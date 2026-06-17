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ISRO की सरकारी नौकरी छोड़ी, LinkedIn से मिला पहला इन्वेस्टर; आज ₹9000 करोड़ की कंपनी का मालिक है ये भारतीय

Pawan Kumar Chandana: कभी गणित में सिर्फ 51 नंबर पाने वाले पवन कुमार चंदाना ने आज भारतीय स्पेस इंडस्ट्री में अपनी अलग और नई पहचान बना ली है. ISRO की नौकरी छोड़कर उन्होंने बड़ा जोखिम उठाया और स्काईरूट एयरोस्पेस की शुरुआत की. आज उनकी कंपनी की वैल्यू लगभग 9,000 करोड़ रुपये पहुंच चुकी है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 17, 2026, 03:09 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 03:43 PM IST
ISRO की सरकारी नौकरी छोड़ी, LinkedIn से मिला पहला इन्वेस्टर; आज ₹9000 करोड़ की कंपनी का मालिक है ये भारतीय

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Udbhav Tripathi

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उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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