Ethiopia Hayli Gubbi Volcano Eruption: Hayli Gubbi ज्वालामुखी इथियोपिया के फेमस और एक्टिव Erta Ale से लगभग 15 किलोमीटर South-East में है. बता दें कि यह इलाका Danakil क्षेत्र का हिस्सा है, जहां के सिर्फ अधूरे रिकॉर्ड ही मौजूद हैं. साथ ही यहां वैज्ञानिक रिसर्च भी कम हुईं हैं. यही कारण है कि इस विस्फोट का समय व पैटर्न विशेषज्ञों के लिए एक नई पहेली बन हुआ है. बता दें कि इस घटना से वैज्ञानिकों को भूकंप और धरती की हलचल पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है. आइए जानते हैं इसके अचानक फटने के पीछे कारण क्या है.

Hayli Gubbi ज्वालामुखी के अचानक फटने की वजह इथियोपिया की Erta Ale पर्वत के नीचे मैग्मा की तेज हलचल है. बता दें कि टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से जमीन के भीतर जोरदार दबाव बना और पिघली चट्टानें ऊपर उठने लगीं. 10,000 साल से शांत था इसलिए इसका फटना वैज्ञानिकों के लिए एक दुर्लभ और चौंकाने वाली घटना है. इस घटना से यह पता चलता है कि जमीन के अंदर मैग्मा में लगातार बड़े बदलाव हो रहे हैं. आइए इसे विस्तार से समझते हैं.

इथियोपिया में यह विस्फोट क्यों है असाधारण?

Hayli Gubbi ज्वालामुखी का फटना इसलिए असाधारण है क्योंकि यह लगभग 10,000 साल से खामोश था और इसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं मिलता है. ध्यान देने वाली बात ये है कि इस विस्फोट से उठी राख लगभग 18 किलोमीटर तक ऊंची पहुंची और लाल सागर पार करके यमन व ओमान तक फैल गई है.

हालांकि इस विस्फोट में किसी की जान नहीं गई है. इन देशों ने अपने लोगों और खासकर सांस की समस्या वाले मरीजों को सावधान रहने की सलाह दी है.Emirates Astronomical Society के प्रमुख इब्राहिम अल जरवान ने कहा है कि यह वैज्ञानिकों के लिए बेहद दुर्लभ अवसर है, क्योंकि वे इतने लंबे समय बाद हुए ज्वालामुखी विस्फोट का अध्ययन कर पाएंगे. फिलहाल विस्फोट धीमा पड़ रहा है, हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि शील्ड वॉल्केनो में पहले धमाके के बाद दोबारा विस्फोट होने की संभावना रहती ही है.

कब और कैसे फटता है ज्वालामुखी

पृथ्वी के अंदर 7 बड़ी और 28 छोटी टेक्टोनिक प्लेटें लगातार 2 से 10 किलोमीटर हर हिलती रहती हैं. जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं, तब जमीन के पृथ्वी के अंदर गर्मी बढ़ जाती है और ऊपरी परत के नीचे मौजूद चट्टानें पिघलने लगती हैं. पिघली हुई चट्टानों से भाप और गैसें ऊपर उठकर और चट्टानों को पिघलाती रहती हैं. इसी कारण से लगभग 1300°C तक का गाढ़ा पदार्थ बन जाता है जिसे मैग्मा कहा जाता है.

यह मैग्मा हल्का होने के कारण ऊपर की ओर बढ़ने लगता है और एक जगह जमा हो जाता है. इसे ही मैग्मा चैंबर कहते हैं. जब मैग्मा में गैसें बहुत ज्यादा हो जाती हैं तो दबाव बढ़ने लगता और पृथ्वी की सतह में दरारें बनने लगती हैं. यही वो समय होता है जब मैग्मा इन दरारों से बाहर निकलने लगता है. इसे ही ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं. बाहर निकलने के बाद ये मैग्मा लावा बन जाता है.

कितनी तरह के होते हैं ज्वालामुखी?

नेशनल पार्क सर्विस (NPS) के मुताबिक दुनिया में करीब 1600 ज्वालामुखी हैं. हालांकि यह मुख्य तौर पर 3 तरह के होते हैं. शील्ड ज्वालामुखी, स्ट्रैटो ज्वालामुखी और सिंडर कोन ज्वालामुखी. आइए इनके बारे में विस्तार से समझें.

