इंसान भी जिएंगे 200 साल? वैज्ञानिकों को इस समुद्री जीव के शरीर में मिला 'अमर' होने का सीक्रेट कोड!

The Whale Longevity Secret: क्या इंसान की उम्र 200 साल हो सकती है? अभी तक यह असंभव जैसा जरूर लगता था, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने समंदर की गहराई में एक ऐसा राज खोज निकाला है जो इस नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है. बोहेड (Bowhead) व्हेल के शरीर में एक खास किस्म का 'हिडन प्रोटीन' मिला है, जो न सिर्फ उसे कैंसर से बचाता है, बल्कि उसके अंगों को 200 सालों तक जवान बनाए रखता है. अपनी रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों ने पाया है कि व्हेल के शरीर में मौजूद यह खास प्रोटीन और डीएनए की मरम्मत करने की अद्भुत क्षमता उसे सबसे लंबी उम्र वाला स्तनधारी जीव बना देती है. वैज्ञानिकों का दावा है कि व्हेल के शरीर में मिलने वाला यह खास तरह का प्रोटीन हमारी उम्र को भी दोगुना कर सकता है. आइए, जानते हैं कि कैसे एक मछली हमारे 'अमर' होने का जरिया बन सकती है.

200 साल तक कैसे जिंदा रहती है व्हेल?

बोहेड व्हेल को दुनिया के सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले स्तनधारी जीवों में गिना जाता है. जहां इंसान 70-80 साल में बूढ़ा होने लगता है, वहीं ये व्हेल समंदर में 200 साल से ज्यादा समय तक मजे से घूमती रहती हैं. वैज्ञानिकों के मन में हमेशा यह सवाल था कि आखिर इन्हें कैंसर क्यों नहीं होता और इनके शरीर के अंग इतनी जल्दी खराब क्यों नहीं होते?

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प्रोटीन जो 'मरम्मत' का उस्ताद है

रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने पाया कि इस व्हेल के शरीर में डीएनए की मरम्मत करने वाला एक खास प्रोटीन बहुत ज्यादा सक्रिय होता है. वैज्ञानिकों ने इसका नाम CDKN2C रखा है. यह प्रोटीन शरीर में होने वाली किसी भी तरह की सेलुलर डैमेज या डीएनए की टूट-फूट को तुरंत ठीक कर देता है. इंसानों में उम्र बढ़ने पर कोशिकाएं अनियंत्रित होकर कैंसर का रूप ले लेती हैं, लेकिन व्हेल का यह प्रोटीन खराब कोशिकाओं को तुरंत रोक देता है या उन्हें ठीक कर देता है.

क्या इंसानों को मिलेगा इसका फायदा?

वैज्ञानिक अब इस कोशिश में जुटे हैं कि क्या इस व्हेल प्रोटीन की कार्यप्रणाली को इंसानी शरीर में भी लागू किया जा सकता है. अगर लैब में इस प्रोटीन की नकल तैयार कर ली गई, तो आने वाले समय में ऐसी दवाइयां या थेरेपी आ सकती हैं जो लोगों को 80 की उम्र में भी 40 जैसा फुर्तीला बना सकती हैं. इस प्रोटीन से शरीर खुद ही कैंसर वाली कोशिकाओं को ठीक करने लगेगा. इसके बाद इंसान की औसत उम्र 150 से 200 साल तक पहुंच सकती है.

क्या है वैज्ञानिकों की परेशानी?

हालांकि अभी यह खोज सुनने में बेहद खास लग रही है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि व्हेल से इंसान तक का सफर इतना आसान नहीं है. व्हेल का शरीर बहुत बड़ा होता है और उसका मेटाबॉलिज्म इंसानों से अलग है. इस तकनीक का इंसानों पर परीक्षण करने में अभी कई साल लग सकते हैं.

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