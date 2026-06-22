इस साल मानसून का मिजाज सभी को हैरान कर रहा है. सूखे रेगिस्तान में अच्छी बारिश हो रही, वहीं पानी से तर-ब-तर रहने वाली मुंबई अब तक मानसूनी फुहार से महरूम है. दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की उम्मीद के विपरीत मानसून का ये बर्ताव किसानों से लेकर मौसम वैज्ञानिकों को चौंका रहा है. जून में राजस्थान में बारिश कम होती है, लेकिन इस बार जून में ही सामान्य से भी ज्यादा बारिश हो गई है. ऐसे में सवाल है कि रेगिस्तानी राज्य राजस्थान में अच्छी बारिश और महाराष्ट्र अब तक 'सूखा' क्यों रह गया है? जून में इस साल अब तक देश में औसतन 46 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि इससे पहले तक इस समय तक 84.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जाती रही है. ये लगभग 46 फीसदी कम बारिश है, जो बड़े खतरे की आहट है. क्या ये अल-नीनो इफेक्ट है?