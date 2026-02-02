स्पेस रिसर्च में 18 साल के बच्चे का कमाल, पुराने टेलिस्कोप से खोज निकाली 15 लाख नई चीजें, NASA भी हैरान

Science News In Hindi: अमेरिका में 'कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी' के एक प्रोग्राम के दौरान 18 साल के हाई स्कूल में पढ़ने वाले छात्र मैटियो पाज ने ऐसा काम किया, जिसे सुनकर वैज्ञानिक भी चौंक गए. उन्होंने एक पुराने टेलीस्कोप के डाटा की मदद से 15 लाख से ज्यादा नई अंतरिक्ष वस्तुओं की पहचान की. उकी यह खोज साल 2024 में 'द एस्ट्रोनॉमिकल जर्नल' में पब्लिश हो चुकी है और अब इसका रिव्यू भी हो चुका है. इस प्रोग्राम का मकसद छात्रों को रियल एस्ट्रोनॉमी के काम का अनुभव देना था.

डाटा का स्कैन किया

बता दें कि मैटियो को नासा के 'नियर-अर्थ ऑब्जेक्ट वाइड-फील्ड इन्फ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर' यानी नियोवाइज टेलीस्कोप का विशाल डाटा दिया गया था. इसमें 200 अरब से ज्यादा पंक्तियों वाली एक स्प्रेडशीट थी, जिसे इंसान अपने हाथों से पढ़ ही नहीं सकता. उनके पास सिर्फ डाटा का छोटा हिस्सा देखने का ऑप्शन था, लेकिन उन्होंने चुनौती लेते हुए पूरा आर्काइव स्कैन करने का फैसला किया.

ये भी पढ़ें- ISRO की आ गई मौज, मिल गया 13 हजार करोड़ का बजट, अब वैज्ञानिक स्पेस में मचाएंगे डबल धमाल

Add Zee News as a Preferred Source

सामने आई खगोलीय वस्तुएं

इस काम के लिए मैटियो ने केवल 6 हफ्तों में एक मशीन लर्निंग पाइपलाइन बनाई, जो खुद से ट्रेन और काम कर सकती थी. इस एल्गोरिदम ने इतनी हल्की और बदलती हुई रोशनी भी पकड़ ली, जिसे आंखों से देख पाना लगभग नामुमकिन है. इसमें कुछ ऐसी वस्तुएं भी थीं, जो धीरे-धीरे चमकती और गायब होती रहती हैं, जैसे द्विआधारी तारे (Binary Stars) और क्वासर (Quasar). एल्गोरिदम की सटीकता की वजह से 15 लाख से ज्यादा नई खगोलीय वस्तुएं (Celestial Objects) सामने आईं.

ये भी पढ़ें- दैत्य जितना आकार, वहशी दरिंदे जैसा बर्ताव, फास्ट फूड की तरह ये जानवर नाश्ते में खाता था अपने बच्चे

कैसे काम आएगी टेक्नीक?

इस बड़ी खोज के लिए मैटियो को रीजेनरॉन साइंस टैलेंट सर्च का 250,000 डॉलर का इनाम मिला. वहीं अब वैज्ञानिक यह देख रहे हैं कि क्या यही टेक्नीक केप्लर टेलीस्कोप जैसे उन पुराने टेलिस्कोप के डाटा पर भी इस्तेमाल की जा सकती है, जो अब बंद हो चुकी हैं. इसमें अभी भी अनदेखा डाटा मौजूद है. NASA के नियोवाइज टेलीस्कोप में भी 10 साल से ज्यादा का खजाना है. आज AI की मदद से अंतरिक्ष की कई नई जानकारियां सामने आ रही हैं और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में यह तकनीक पहले से काम कर रही है.