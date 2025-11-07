Advertisement
Dead Sea: माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई तो सब जानते हैं... धरती की सबसे नीची जगह कहां है? यहां मिलता है बस नमक ही नमक

Deepest Place of Earth: दुनिया का सबसे निचले प्वाइंट वाली जगह मिडिल ईस्ट के यूथोपिया के पास है. यहीं पर दुनिया की सबसे निचली जगह स्थित है. ये जगह समुद्र तल से लगभग 100 मीटर (लगभग 1300 फीट) की गहराई में स्थित है. ये जगह समुद्र तल के लेवल से भी नीचे है.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Nov 07, 2025, 05:46 PM IST
Deepest Place of Universe: क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे निचला प्वाइंट कहां है? जैसे हम ये जानते हैं की दुनिया की सबसे ऊंची जगह माउंट एवरेस्ट है. वैसे ही दुनिया का सबसे निचला प्वाइंट भी तो होगा. अगर नहीं जानते हैं तो चलिए हम आपको उस निचले प्वाइंट की तरफ ले चलते हैं. जहां दुनिया की सबसे डीपेस्ट जगह है. ये जगह कहां स्थित है? समुद्र तल से कितनी गहराई पर है? किस देश में है? इन सभी धधकते प्रश्नों के उत्तर हम आपको अपनी इस स्टोरी के माध्यम से देने जा रहे हैं तो अब आप दिल थामकर इस स्टोरी में दुनिया के सबसे निचले प्वाइंट की गहराइयों को महसूस कीजिए.

दुनिया का सबसे निचले प्वाइंट वाली जगह मिडिल ईस्ट के यूथोपिया के पास है. यहीं पर दुनिया की सबसे निचली जगह स्थित है. ये जगह समुद्र तल से लगभग 100 मीटर (लगभग 1300 फीट) की गहराई में स्थित है. ये जगह समुद्र तल के लेवल से भी नीचे है. पानी नहीं होने के बावजूद ये जमीन सूखी है. इसे धरती का ड्राई लैंड या डेड सी भी कहा जाता है. हालांकि धरती की सबसे गहरी जगह की बात करें तो ये समुद्र के भीतर Mariana Trench में है. यहां एक प्वाइंट है जिसे चैलेंजर डीप कहा जाता है. इसकी गहराई 35 हजार फीट है जहां अगर हम माउंट एवरेस्ट को रख दें तो वो भी पानी के लेवल से नीचे ही रहेगा. दरअसल डेड सी नाम से समंदर लगता है लेकिन ये एक गहरी झील का नाम है. 

कैसे पड़ा 'डेड सी' नाम?
डेड सी झील का पानी बहुत खारा, यहां सिर्फ नमक ही नमक पाया जाता है. दरअसल ये एक बहुत बड़ी और बहुत ही खारे पानी वाली झील है. ये लगभग 76 किलोमीटर लंबी और 18 किलोमीटर चौड़ी है. इसका नाम आखिर 'डेड सी' क्यों पड़ा? इसके नाम के पीछे की एक बहुत ही रोचक वजह है. दरअसल डेड सी का पानी इतना ज्यादा खारा होता है कि यहां पर कोई भी जीव-जन्तु, मछली या पानी का कोई भी जीव जिंदा ही नहीं रह पाता है. क्योंकि इस झील के पानी में इतना ज्यादा नमक होता है कि यहां पर जीवन असंभव है. यही वजह है कि इस झील का नाम 'डेड सी' रखा गया है. 

धरता का 2 टैक्टोनिक प्लेटों के बीच बसी है 'डेड सी' झील
धरती का सबसे निचला इलाका 'डेड सी' ऐसी जगह पर बसा है जहां पर धरती की दो बड़ी टैक्टोनिक प्लेटें आपस में रगड़ खा रही हैं. ये जगह अफ्रीका और अरब की सीमा पर है जहां धरती इतनी ज्यादा धंस गई है. धरती का ये गहराई वाला इलाका एक हजार किलोमीटर लंबा है और अनुमान लगाया जाता है कि ये दरार अब से करीब 2 करोड़ साल पहले बननी शुरू हुई थी. 

अगर ऐसा होता नहीं बनती इतनी गहरी दरारें
'डेड सी' को लेकर कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर टैक्टोनिक प्लेटें सीधी होतीं तो शायद यहां की जमीन इतनी गहराई तक नहीं धंसती. इस दरार में प्लेटों की रगड़ की वजह से हल्का सा घुमाव भी आ गया है. इस जगह से जब प्लेटें गुजरती हैं तो उनके बीच एक रिक्त स्थान छोड़ती जाती हैं उसी रिक्त स्थान पर जमीन धीरे-धीरे धंसती चली गई और डेड सी झील की गहराई बनती चली गई. वहीं एक और विचार के मुताबिक लाखों साल पहले धरती का एक हिस्सा अलग होकर नीचे गिर गया और उसी वजह से उसके आस-पास की जमीन धंसती चली गई. 

