Advertisement
trendingNow13184277
Hindi Newsविज्ञानकहीं बाढ़ का खतरा, तो कहीं लू के थपेड़े! देश में मौसम के दो रंग, जानें आपके शहर में कैसा रहेगा आज का मौसम

कहीं बाढ़ का खतरा, तो कहीं लू के थपेड़े! देश में मौसम के दो रंग, जानें आपके शहर में कैसा रहेगा आज का मौसम

IMD Weather Update Today: अप्रैल के महीने में मौसम की लुका-छिपी ने सबको हैरान कर दिया है. बीते शुक्रवार को दिल्ली और आस-पास के इलाकों में हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद अब उत्तर भारत एक बार फिर भीषण गर्मी की चपेट में आने वाला है. IMD के ताजा अनुमान के अनुसार रविवार 19 अप्रैल से दिल्ली-NCR सहित मैदानी इलाकों में पारा एक बार फिर से चढ़ने वाला है. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Apr 19, 2026, 10:21 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कहीं बाढ़ का खतरा, तो कहीं लू के थपेड़े! देश में मौसम के दो रंग, जानें आपके शहर में कैसा रहेगा आज का मौसम

IMD Weather Update Today:  इस बार अप्रैल के महीने में बार-बार मौसम में बदलाव देखने को मिला. कभी मौमस में ठंडक ने दस्तक दी तो भी गर्मी ने लोगों को परेशान किया. बीते शुक्रवार को दिल्ली-NCR में हुई झमाझम बारिश ने गर्मी से राहत दी थी, लेकिन अब वह फिर से खत्म होने वाली है. अप्रैल के महीने में साल 2010 के बाद पहली बार हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश 19 मिमी के बाद अब सूरज के तीखे तेवर देखने के लिए तैयार हो जाइए. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के ताजा अनुमान के अनुसार रविवार यानी 19 अप्रैल को दिल्ली और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में पारा तेजी से चढ़ेगा.

दिल्ली में गर्मी बढ़ाएगी मुसीबत

दिल्ली-NCR और आस पास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए आज यानी रविवार का दिन कापी तपिश से भरा रहने वाला है. IMD के अनुसार रविवार को आसमान साफ रहेगा और हल्की धूप खिलेगी. बात करें तापमान की तो 39 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है, जो सामान्य से 1 से 3 डिग्री ज्यादा है. 10 से 15 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली उत्तर-पश्चिमी हवाएं लू जैसा अहसास करा सकती हैं.

हालांकि, अभी दिल्ली में हीट वेव को लेकर मौसम विभाग ने कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन स्वास्थ्य के नजरिए से बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को दोपहर के समय घर के अंदर रहने की सलाह दी है.

Add Zee News as a Preferred Source

इन राज्यों में भारी बारिश का अनुमान

एक ओर जहां उत्तर भारत में गर्मी आग बरसाने को तैयार है, वहीं दूसरी तरफ पूर्वोत्तर भारत में मौसम का मिजाज बिल्कुल अलग है. असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में गरज के साथ मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है. अरुणाचल प्रदेश में तो भारी बारिश के साथ भूस्खलन और बाढ़ का खतरा बढ़ गया है.

इसके साथ ही, भूमध्य सागर से आने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी और बारिश का दौर जारी रहने की उम्मीद है.

(ये भी पढ़ेंः कहां गायब हो जा रहे एलियंस की गुत्थी सुलझाने वाले वैज्ञानिक! अमेरिका में बढ़ी टेंशन)

यूपी-राजस्थान में लू का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में 22 अप्रैल तक लू चलने की संभावना है. इन इलाकों में तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. . छत्तीसगढ़ में 19 अप्रैल और ओडिशा में 19 से 22 अप्रैल तक लू चलने की संभावना है. 

(ये भी पढे़ंः रॉकेट बनाने की 'मशीन' बनेगा यह शहर, चीन रचने जा रहा इतिहास; अंतरिक्ष की दुनिया मे...)

