फूलता है. हालांकि, वर्तमान में ज्वालामुखी शांत है और रात के समय इसके दोनों छेद से हल्की सी चमक दिखाई देती है. इसके साथ ही अधिकारियों ने लोगों को गिरते मलबे से सुरक्षित रखने के लिए हवाई ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान के कुछ हिस्सों, शिखर अवलोकन स्थलों, पगडंडियों और पास के राजमार्ग के कुछ हिस्सों को अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला लिया गया है. उल्लेखनीय है कि किलाउआ हम सभी को हमेशा यह याद दिलाता रहा है कि यह दुनिया का सबसे अधिक निगरानी में रहने वाले ज्वालामुखियों में से एक है. यह अपनी सुंदरता शक्ति और अप्रत्याशिता का अनूठा संगम भी है.

यह भी पढ़ें: इबोला का 'सुपर म्यूटेशन'! खुद को दवाओं से ज्यादा ताकतवर बना रहा है वायरस; चीनी वैज्ञानिकों की..

 

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

Kilauea VolcanoScience News

Trending news

भाषण देने पहुंचे सिद्धारमैया के सामने डीके शिवकुमार के लगे नारे, जनता पर भड़के सीएम
Karnataka Goverment
भाषण देने पहुंचे सिद्धारमैया के सामने डीके शिवकुमार के लगे नारे, जनता पर भड़के सीएम
'कानून सबको एक जैसा संरक्षण देने वाला...,' UGC के नए नियम पर एक्सपर्ट की राय
UGC regulations
'कानून सबको एक जैसा संरक्षण देने वाला...,' UGC के नए नियम पर एक्सपर्ट की राय
गणतंत्र दिवस पर राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया, जिससे BJP-कांग्रेस में छिड़ी रार?
Congress vs BJP
गणतंत्र दिवस पर राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया, जिससे BJP-कांग्रेस में छिड़ी रार?
महाराष्ट्र से केरल और... भारत-EU की सुपर-डुपर डील से इन राज्यों की होगी बल्ले-बल्ले
Eu India Trade Deal
महाराष्ट्र से केरल और... भारत-EU की सुपर-डुपर डील से इन राज्यों की होगी बल्ले-बल्ले
तेजाब फेंकने वालों की जब्त होगी संपत्ति? दोषियों के खिलाफ SC का सुझाव
Acid Attack Cases
तेजाब फेंकने वालों की जब्त होगी संपत्ति? दोषियों के खिलाफ SC का सुझाव
अब नहीं सताएगी मुंबई की भीड़...समुद्र के बीच बनेगा 'बाहुबली' एयरपोर्ट, इनकी होगी मौज
Maharahtra
अब नहीं सताएगी मुंबई की भीड़...समुद्र के बीच बनेगा 'बाहुबली' एयरपोर्ट, इनकी होगी मौज
'दीदी ने पहले ED को हराया, अब बीजेपी की बारी', बंगाल में ममता के समर्थन में अखिलेश
Bengal politics
'दीदी ने पहले ED को हराया, अब बीजेपी की बारी', बंगाल में ममता के समर्थन में अखिलेश
'किसी के भी साथ नहीं होगा भेदभाव...', UGC के नए नियम पर शिक्षा मंत्री प्रधान का दावा
UGC
'किसी के भी साथ नहीं होगा भेदभाव...', UGC के नए नियम पर शिक्षा मंत्री प्रधान का दावा
पहले चार लेन फिर अचानक दो लेन, क्या है मीरा-भायंदर फ्लाईओवर की सच्चाई?
MMRDA
पहले चार लेन फिर अचानक दो लेन, क्या है मीरा-भायंदर फ्लाईओवर की सच्चाई?
इधर डील पर लग रही थी मुहर, उधर EU ट्रेड कमिश्ननर से क्या चर्चा कर रहे थे जयशंकर?
Eu India Trade Deal
इधर डील पर लग रही थी मुहर, उधर EU ट्रेड कमिश्ननर से क्या चर्चा कर रहे थे जयशंकर?