USA में वैज्ञानिकों ने खोजीं जमीन के नीचे 5 टेक्टोनिक प्लेट्स, अब और आसान होगी भूकंप की भविष्यवाणी

Science news: उत्तरी कैलिफोर्निया में छोटे-छोटे भूकंपों ने वैज्ञानिकों को जमीन के नीचे छिपे खतरों का पता लगाने में मदद की है. वैज्ञानिक छोटे-छोटे भूकंपों के एक समूह की जांच कर रहे थे. इन झटकों ने जमीन के नीचे छिपी हुई इन दरारों का रास्ता दिखा दिया है जिसे पहले कभी देखा नहीं गया था. इस खोज से अब अमेरिका के सबसे खतरनाक और उलझे हुए भूकंप वाले इलाके की एक साफ तस्वीर सामने आ गई है. यह रिसर्च कैलिफोर्निया के तट पर मौजूद मेंडोकिनो ट्रिपल जंक्शन नाम की जगह पर हुई है. यह एक ऐसा इलाका है जहां जमीन के अंदर 3 प्लेटें आपस में मिलती हैं.

किसने की ये पूरी रिसर्च?

इस रिसर्च को अमेरिका की बड़ी यूनिवर्सिटी और सरकारी वैज्ञानिकों (USGS) ने मिलकर किया है. वैज्ञानिकों ने बहुत ही हल्के और कम तीव्रता वाले भूकंपों से जांच की तो पता चला कि ये झटके इतने कमजोर होते हैं कि इंसानों को इनका पता भी नहीं चलता. इस स्टडी में सामने आया कि जमीन के अंदर की प्लेटें एक-दूसरे की नीचे कैसे घिस रही हैं, कैसे खिसक रही हैं और कैसे धंस रही हैं.

जांच में क्या निकलकर सामने आया?

पहले वैज्ञानिकों को लगता था कि यहां सिर्फ 3 प्लेटें मिल रही हैं लेकिन अब पता चला कि वहां 5 टुकड़े हैं. इनमें से 2 टुकड़े तो जमीन की सतह के बहुत ज्यादा नीचे दबे हुए हैं. उत्तरी अमेरिकी प्लेट का एक हिस्सा टूट गया है और वह नीचे की तरफ खिंचता जा रहा है. एक चट्टानी टुकड़ा जिसे वैज्ञानिक पायनियर टुकड़ा कहते हैं, इसे प्रशांत प्लेट जबरदस्ती कैलिफोर्निया के नीचे खींच रही है.

इस खोज से क्या जानकारी मिलगी?

1992 के इस इलाके में 7.2 की तीव्रता का एक बहुत बड़ा भूकंप आया था. उस समय वैज्ञानिक हैरान थे कि यह जमीन की सतह के इतना करीब कैसे आया. अब नई रिसर्च से पता चला है कि जमीन के नीचे की दरारें उतनी गहरी नहीं हैं जितना पहले सोचा जाता था. वे सतह के काफी करीब हैं और उनकी जगह भी उम्मीद से काफी अलग है.

भविष्य में कैसे काम आएगी यह जानकारी?

इन छिपी हुई दरारों का पता लगने से अब वैज्ञानिक यह बेहतर बता पाएंगे कि भविष्य में कब और कहां भूकंप आ सकता है. यह पूरा इलाका बड़े और खतरनाक भूकंपों के लिए जाना जाता है. इन नई दरारों को समझना लोगों की जान बचाने और बड़े नुकसान से बचने के लिए बहुत जरूरी है.