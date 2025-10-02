पृथ्वी को बड़ा खतरा...शुक्र के पास छिपी 'एस्टेरॉयड आर्मी', कभी भी हमला कर सकता ये 'खुफिया दुश्मन'

Invisible Asteroids: धरती के लिए एक छुपा हुआ खतरा मंडरा रहा है. शुक्र ग्रह की कक्षा के पास सैकड़ों एस्टेरॉयड सूरज की तेज चमक में छिपकर घूम रहे हैं. ये इतने अदृश्य हैं कि हमारी आंखों से दिखाई ही नहीं देते, लेकिन भविष्य में ये हमारे ग्रह से टकराकर बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं.
Trending Photos
वैज्ञानिकों ने नई रिसर्च ने बड़ा खुलासा किया है. वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी पर अदृश्य खतरा मंडरा रहा है. ये खतरा उन क्षुद्रग्रहों (Asteroids) की वजह से है, जो शुक्र ग्रह (Venus) की कक्षा में घूम रहे हैं. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये एस्टेरॉयड सूरज की तेज रोशनी में छिप जाते हैं, इसलिए धरती से इन्हें देख पाना करीब नामुमकिन होता है. लेकिन कंप्यूटर सिमुलेशन से पता चला है कि आने वाले हजारों साल में इनमें से कुछ एस्टेरॉयड पृथ्वी की राह काट सकते हैं.
अगर ऐसा हुआ तो ये हमारे ग्रह से टकरा सकते हैं, जिससे बड़ा खतरा पैदा हो सकता है. यानी, शुक्र की परिक्रमा करने वाले ये 'छुपे दुश्मन' पृथ्वी के लिए बड़ा खतरा हो सकता है. लेकिन ये मंगल और बृहस्पति के बीच वाले Asteroid Belt का हिस्सा नहीं हैं. ये उससे कहीं ज्यादा नजदीक, शुक्र ग्रह की कक्षा के साथ जुड़े हुए हैं.
ब्राजील के साओ पाउलो स्टेट यूनिवर्सिटी के खगोलशास्त्री वेलेरियो Carruba का कहना है कि ग्रहों की सुरक्षा (Planetary Defence) में हमें सिर्फ वही खतरे नहीं देखना चाहिए जो हमें नजर आते हैं, बल्कि उन चीजों को भी ध्यान में रखना चाहिए जिन्हें हम नहीं देख पाते. इन एस्टेरॉयड की कक्षा स्थिर नहीं होती, बल्कि ररीब हर 12,000 साल में बदल जाती है. कभी-कभी ये बदलाव इन्हें पृथ्वी के और पास ले आता है.
अगर 300 मीटर चौड़ा कोई एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकरा गया तो 3 से 4.5 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा बना सकता है. इसके टकराने से इतनी ज्यादा ऊर्जा निकलेगी जो सैकड़ों मेगाटन विस्फोट के बराबर होगी. यानी किसी बड़े शहर को पूरी तरह तबाह करने के लिए काफी है.
जबकि, Vera Rubin Observatory इन एस्टेरॉयड्स को सिर्फ खास परिस्थितियों में ही देख पाती हैं. लेकिन अगर शुक्र ग्रह के पास कोई स्पेस मिशन भेजा जाए, तो इन छिपे हुए एस्टेरॉयड्स पर नजर रखना आसान हो सकता है. जुलाई में Astronomy & Astrophysics जर्नल में छपी रिसर्च के मुताबिक अभी फिलहाल कोई तात्कालिक खतरा नहीं है. यह एक लंबे वक्त का जोखिम है. इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम इन्हें पहचानने के बेहतर तरीके खोजेॉने होंगे. शायद शुक्र ग्रह के पास एक स्पेस-ऑब्जर्वेटरी भेजना इस रहस्य को सुलझाने की कुंजी हो सकता है.