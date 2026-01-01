डॉक्टर नहीं अब मशीन बचाएगी जान! हार्ट अटैक के बाद संभालेगी मरीज, इलाज होगा पूरी तरह ऑटोमैटिक

Smart Machine Heart Attack Treatment: जापान, अमेरिका और वेलेंसिया के वैज्ञानिकों ने मिलकर कुछ ऐसा ही कर दिखाया है. उन्होंने एक स्मार्ट मशीन बनाई है जो इलाज के मामले में सेल्फ ड्राइविंग कार की तरह खुद फैसले ले पाएगी. यह मशीन डॉक्टर की बताई सीमाओं के अंदर रहकर काम करेगी. जैसे डॉक्टर पहले ही तय कर देंगे कि मरीज का ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, हार्ट रेट कितनी रहे और शरीर को कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है. इसके बाद मशीन खुद मरीज के शरीर का डाटा देखेगी और उसी हिसाब से दवाइयों की मात्रा तय करेगी.

वैज्ञानिकों के अनुसार अभी इलाज में ऐसा होता है कि डॉक्टर पहले एक दवा देते हैं फिर उसका असर देखते हैं. जरूरत पड़ने पर दवा बदलते हैं. ऐसे में इस प्रोसेस में कई दिन लग जाते हैं. यह मशीन हर मिनट मरीज की हालत पर नजर रखेगी और जरूरत पड़ते ही दवा बदल देगी. यह इलाज पूरी तरह ऑटोमैटिक हो जाएगा.

बता दें, इस मशीन का नाम स्वायत्त क्लोज्ड-लूप हस्तक्षेप सिस्टम यानी एसीआईएस रखा गया है. वैज्ञानिक जो एलेक्जेंडर का कहना है कि इस तकनीक से डॉक्टरों और नर्सों का काम काफी आसान हो जाएगा. खासकर उन मरीजों के लिए यह बहुत फायदेमंद होगी जो ज्यादा दूसरों पर निर्भर रहते हैं या अकेले रहते हैं.

यह मशीन आईसीयू में भर्ती हार्ट अटैक के मरीजों के लिए खासतौर पर मददगार समझी जा रही है. हार्ट अटैक के बाद दिल पर काफी दबाव रहता है. उसे आराम की जरूरत होती है. यह मशीन दिल पर पड़ने वाले बोझ को कम करने में मदद कर सकती है. शरीर की ऑक्सीजन जरूरत को भी कंट्रोल में रख सकती है.

वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले समय में इस तरह की स्मार्ट मशीनें इलाज का तरीका बदल सकती हैं। इससे मरीजों को बेहतर देखभाल मिलेगी और सही समय पर सही इलाज हो पाएगा. आने वाले समय में इस तरह की स्मार्ट मशीनें इलाज का तरीका बदल सकती हैं. इससे मरीजों को बेहतर देखभाल मिलेगी और सही समय पर सही इलाज हो पाएगा.

