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Hindi Newsविज्ञानHeat Stroke: इंसानी शरीर के झेलने की भी है एक सीमा; वैज्ञानिकों ने बताया आखिर कितने तापमान पर जवाब देने लगते हैं हमारे अंग?

Heat Stroke: इंसानी शरीर के झेलने की भी है एक सीमा; वैज्ञानिकों ने बताया आखिर कितने तापमान पर जवाब देने लगते हैं हमारे अंग?

Human Body Temperature Limit: देश के कई शहरों में अप्रैल में ही पारा 40 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका है. मई में गर्मी का सितम और भी ज्यादा बढ़ने वाला है. तपती धूप और जानलेवा लू के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारा शरीर आखिर किस हद तक तापमान को बर्दाश्त कर सकता है? वैज्ञानिकों के अनुसार गर्मी और नमी का एक ऐसा घातक मेल होता है, जहां पहुंचकर शरीर का नेचुरल कूलिंग सिस्टम काम करना ही बंद कर देता है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Apr 25, 2026, 08:49 AM IST
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Heat Stroke: इंसानी शरीर के झेलने की भी है एक सीमा; वैज्ञानिकों ने बताया आखिर कितने तापमान पर जवाब देने लगते हैं हमारे अंग?

Human Body Temperature Limit: देशभर में इन दिनों सूरज की तपिश अब सिर्फ पसीना नहीं छुड़ा रही, बल्कि लोगों की हालत भी खराब कर रही है. आसमान से बरसती आग और 40 डिग्री पार करते पारे ने आम जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है. लू के थपेड़ों के बीच अब एक ही सवाल हर किसी के जेहन में है, हर दिन बढ़ता पारा क्या खतरनाक हो सकता है, आखिर हमारा शरीर अधिकतम कितना तापमान बर्दाश्त कर सकता है? आइए जानते हैं आज इसी सवाल का जवाब.

वेट बल्ब तापमान का असर

हमारा शरीर सिर्फ बाहरी तापमान से प्रभावित नहीं होता है, बल्कि हवा में मौजूद नमी के मेल पर भी प्रतिक्रिया देता है, इसे वेट बल्क टेंपरेचर कहते हैं. पहले यह माना जाता था कि इंसान अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस वेट बल्ब तापमान तक सुरक्षित रह सकता है. हालांकि पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी की नई स्टडी ने इस दावे को चुनौती दे  है. नए रिसर्च के अनुसार, शरीर की सहनशीलता की वास्तविक सीमा लगभग 30 डिग्री से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच है. इस स्तर के पार पहुंचते ही शरीर अपनी प्राकृतिक कूलिंग प्रणाली को प्रभावी तरीके से बनाए नहीं रख पाता, जिससे हेल्थ पर बड़ा असर पड़ सकता है. 

नमी क्यों बढ़ा देती है गर्मी का खतरा

गर्मी का असर सिर्फ तापमान पर ही नहीं निर्भर करता है, बल्कि हवा में मौजूद नमी भी इसे और भी ज्यादा खतरनाक बनाती है. सूखी गर्मी में शरीर से निकलने वाला पसीना जल्दी वाष्प बनकर उड़ जाता है, जिससे शरीर को ठंडक मिलती है. लेकिन जब हवा में नमी की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो पसीना आसानी से सूख नहीं पाता और शरीर की कूलिंग कमजोर होने लगती है. ऐसे में भले ही पारा बहुत ज्यादा न हो, लेकिन शरीर तेजी से गर्म होने लगता है. यही कारण है कि नमी भरी गर्मी, 45 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा की सूखी गर्मी से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि शरीर खुद को प्रभावी तरीके से ठंडा नहीं कर पाता.

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शरीर को कब होता है गर्मी से खतरा?

विज्ञान के मुताबिक, इंसान ज्‍यादा से ज्‍यादा तापमान 42.3 डिग्री सेल्सियस में आसानी से सह सकता है, इससे ज्यादा टेंपरेचर होने पर परेशानी बढ़ने लगती है. लेकिन जब शरीर का टेंपरेचर 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाता है तो हीट स्ट्रीक का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है. इससे शरीर का कूलिंग सिस्टम काम नहीं कर पाता है, जिससे चक्कर आना, ठीक से दिखाई न देना और बेहोशी जैसी समस्या होने लगती है. वहीं अगर समय पर सही इलाज न मिले तो कुछ ही घंटे में जान भी जा सकती है.

सिर्फ आप पर ही नहीं होता असर

काफी ज्यादा गर्मी सिर्फ आपको अहसज ही नहीं बनाती आपके जरूरी अंगों पर भी असर डालती है. दिमाग में सूजन आ सकती है जिससे भ्रम या फिर दौरे पड़ सकते हैं. दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. इससे दिल पर दबाव बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है.

(ये भी पढ़ेंः केरल के उस लड़के की कहानी, जिसने मां को खोया पर हिम्मत नहीं; मिलिए उस वैज्ञानिक से)

जरूरी अंगों पर पड़ता है सीधा असर

भयंकर गर्मी सिर्फ आपको परेशान ही नहीं करती, बल्कि शरीर के जरूरी अंगों को भी प्रभावित करती है. ज्यादा तापमान के कारण दिमाग पर असर पड़ सकता है, जिससे सूजन, भ्रम या दौरे जैसी स्थिति पैदा हो सकती है. वहीं शरीर का टेंपरेचर कंट्रोल में रखने के लिए को सामान्य से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. इससे दिल पर ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है और गंभीर बीमारी होने की आशंका बढ़ सकती है.

(ये भी पढ़ेंः जिंदगीभर के कपड़े-बंगला खरीद लेंगे भी फिर भी बचेंगे पैसे, NASA के स्पेससूट की कीमत..)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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