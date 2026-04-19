कहीं बाढ़ का खतरा, तो कहीं लू के थपेड़े! देश में मौसम के दो रंग, जानें आपके शहर में कैसा रहेगा आज का मौसम

IMD Weather Update Today: इस बार अप्रैल के महीने में बार-बार मौसम में बदलाव देखने को मिला. कभी मौमस में ठंडक ने दस्तक दी तो भी गर्मी ने लोगों को परेशान किया. बीते शुक्रवार को दिल्ली-NCR में हुई झमाझम बारिश ने गर्मी से राहत दी थी, लेकिन अब वह फिर से खत्म होने वाली है. अप्रैल के महीने में साल 2010 के बाद पहली बार हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश 19 मिमी के बाद अब सूरज के तीखे तेवर देखने के लिए तैयार हो जाइए. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के ताजा अनुमान के अनुसार रविवार यानी 19 अप्रैल को दिल्ली और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में पारा तेजी से चढ़ेगा.

दिल्ली में गर्मी बढ़ाएगी मुसीबत

दिल्ली-NCR और आस पास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए आज यानी रविवार का दिन कापी तपिश से भरा रहने वाला है. IMD के अनुसार रविवार को आसमान साफ रहेगा और हल्की धूप खिलेगी. बात करें तापमान की तो 39 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है, जो सामान्य से 1 से 3 डिग्री ज्यादा है. 10 से 15 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली उत्तर-पश्चिमी हवाएं लू जैसा अहसास करा सकती हैं.

हालांकि, अभी दिल्ली में हीट वेव को लेकर मौसम विभाग ने कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन स्वास्थ्य के नजरिए से बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को दोपहर के समय घर के अंदर रहने की सलाह दी है.

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इन राज्यों में भारी बारिश का अनुमान

एक ओर जहां उत्तर भारत में गर्मी आग बरसाने को तैयार है, वहीं दूसरी तरफ पूर्वोत्तर भारत में मौसम का मिजाज बिल्कुल अलग है. असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में गरज के साथ मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है. अरुणाचल प्रदेश में तो भारी बारिश के साथ भूस्खलन और बाढ़ का खतरा बढ़ गया है.

इसके साथ ही, भूमध्य सागर से आने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी और बारिश का दौर जारी रहने की उम्मीद है.

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यूपी-राजस्थान में लू का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में 22 अप्रैल तक लू चलने की संभावना है. इन इलाकों में तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. . छत्तीसगढ़ में 19 अप्रैल और ओडिशा में 19 से 22 अप्रैल तक लू चलने की संभावना है.

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जानिए अपने शहर का हाल

नई दिल्ली- 30 डिग्री सेल्सियस

नोएडा- 30.2 डिग्री सेल्सियस

हैदराबाद- 31 डिग्री सेल्सियस

चेन्नई- 30.1 डिग्री सेल्सियस

लखनऊ- 32.2 डिग्री सेल्सियस

जयपुर- 32.2 डिग्री सेल्सियस

कोलकाता- 31.3 डिग्री सेल्सियस

पुणे- 31.5 डिग्री सेल्सियस

आगरा- 37.7 डिग्री सेल्सियस

अहमदाबाद- 27.3 डिग्री सेल्सियस

श्रीनगर- 12.8 डिग्री सेल्सियस

गुवाहाटी- 25 डिग्री सेल्सिय