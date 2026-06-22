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सोमाली जेट या अल-नीनो... देश में मानसून के दोहरे बर्ताव के लिए कौन जिम्मेदार? कहीं कम कहीं ज्यादा क्यों हो रही बारिश

मौसम इस साल बेइमान ही साबित हो रहा है. जहां कम बारिश होती है, वहां सामान्य से अधिक बारिश हो रही और जहां झमाझम बरसना चाहिए, वहां लगभग सूखा पड़ा है. ऐसा क्यों हो रहा? क्या ये अल-नीनो इफेक्ट है या कमजोर सोमाली जेट?

Written ByRahul Vishwakarma
Published: Jun 22, 2026, 11:02 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 11:17 AM IST
सोमाली जेट या अल-नीनो... देश में मानसून के दोहरे बर्ताव के लिए कौन जिम्मेदार? कहीं कम कहीं ज्यादा क्यों हो रही बारिश

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Rahul Vishwakarma

Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में रहकर वहां की सियासी और सामाजिक नब्ज को समझने का मौका मिला. 2015 में डिजिटल मीडिया का रुख करते हुए 'Network18', 'आजतक' होते हुए अब 'जी न्यूज' का हिस्सा हैं. गुजरे 20 वर्षों में सभी संस्थानों में कई पुरस्कारों से नवाजा गया है. rahul.vishwakarma@india.com पर इनसे संपर्क किया जा सकता है. नई विधाओं को सीखने की प्रक्रिया अनवरत जारी है...

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