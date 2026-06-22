इस साल मानसून का मिजाज सभी को हैरान कर रहा है. सूखे रेगिस्तान में अच्छी बारिश हो रही, वहीं पानी से तर-ब-तर रहने वाली मुंबई अब तक मानसूनी फुहार से महरूम है. दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की उम्मीद के विपरीत मानसून का ये बर्ताव किसानों से लेकर मौसम वैज्ञानिकों को चौंका रहा है. जून में राजस्थान में बारिश कम होती है, लेकिन इस बार जून में ही सामान्य से भी ज्यादा बारिश हो गई है. ऐसे में सवाल है कि रेगिस्तानी राज्य राजस्थान में अच्छी बारिश और महाराष्ट्र अब तक 'सूखा' क्यों रह गया है? जून में इस साल अब तक देश में औसतन 46 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि इससे पहले तक इस समय तक 84.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जाती रही है. ये लगभग 46 फीसदी कम बारिश है, जो बड़े खतरे की आहट है. क्या ये अल-नीनो इफेक्ट है?
मानसून के इस दोहरे रवैये के कई कारणों में एक प्रशांत महासागर में आया अल-नीनो भी है. समय के साथ ये और मजबूर होता जाएगा. प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी हिस्से में सतही पानी जब अचानक गर्म होने लगता है तो इसे ही अल-नीनो कहते हैं. दुनिया भर का मौसम का चक्र ये बिगाड़ देता है. आंकड़ों की बात करें तो 1871 से 2015 के बीच में 26 बार सूखा रहा है. इन सालों में 10 फीसदी से ज्यादा कमी दर्ज की गई है. सबसे बुरा हाल रहा साल 1972 में. इस साल बारिश 23.9 फीसदी कम हुई. इसके बाद 2009 में 22 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई थी.
हर साल दक्षिण-पश्चिम मानसून जून में केरल से आगे बढ़ते हुए कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र की ओर बढ़ता है. वहीं राजस्थान में जून के आखिरी या फिर जुलाई की शुरुआत में बारिश होती है. इस साल मानसून की चाल बदली हुई दिख रही. जून के अधिकतर दिनों में बारिश उत्तर-पश्चिम भारत में हुई, वहीं महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश के कई हिस्से सामान्य से अधिक सूखे रहे. अरब सागर के किनारे बसी मुंबई में भी मॉनसून की ओपनिंग बेहद फीकी रही. इसी के चलते मुंबई की प्यास बुझाने वाली सातों झीलों में सूखा पड़ा हुआ है. यहां बारिश इतनी कम हुई कि अब बीएमसी भी पानी की सप्लाई में कटौती करने पर विचार कर रही है.
Advance of Southwest Monsoon 2026
❖ The Northern Limit of Monsoon continues to pass through 18°N/60°E, 18°N/65°E, 18°N/70°E, Harnai, Solapur, Hyderabad, Bhadrachalam, Koraput, Phulbani, Ranchi, Jamui, Muzaffarpur and 28.3°N/83°E.
❖ Conditions are favourable for further… pic.twitter.com/9g97KZEyrc
— India Meteorological Department (@Indiametdept) June 21, 2026
मौसम वैज्ञानिकों को मानसून का ये बदला अंदाज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से लग रहा है. इस साल पश्चिमी विक्षोभ जून तक सक्रिय रहे. इनकी वजह से अरब सागर से आने वाली नमी उत्तर भारत की ओर खिंच गई. इसी के चलते राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और आसपास के इलाकों में लगातार बारिश होती रही. इसी कारण राजस्थान में इस बार सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई.
हर साल हिंद महासागर से आने वाली तेज हवाएं अरब सागर के रास्ते भारी मात्रा में नमी लेकर भारतीय तटों से टकराती हैं. इन हवाओं को लो लेवर करंट जिसे सोमाली जेट भी कहते हैं, उससे ताकत मिलती है. इसी के चलते हवा और ताकतवर होते हुए भारत में दाखिल होती हैं. इस बार यही ताकत कमजोर पड़ गई, जिसके चलते मानसून पिछले सालों जैसा जादू नहीं दिखा पा रहा. इन हवाओं के न पहुंचने के चलते महाराष्ट्र में वैसी बारिश नहीं हो पा रही, जिसके लिए वो जाना जाता है. हालांकि आज सोमवार की सुबह मुंबई में बारिश हो रही है, जो कुछ उम्मीद बंधाती है.
शुरुआती मानसून पूरे देश में बारिश के सिस्टम को दिशा देता है, इस बार ये उत्तर भारत की ओर ज्यादा खिसकता दिख रहा. मौसम विभाग के मुताबिक इस बार उत्तर-पश्चिम दिशा से आने वाली शुष्क हवा बार-बार मध्य भारत की ओर जा रही है. यह सूखी हवा बादलों को बनने से रोकती है. इसी वजह से बारिश कम होने के आसार हो जाते हैं.
महाराष्ट्र में गन्ना, कपास, सोयाबीन और दालों की खेती बड़े पैमाने पर होती है. बारिश में देरी या कमी से बुवाई प्रभावित हो सकती है. मानसून का यही रुख रहा तो इस बार राज्य में किसानों को काफी नुकसान होने का अंदेशा है. वहीं दूसरी तरफ मॉनसून राजस्थान में कुछ ज्यादा ही एक्टिव दिख रहा. यहां ज्यादा बारिश बाढ़ जैसे हालात भी ला सकता है, क्योंकि यहां ज्यादा बारिश कभी हुई नहीं, तो उससे निपटने के इंतजाम भी उतने पुख्ता नहीं हैं. मौसम वैज्ञानिकों का भी मानना है कि भारत में बारिश का पैटर्न तेजी से बदल रहा है. लंबे सूखे दौर के बाद अचानक भारी बारिश जैसे हालात पिछले कुछ समय में कई बार आए हैं.