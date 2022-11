Most expensive drug: ये है दुनिया की सबसे महंगी दवाई, एक खुराक की कीमत है 29 करोड़ रुपये

Most expensive drug in the world: अमेरिका के ड्रग रेगुलेटर्स ने हीमोफीलिया के इलाज के लिए एक दवा को मान्यता दी है. इस दवा की कीमत इतनी ज्यादा है कि दुनिया के ज्यादातर लोग इसे नहीं खरीद सकते हैं. हीमोफीलिया का इलाज करने वाली इस दवा की एक खुराक करीब 35 लाख डॉलर यानी करीब 28.64 करोड़ रुपये में आती है. इस दवा को Hemgenix नाम दिया गया है. ब्‍लीडिंग डिसऑर्डर में इस्तेमाल होने वाली इस दवा को फार्मा कंपनी सीएसएस बेरिंग (CSL Behring) ने बनाया है.

क्या होता है हीमोफीलिया?

हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर में खून का थक्का नहीं जमाता है. परुषों की तुलना में यह महिलाओं में अधिक देखा जाता है. हीमोफीलिया आमतौर पर दो तरह की होती है जिसे हीमोफीलिया टाइप ए और हीमोफीलिया टाइप बी के नाम से जाना जाता है. Hemgenix हीमोफीलिया टाइप बी में असर दिखाता है.

एक खुराक 54 फीसदी कारगर

Hemgenix का बनाने वाली कंपनी ने दावा किया है इस दवा की एक खुराक करीब 54 फीसदी तक कारगर साबित होती है. हीमोफीलिया के इलाज के लिए लोग रेगूलर ट्रीटमेंट लेते हैं. कंपनी ने ये भी कहा है कि इसकी एक खुराक लेने के बाद मरीज को किसी रेगुलर ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है. इस दवा के सक्सेस रेट भी ज्यादा है. आकड़ों पर नजर डालें तो 10 हजार पैदा हुए बच्चों में सिर्फ एक बच्चे में इस बीमारी की संभावना होती है. ब्लड में कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो खून बहने की जगह थक्का बनाने का काम करते हैं. इसे क्लॉटिंग फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है. जब किसी शख्स में इस क्लॉटिंग फैक्टर की कमी होती है तो वह हीमोफीलिया से ग्रसित हो जाता है.

