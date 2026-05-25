भयंकर धूप में 'आग' की तरह तपेंगे इन 3 रंगों के कपड़े! गर्मी से बचना है तो तुरंत बदल लें अपना ड्रेसिंग सेंस, पढ़ें साइंस का ये नियम

देश के कई हिस्सों में इस समय भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है. कई शहरों में तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है. तेज धूप, उमस और लू ने लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है. ऐसे मौसम में लोग खुद को ठंडा रखने के लिए ठंडे पेय पदार्थ, एयर कंडीशनर और कूलर का सहारा ले रहे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी अलमारी में रखे कुछ कपड़े भी गर्मी को बढ़ाने का काम कर सकते हैं?

अक्सर लोग फैशन या पसंद के आधार पर कपड़ों का रंग चुनते हैं, लेकिन गर्मियों में कपड़ों का रंग आपकी सेहत पर सीधा असर डाल सकता है. वैज्ञानिकों के अनुसार कुछ रंग सूरज की गर्मी को अधिक मात्रा में सोख लेते हैं, जिससे शरीर का तापमान तेजी से बढ़ सकता है. यही वजह है कि गर्मियों में सही रंग के कपड़े पहनना उतना ही जरूरी है जितना पर्याप्त पानी पीना.

क्यों मायने रखता है कपड़ों का रंग?

गर्मियों में सिर्फ कपड़े का फैब्रिक ही नहीं, बल्कि उसका रंग भी बेहद महत्वपूर्ण होता है. वैज्ञानिक अध्ययनों के मुताबिक गहरे रंग सूर्य की रोशनी और उससे निकलने वाली ऊष्मा ऊर्जा को अधिक मात्रा में अवशोषित करते हैं. जब कपड़ा ज्यादा गर्मी सोखता है, तो वह गर्मी शरीर तक पहुंचने लगती है और शरीर को ठंडा होने में मुश्किल होती है.

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इसके विपरीत हल्के रंग सूर्य की किरणों को परावर्तित कर देते हैं, जिससे शरीर तक कम गर्मी पहुंचती है. यही कारण है कि रेगिस्तानी इलाकों और अत्यधिक गर्म क्षेत्रों में रहने वाले लोग अक्सर हल्के रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं.

ये 3 रंग गर्मियों में बढ़ा सकते हैं परेशानी

विशेषज्ञों के अनुसार गर्मियों में काला रंग सबसे ज्यादा गर्मी को आकर्षित करता है. काला रंग सूर्य की लगभग 95 प्रतिशत तक रोशनी को अवशोषित कर सकता है और उसे ऊष्मा में बदल देता है. जब कोई व्यक्ति तेज धूप में काले रंग के कपड़े पहनता है, तो उसका शरीर अधिक गर्म महसूस करने लगता है.

काले रंग के बाद नेवी ब्लू यानी गहरा नीला रंग भी काफी मात्रा में गर्मी सोखता है. यह रंग बाहर से आकर्षक दिख सकता है, लेकिन तेज धूप में यह शरीर के तापमान को बढ़ाने में योगदान देता है.

इसी तरह डार्क रेड या मैरून रंग भी गर्मियों के लिए आदर्श नहीं माना जाता. यह रंग भी सूर्य की किरणों को अधिक मात्रा में अवशोषित करता है. यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक धूप में ऐसे कपड़े पहनकर रहता है, तो शरीर पर गर्मी का प्रभाव और अधिक महसूस हो सकता है.

सेहत पर क्या पड़ सकता है असर?

गहरे रंग के कपड़े पहनने का असर केवल ज्यादा गर्मी महसूस होने तक सीमित नहीं है. जब शरीर का तापमान लगातार बढ़ता है, तो शरीर की प्राकृतिक तापमान नियंत्रण प्रणाली पर दबाव पड़ता है. इससे थकान, कमजोरी, अत्यधिक पसीना, चक्कर आना और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

अत्यधिक गर्मी की स्थिति में हीट एग्जॉशन और हीटस्ट्रोक जैसी गंभीर समस्याओं का खतरा भी बढ़ सकता है. इसके अलावा जब पसीना लंबे समय तक त्वचा पर जमा रहता है, तो बैक्टीरिया और फंगस के पनपने की संभावना बढ़ जाती है. इससे घमौरियां, खुजली, एलर्जी और त्वचा संक्रमण जैसी परेशानियां हो सकती हैं.

हालांकि स्वास्थ्य पर प्रभाव केवल कपड़ों के रंग से तय नहीं होता. मौसम, नमी, कपड़े का प्रकार, शरीर की स्थिति और धूप में बिताया गया समय भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

गर्मियों में कौन से रंग पहनना बेहतर है?

विशेषज्ञों का मानना है कि गर्मियों में सफेद रंग सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है. सफेद रंग अधिकांश सूर्य किरणों को परावर्तित कर देता है, जिससे शरीर अपेक्षाकृत ठंडा महसूस करता है.

इसके अलावा पीला, हल्का नीला, हल्का गुलाबी, मिंट ग्रीन और अन्य पेस्टल रंग भी गर्मियों के लिए बेहतर माने जाते हैं. ये रंग कम गर्मी सोखते हैं और शरीर को आरामदायक महसूस कराने में मदद करते हैं.

सही फैब्रिक चुनना भी है जरूरी

केवल रंग ही नहीं, कपड़े का फैब्रिक भी बहुत महत्वपूर्ण होता है. गर्मियों में कॉटन और लिनन जैसे प्राकृतिक फैब्रिक सबसे बेहतर माने जाते हैं. ये कपड़े हवा के प्रवाह को आसान बनाते हैं और पसीने को जल्दी सोख लेते हैं.

ढीले और आरामदायक कपड़े पहनने से शरीर को सांस लेने की जगह मिलती है और गर्मी कम महसूस होती है. वहीं सिंथेटिक और बहुत टाइट कपड़े गर्मी और पसीने की समस्या को बढ़ा सकते हैं.