जानिए अपने शहर का हाल

नई दिल्ली- 30 डिग्री सेल्सियस

नोएडा- 30.2 डिग्री सेल्सियस

हैदराबाद- 31 डिग्री सेल्सियस

चेन्नई- 30.1 डिग्री सेल्सियस

लखनऊ- 32.2 डिग्री सेल्सियस

जयपुर- 32.2 डिग्री सेल्सियस

कोलकाता- 31.3 डिग्री सेल्सियस

पुणे- 31.5 डिग्री सेल्सियस

आगरा- 37.7 डिग्री सेल्सियस

अहमदाबाद- 27.3 डिग्री सेल्सियस

श्रीनगर- 12.8 डिग्री सेल्सियस

गुवाहाटी- 25 डिग्री सेल्सिय

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

IMD Weather updateIMD Weather Update 19 April

Trending news

क्या पश्चिम बंगाल में बुजुर्ग मुस्लिम के जय श्रीराम बोलने का वीडियो असली है? सुनिए
West Bengal Assembly Election 2026
क्या पश्चिम बंगाल में बुजुर्ग मुस्लिम के जय श्रीराम बोलने का वीडियो असली है? सुनिए
उस शर्त ने अटका दिया? महिला आरक्षण पर सभी सहमत, तो इतना बड़ा विवाद कैसे हो गया
33% women reservation
उस शर्त ने अटका दिया? महिला आरक्षण पर सभी सहमत, तो इतना बड़ा विवाद कैसे हो गया
प्रिय भारतीयों, हमें आपके सुझाव की जरूरत है... टकराव के बीच ईरान ने पूछे 5 सवाल
iran
प्रिय भारतीयों, हमें आपके सुझाव की जरूरत है... टकराव के बीच ईरान ने पूछे 5 सवाल
LIVE Update : ईरान पर अमेरिकी-इजरायली हमलों में अब तक 3468 लोगों की मौत, हालात गंभीर
iran
LIVE Update : ईरान पर अमेरिकी-इजरायली हमलों में अब तक 3468 लोगों की मौत, हालात गंभीर
PM का भाषण सुनते गिनती क्यों गिन रहे थे कांग्रेसी? एक लाइन सबसे ज्यादा चर्चा में है
Narendra Modi news
PM का भाषण सुनते गिनती क्यों गिन रहे थे कांग्रेसी? एक लाइन सबसे ज्यादा चर्चा में है
180 का यौन उत्पीड़न, 350 Video; सांसद बोले- 'ऐसों को खौलते तेल में तल देना चाहिए'
Sexual assault
180 का यौन उत्पीड़न, 350 Video; सांसद बोले- 'ऐसों को खौलते तेल में तल देना चाहिए'
'टीम ओवैसी' का इंसाफ, अयान का कांड माफ! यौन शोषण के आरोपी अयान के बचाव में AIMIM?
DNA
'टीम ओवैसी' का इंसाफ, अयान का कांड माफ! यौन शोषण के आरोपी अयान के बचाव में AIMIM?
कुर्सी मिलते ही कैसे लग जाता है रिश्वतखोरी का वायरस? क्या है करप्शन का आंकड़ा
Corruption in India
कुर्सी मिलते ही कैसे लग जाता है रिश्वतखोरी का वायरस? क्या है करप्शन का आंकड़ा
विपक्ष की उधेड़ी बखिया, महिला आरक्षण पर PM ने जताए इरादे, बताया भविष्य का ब्लूप्रिंट
women reservation
विपक्ष की उधेड़ी बखिया, महिला आरक्षण पर PM ने जताए इरादे, बताया भविष्य का ब्लूप्रिंट
DNA: वोट बैंक में सबसे आगे, लेकिन संसद में क्यों सबसे कम है महिलाओं की भागीदारी?
DNA
DNA: वोट बैंक में सबसे आगे, लेकिन संसद में क्यों सबसे कम है महिलाओं की भागीदारी?