शील्ड ज्वालामुखी (Shield Volcano): शील्ड ज्वालामुखी बहुत बड़े और चपटे होते हैं. बता दें कि इनमें से निकलने वाला लावा पतला, गर्म और तेजी से दूर तक बहने वाला होता है. यही कारण होता है कि इनकी ढलान बहुत हल्की बनती है. ये ज्यादा धमाके नहीं करते हैं, लेकिन फटने पर लावा नदी की तरह लगातार बहता रहता है. हवाई के माउना लोआ और माउना केआ शील्ड ज्वालामुखी के सबसे अच्छे उदाहरण हो सकते हैं.

स्ट्रैटो ज्वालामुखी या कम्पोजिट ज्वालामुखी: स्ट्रैटो या कम्पोजिट ज्वालामुखी देखने में ऊंचे, नुकीले और पहाड़ जैसे दिखते हैं. इनसे निकलने वाला लावा गाढ़ा होता है और जल्दी जम जाता है. ये बहुत तेज और खतरनाक विस्फोट करते हैं. जिनसे राख, पत्थर और गैस ऊपर फटकर एकसाथ निकलती है. माउंट फूजी, रेनियर, क्राकाटोआ, मेरापी, मायोन, वेसुवियस और पिनातुबो जैसे ज्वालामुखी स्ट्रैटो ज्वालामुखी के अच्छे उदाहरण हो सकते हैं. बता दें कि दुनिया के ज्यादातर खतरनाक ज्वालामुखी इसी प्रकार के ही होते हैं.

सिंडर कोन ज्वालामुखी: सिंडर कोन ज्वालामुखी आकार में सबसे छोटे होते हैं. यह एक बार में तेज धमाके के साथ फटते हैं. इसमें लावा के छोटे टुकड़े ऊपर उड़कर गिरते हैं और छोटा सा पहाड़ बन जाता है. बता दें कि इनकी ऊंचाई आमतौर पर 100-400 मीटर हो सकती है. मेक्सिको का पैरिसुटिन इसका सबसे अच्छा उदाहरण हैं.

Hayli gubbi ज्वालामुखी भारत के लिए खतरा क्यों है?

Hayli gubbi ज्वालामुखी से बहुत ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड और राख निकल रही है. इससे पर्यावरण और सेहत पर असर पड़ सकता है. वैज्ञानिकों के मुताबिक यह दबाव बढ़ने और दोबारा विस्फोट की चेतावनी भी हो सकती है. हवा में फैली राख हवाई जहाजों के इंजन को नुकसान पहुंचा सकती है.

सैटेलाइट्स के आंकड़ों के मुताबिक देखा जाए तो ज्वालामुखी से उठी राख भारत के उत्तरी हिस्सों की ओर बढ़ती हुआ नजर आ रही है. बता दें कि दिल्ली, जयपुर और गुजरात के जामनगर तक इसके पहुंचने की आशंका जताई गई है. यही कारण है कि भारतीय एविएशन विभाग पूरी तरह अलर्ट पर है. जामनगर से गुजरने वाली कई उड़ानों का रूट बदल दिया गया है. इंडिगो की Kannur–Abu Dhabi फ्लाइट (6E1433) को राख के खतरे के कारण अहमदाबाद मोड़ना पड़ा है. अबू धाबी में उतरे एक भारतीय विमान की भी जांच की गई है ताकि उड़ान से पहले उसकी सुरक्षा का ध्यान रखा जा सके.

बता दें कि इस ज्वालामुखी विस्फोट की राख Southwestern Arabia तक पहुंच सकती है. इसमें ओमान और यमन शामिल हैं. वहां भी मौसम और हवाई यातायात पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है.

राख के फैलने पर क्या कहता है विज्ञान?

ज्वालामुखी की राख और sulfur dioxide सूर्य की किरणों को reflect करके तापमान को कुछ समय के लिए कम कर सकते हैं. अगर विस्फोट लंबा चला, तो Northern India और Middle East में हल्की ठंड, कम सूर्य की रोशनी और मौसम के पैटर्न में छोटे बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

