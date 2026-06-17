Skyroot Aerospace: अगर कोई आपसे कहे कि स्कूल के दिनों में गणित में बहुत ही कमजोर रहने वाला छात्र आगे चलकर देश की सबसे बड़ी प्राइवेट स्पेस कंपनी बनाएगा, तो शायद ही आपको यकीन हो. आज के समय में जहां बच्चों पर 99% नंबर लाने का प्रेशर होता है, वहीं एक लड़का ऐसा भी था जिसने कभी गणित में मात्र 51 नंबर मिले थे, लेकिन वही लड़का आज स्पेस की दुनिया में भारत की कामयाबी का नया इतिहास लिख रहा है. हम बात कर रहे हैं हैदराबाद के 35 साल के पवन कुमार चंदना की, जिन्होंने न सिर्फ ISRO की सरकारी नौकरी को छोड़ा, बल्कि आज 1.1 बिलियन डॉलर यानी लगभग ₹9,000 करोड़ से ज्यादा की अपनी खुद की स्पेस कंपनी खड़ी कर दी है. आइए जानते हैं भारत के इस रॉकेट मैन की कहानी....
साल 1991 में हैदराबाद में जन्मे पवन कुमार चंदना को बचपन से ही मशीनों और टेक्नोलॉजी का शौक था. लेकिन स्कूल की मार्कशीट उनके इस टैलेंट को नहीं समझ पाई और उन्हें एक समय क्लास में गणित में सिर्फ 51 नंबर मिले थे. इस समय उनके पिता ने उन पर भरोसा जताया और उनका एडमिशन IIT-JEE की कोचिंग में कराया. यहां से पवन की राह बदल गई. उन्होंने अपनी कमजोरियों को छोड़ते हुए साल 2007 में अपने पहले ही प्रयास में देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक, IIT-JEE को पास किया. इसके बाद उन्होंने IIT खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में BTech-MTech की डिग्री ली.
IIT से पढ़ाई पूरी करने के बाद, पवन का स्पेस से प्रेम उन्हें साल 2012 में ISRO ले गया. उन्होंने तिरुवनंतपुरम के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में बतौर वैज्ञानिक करीब 6 सालों तक काम किया. इस दौरान उन्होंने भारत के भारी-भरकम रॉकेट GSLV Mk-III और स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV जैसे कई बड़े प्रोजेक्ट्स में डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में भी भूमिका निभाई. साल 2016 में उन्हें ISRO के इंटरनल इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया. इसी बीच पवन के दिमाग में भारत की अपनी एक प्राइवेट स्पेस कंपनी बनाने का आइडिया आया.
इसके बाद साल 2018 में पवन ने ISRO की सरकारी नौकरी छोड़ दी. नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने LinkedIn के जरिए Myntra के फाउंडर और IIT खड़गपुर के एल्युमनाई मुकेश बंसल से जुड़े. मुकेश बंसल को पवन का विजन पसंद आया और उन्होंने कंपनी में 1.5 मिलियन डॉलर का शुरुआती निवेश किया.
जून 2018 में पवन कुमार चंदना और IIT बॉम्बे के पूर्व छात्र और ISRO इंजीनियर नागा भरत डाका ने मिलकर स्काईरूट एयरोस्पेस की शुरुआत की. लेकिन कोविड 19 के कारण फंडिंग जुटाना मुश्किल हो गया, लेकिन फिर भी ग्रीनको कंपनी के फाउंडर्स के सपोर्ट से स्काईरूट आगे बढ़ती रही.
इसके बाद साल 2020 के जुलाई में स्काईरूट देश की पहली ऐसी प्राइवेट कंपनी बनी जिसने अपने रॉकेट इंजन रमन-1 का सफल ट्रायल किया. इसके बाद 18 नवंबर 2022 को स्काईरूट ने वो कर दिखाया जो इतिहास में दर्ज किया गया. उन्होंने भारत का पहला प्राइवेट सबऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-एस को सफलतापूर्वक लॉन्च किया. मिशन प्रारंभ के तहत यह रॉकेट अंतरिक्ष में लगभग 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचा.
कंपनी लगातार बड़ी होती गई और आज स्काईरूट के पास भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और करीब 1,000 कर्मचारियों की टीम है. मई 2026 में, स्काईरूट ने गूगल के पहले बाहरी इनवेस्टर राम श्रीराम की फर्म शेरपालो वेंचर्स और सिंगापुर के सॉवरिन वेल्थ फंड GIC के नेतृत्व में 60 मिलियन डॉलर की बड़ी फंडिंग जुटाई है. इस निवेश के साथ ही स्काईरूट एयरोस्पेस की मार्केट वैल्यू करीब 1.1 बिलियन डॉलर यानी करीह 9,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की हो गई है.
स्काईरूट अब अपने अगले बड़े मिशन Vikram-1 की तैयारी में है, जिसे इसी साल ऑर्बिट में लॉन्च करने का प्लान है.