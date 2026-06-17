Skyroot Aerospace: अगर कोई आपसे कहे कि स्कूल के दिनों में गणित में बहुत ही कमजोर रहने वाला छात्र आगे चलकर देश की सबसे बड़ी प्राइवेट स्पेस कंपनी बनाएगा, तो शायद ही आपको यकीन हो. आज के समय में जहां बच्चों पर 99% नंबर लाने का प्रेशर होता है, वहीं एक लड़का ऐसा भी था जिसने कभी गणित में मात्र 51 नंबर मिले थे, लेकिन वही लड़का आज स्पेस की दुनिया में भारत की कामयाबी का नया इतिहास लिख रहा है. हम बात कर रहे हैं हैदराबाद के 35 साल के पवन कुमार चंदना की, जिन्होंने न सिर्फ ISRO की सरकारी नौकरी को छोड़ा, बल्कि आज 1.1 बिलियन डॉलर यानी लगभग ₹9,000 करोड़ से ज्यादा की अपनी खुद की स्पेस कंपनी खड़ी कर दी है. आइए जानते हैं भारत के इस रॉकेट मैन की कहानी....