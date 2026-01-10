Advertisement
धरती के 700 किलोमीटर नीचे कैद है पानी का समंदर, भूकंपों ने खोल दिए 'पाताल' के राज; वैज्ञानिक हैरान

Hidden Ocean Earth: वैज्ञानिकों ने धरती के अंदर एक ऐसी छुपी हुई महासागर जैसी जगह का पता लगाया है. यह जमीन से करीब 700 किलोमीटर नीचे है. यह पानी किसी झील या समुद्र की तरह नहीं बहता है बल्कि खास तरह की चट्टान में बंद है. 

Jan 10, 2026
Hidden Ocean Earth: आपसे कहा जाए कि धरती पर सबसे बड़ा महासागर ऐसा है जिसे आप कभी नक्शे पर नहीं देख सकते, तो शायद यकीन करना मुश्किल होगा. वैज्ञानिकों की नई रिसर्च यही बात कहती है. रिसर्च के मुताबिक धरती की सतह से करीब 700 किलोमीटर नीचे मेंटल के अंदर पानी का बहुत बड़ा भंडार मौजूद है. हैरानी की बात यह है कि इस पानी की मात्रा धरती के ऊपर मौजूद सभी समुद्रों से कई गुना ज्यादा हो सकती है. यह खोज हमें धरती के पानी के असली स्रोत और उसके लंबे समय तक बने रहने की वजह समझने में मदद करती है.

700 किलोमीटर नीचे पानी
यह पानी किसी गुफा या झील में नहीं भरा है. यह एक नीले रंग के खनिज में बंद है. इसे रिंगवुडाइट कहा जाता है. यह खनिज बहुत ज्यादा दबाव में बनता है. इसमें पानी पत्थर की बनावट के अंदर फंसा रहता है. ऐसे जैसे किसी स्पंज में पानी भरा हो.

भूकंप बने सुराग
इस खोज के लिए वैज्ञानिकों ने अमेरिका में करीब 2000 भूकंप मापने वाले उपकरण लगाए थे. उन्होंने 500 से ज्यादा भूकंपों के झटकों की रिसर्च की. जब भूकंप की तरंगें धरती के अंदर से गुजरती हैं तो गीली चट्टानों में उनकी रफ्तार धीमी हो जाती है. इसी बदलाव को देखकर वैज्ञानिकों को अंदाजा हुआ कि नीचे पानी मौजूद है.

पानी कहां से आया?
लंबे समय से यह सवाल था कि धरती का पानी बाहर से आया या यहीं बना. कई वैज्ञानिक मानते थे कि धूमकेतुओं और उल्काओं से पानी आया होगा. इस खोज से लगता है कि पानी का बड़ा हिस्सा धरती के अंदर से ही निकला है. वैज्ञानिक स्टीवन जैकबसेन का कहना है कि यह इस बात का मजबूत सबूत है.

धरती का गहरा जल चक्र
वैज्ञानिकों के मुताबिक धरती का पानी सिर्फ बारिश और नदियों तक सीमित नहीं है. समुद्र की सतह नीचे की ओर खिसकती है और अपने साथ पानी को मेंटल में ले जाती है. वहां चट्टानें पानी सोख लेती हैं. बाद में ज्वालामुखी गतिविधि के जरिए थोड़ा-थोड़ा पानी फिर ऊपर आता है.

इस पानी को हम निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि यह बहुत गहराई और ज्यादा तापमान में है. यह समझ आता है कि धरती पर अरबों साल से पानी कैसे टिका हुआ है. यही वजह है कि धरती आज भी जीवन के लिए अनुकूल है.

यह भी पढ़ें: समुद्र का 'दम' घुटने लगा! 5 मिलीमीटर के 'दुश्मन' ने धरती के 'फेफड़ों' पर लगा दिया ताला, आने वाला बड़ा खतरा?

 

