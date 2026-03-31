ISRO सैटेलाइट से दिखे खतरनाक बादल, क्या बदलने वाला है मौसम? दिल्ली-यूपी समेत इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

Weather Update Satellite Pics: कल सोमवार की बारिश और ओलों के बाद, आज 31 मार्च मंगलवार को भी मौसम के तेवर नरम होने वाले नहीं हैं. मार्च के आखिरी दिन भी प्रकृति अपना प्रकोप दिखाने से पीछे नहीं रहने वाली है. मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी दी है कि पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) का असर आज और भी गहरा हो सकता है, जिससे उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश और ओले गिरने (Hailstorm) की आशंका है. अरब सागर से आ रही नमी और उत्तर से आ रही ठंडी हवाओं के मिलन ने उत्तर-पश्चिम भारत के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन (Cyclonic Circulation) बना दिया है, जिसका सीधा असर मैदानी इलाकों में भारी बारिश, गरज-चमक और ओलावृष्टि (Hailstorm) के रूप में दिखेगा.

इन राज्यों में 'ऑरेंज' और 'रेड' अलर्ट

IMD का कहना है कि उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ राज्य हवा के कम दबाव का क्षेत्र बन गए हैं, जिससे मौसम में बड़ा बदलाव आया है. दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में मंगलवार रात से बुधवार तक 40-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. इसके साथ ही इन राज्यों में कई जगहों पर ओले गिरने की ज्यादा संभावना है. वहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में धूल भरी आंधी के साथ मध्यम से भारी बारिश का अनुमान है. अगर आप पहाड़ी इलाके जैसे जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, तो आपके लिए खतरा और ज्यादा हो सकता है. IMD के अनुसार इन क्षेत्रों में भारी स्नोफॉल के साथ उत्तराखंड में भूस्खलन (Landslides) की संभावना है.

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क्या होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और ओला?

इसको आम भाषा में पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं. यह भूमध्य सागर (Mediterranean Sea) से उठने वाला एक गैर-मानसूनी तूफान है. जब यह ठंडी हवा भारत के हिमालयी क्षेत्रों से टकराती है, तो अचानक नमी और दबाव के कारण बारिश होती है. इसके साथ ही जब बादलों में ऊपर की ओर हवा का तेज दबाव (Updraft) होता है, तो बारिश की बूंदें बहुत ऊंचाई पर चली जाती हैं, जहां तापमान शून्य से नीचे होता है. वहां ये बूंदें बर्फ के गोले बन जाती हैं और भारी होने पर ओलों के रूप में गिरती हैं.

सैटेलाइट तस्वीरों में क्या दिखा?

वहीं, अगर आप INSAT-3DR और अन्य मौसम सैटेलाइट से मिली तस्वीरों पर ध्यान दें, तो आपको दिखेगा कि भारत के ऊपर अभी बादलों का बड़ा झुंड मौजूद है. पूरे उत्तर भारत के ऊपर बादलों की 'सफेद चादर' दिखाई दे रही है. बादलों का अलग पैच अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होता हुआ राजस्थान और दिल्ली की ओर बढ़ा है. तस्वीर में दिखने वाले ज्यादा चमकदार और सफेद रंग के बादल आमतौर पर बारिश, तूफान या आंधी का संकेत होते हैं. तस्वीर में आप देख सकते हैं कि मध्य भारत से लेकर पूर्वी भारत (MP, UP, बिहार, झारखंड, बंगाल) तक एक लंबी बादलों की पट्टी दिख रही है. इन बादलों के साथ बारिश, बर्फबारी या तेज हवाएं संभव हैं.

आम जनता के लिए क्या?

IMD ने किसानों के लिए इसको लेकर अलर्ट जारी किया है. क्योंकि पकने वाली गेहूं की फसल और सरसों के लिए यह ओलावृष्टि काल बन सकती है. मौसम विभाग ने कटी हुई फसल को सुरक्षित स्थानों पर रखने की सलाह दी है. मौसम विभाग ने बिजली कड़कने के दौरान पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने को कहा है. इस बारिश से एक बार फिर रात के तापमान में 3-5 डिग्री की गिरावट आ सकती है, जिससे अप्रैल की शुरुआत 'गुलाबी ठंड' के साथ होने वाली है.

किन राज्यों में मचेगा 'कोहराम'?

मौसम विभाग ने देश के अलग-अलग हिस्सों के लिए चेतावनी जारी की है. इसमें पश्चिमी यूपी के जिलों (मेरठ, सहारनपुर, आगरा) के लिए ऑरेंज अलर्ट है. यहां 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. वहीं, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है. ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान भी हो सकता है. असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट है, जो 1 अप्रैल तक जारी रह सकता है. साथ ही IMD ने केरल में भी आज भारी बारिश की संभावना जताई है.

कब मिलेगी राहत?

राहत की खबर यह है कि 1 अप्रैल से उत्तर-पश्चिमी भारत में मौसम साफ होने लगेगा और तापमान में दोबारा तेजी दर्ज की जाएगी. हालांकि, 3-4 अप्रैल को एक और हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की उम्मीद है. इस बारिश के कारण अगले 48 घंटों में उत्तर भारत के तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी आ सकती है.

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