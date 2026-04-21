पहाड़ों पर बर्फबारी थमी, अब मैदानों में बरसेगी आफत; 41 डिग्री तक जाएगा पारा, चेक करें अपने शहर का हाल

Heatwave Alert India: अप्रैल के अंत में गर्मी में का पारा बढ़ता ही जा रहा है. पहाड़ों पर मौसम साफ होते ही मैदानी इलाकों में हीट-स्ट्रेस का खतरा मंडराने लगा है. दिल्ली एनसीआर से लेकर पटना और चंडीगढ़ तक आसमान से बरसती आग लोगों की मुश्किलें बढ़ाने वाली है. मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक मंगलवार से लू के थपेड़े सीधे लोगों को परेशान करेंगे. आइए जानते हैं कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम.
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IMD Weather Update: उत्तर भारत के बड़े हिस्से में मौसम को लेकर बड़ा बदलाव होने वाला है. मई की शुरुआत से पहले ही उत्तर भारत में मौसम के मिजाज तल्ख हो गए हैं. पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी थमने और मैदानी इलाकों में शुष्क हवाओं के चलने के कारण तापमान में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी की आशंका है. दिल्ली-NCR से लेकर उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा तक सूरज के तेवत तीखे होने वाले हैं. मौसम विशेषज्ञों ने मंगलवार यानी 21 तारीख से लू चलने की भविष्यवाणी की है. आइए जानते हैं देश के किन हिस्सों में लू चलेगी और कहां प्री-मानसून की बौछारें राहत देंगी.
उत्तर भारत के बड़े हिस्से में मंगलवाल से गर्मी का पारा और भी ज्यादा चढ़ने वाला है. मौसम को लेकर IMD ने चेतावनी दी है कि दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के आंकड़े को पार कर सकता है, गर्मी से लोगों को परेशानी हो सकती है.
मौसम विभाग की तारा रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में बारिश या बर्फबारी नहीं होने वाली है. पहाड़ी राज्यों में मौसम का साफ होने का सबसे बड़ा असर मैदानी इलाकों में पड़ेगा. उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा, जिससे तापमान में बढ़ोतरी होगी.
मौसम विशेषज्ञों के अनुसार उत्तर भारत के कई हिस्सों में हीटवेव चलने की संभावना है. दिल्ली, यूपी और राजस्थान में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने के कारण लोगों को हीट-स्ट्रेस जैसी समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है.
वहीं बात करें गुजरात और मध्य प्रदेश के मौसम की तो यहां भी मौसम गर्म रहने वाला है. इसके साथ ही एमपी के रीवा से लेकर मुंबई तक एक डायगोनल वेदर पैटर्न तैयार हो रहा है, जिससे इस लाइन के दक्षिण में बादल देखने को मिल सकते हैं और छिटपुट बारिश हो सकती है.
वहीं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक- केरल के तटीय इलाकों में प्री-मानसून बारिश की संभावना है. पश्चिम बंगाल और झारखंड के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, वहीं बिहार में मौसम गर्म और शुष्क बना रहेगा.
असम, अरुणाचल प्रदेश और नगालैंड में हल्की से भारी बारिश का अनुमान है.
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शहर- न्यूनतम तापमान- अधिकतम तापमान
दिल्ली NCR- 23 डिग्री सेल्सियस - 40 डिग्री सेल्सियस
मुंबई- 27 डिग्री सेल्सियस- 32 डिग्री सेल्सियस
चंडीगढ़- 23 डिग्री सेल्सियस- 37 डिग्री सेल्सियस
बेंगलुरु- 22डिग्री सेल्सियस- 36 डिग्री सेल्सियस
राजस्थान- 24डिग्री सेल्सियस- 39 डिग्री सेल्सियस
चेन्नई- 27 डिग्री सेल्सियस- 34 डिग्री सेल्सियस
रांची- 25डिग्री सेल्सियस- 38 डिग्री सेल्सियस
पटना- 26डिग्री सेल्सियस- 40 डिग्री सेल्सियस
लखनऊ- 27 डिग्री सेल्सियस- 41 डिग्री सेल्सियस
भोपाल- 26 डिग्री सेल्सियस- 38 डिग्री सेल्सियस
कोलकाता- 27डिग्री सेल्सियस- 37 डिग्री सेल्सियस
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