9 ग्रहों की रेस में अचानक आया 'घुसपैठिया', स्पेस में वैज्ञानिकों ने पकड़ ली चोरी, आखिर कहां छिपा बैठा था?

Planet Y: हमारे सौर मंडल में एक नए ग्रह की संभावित खोज ने वैज्ञानिकों के बीच उत्साह पैदा कर दिया है. इस नए ग्रह को 'ग्रह Y' नाम दिया गया है जो नेपच्यून से परे कुइपर बेल्ट में स्थित हो सकता है. यह ग्रह अभी तक प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा गया है, लेकिन इसके अस्तित्व का अनुमान कुइपर बेल्ट पिंडों (एक विशाल, बर्फीले क्षेत्र) की कक्षाओं में एक रहस्यमय झुकाव से लगाया जा रहा है.

वैज्ञानिकों को मिला आश्चर्यजनक 15-डिग्री का झुकाव

वैज्ञानिकों के अनुसार, ग्रह Y पृथ्वी से छोटा और बुध से बड़ा हो सकता है. इसका द्रव्यमान पृथ्वी और बुध के बीच हो सकता है. यह सूर्य से 100-200 खगोलीय इकाइयों (AU) की दूरी पर स्थित हो सकता है. बता दें, प्रिंसटन विश्वविद्यालय के खगोल भौतिकी विभाग के डॉक्टरेट उम्मीदवार अमीर सिराज ने कुइपर बेल्ट में 80 AU से परे एक आश्चर्यजनक 15-डिग्री झुकाव देखा. सिराज ने कहा कि एक व्याख्या यह है कि एक अदृश्य ग्रह की उपस्थिति है जो संभवतः पृथ्वी से छोटा और संभवतः बुध से बड़ा है और बाहरी सौर मंडल में परिक्रमा कर रहा है. सिमुलेशन ने ग्रह नौ सहित पहले के सिद्धांतों को खारिज कर दिया और संकेत दिया कि एक नया ग्रह इस विकृति का कारण हो सकता है.

इस बीच, वेरा सी. रुबिन वेधशाला नामक एक नए टेलीस्कोप के आगामी प्रक्षेपण से इस क्षेत्र में और अधिक जानकारी मिलने की उम्मीद है. यह दूरबीन रात्रि आकाश का 10-वर्षीय सर्वेक्षण करेगी और ये पता लगाएगी कि वास्तव में यहां कोई ग्रह है या नहीं. बता दें, चिली में 2682 मीटर ऊंचे पहाड़ की चोटी पर स्थित इस दूरबीन में दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा लगा है और यह इस साल के अंत में आकाश का स्कैन करना शुरू कर देगा. रिपोर्ट में बताया गया है कि यह हर 3 दिन में पूरे रात्रि आकाश का मानचित्रण करेगा, जिससे ज्ञात कुइपर बेल्ट पिंडों की संख्या में नाटकीय रूप से वृद्धि होगी और सौर मंडल के बाहरी किनारे का स्पष्ट दृश्य उपलब्ध होगा. इस बीच अमीर सिराज इस बात पर जोर दिया कि ग्रह Y, ग्रह नौ की संभावना को नकारता नहीं है दोनों का अस्तित्व हो सकता है. यह विचार तब सामने आया जब सिराज ने कुइपर बेल्ट में 80 खगोलीय इकाइयों (AU) से परे एक आश्चर्यजनक 15-डिग्री झुकाव देखा, जबकि उम्मीद थी कि यह सौर मंडल के लगभग समतल तल के साथ संरेखित होगा.