जोशीमठ-सिक्किम तो बस ट्रेलर थे... पहाड़ों की शांति के पीछे पनप रहा खतरा! एक्सपर्ट्स बोले अब नहीं उठाए कदम तो देर हो जाएगी

Himalayan Fragility: पहाड़ों की शांत और खूबसूरत वादियों के पीछे अब एब बड़ा खतरा पनप रहा है! जोशीमठ धंसाव और सिक्किम में आई प्राकृतिक आपदाओं ने साफ संकेत दे दिए हैं कि हिमालयी क्षेत्र पर बढ़ता शहरीकरण, पर्यटन कितना बड़ा संकट ला सकता है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में पहाड़ों में ऐसी घटनाएं और भी ज्यादा देखने को मिल सकती हैं.
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Himalayan Fragility: पहाड़ों की खामोश शांति के पीछे अब बड़ा खतरा पल रहा है! जोशीमठ से लेकर सिक्किम तक पहाड़ों से आ रही तबाही की गूंज अब दिल्ली में भी सुनाई देने लगी है. जिसे हम टूरिज्म बूम कह रहे हैं वो असल में हिमालय की नसों को कमजोर कर रहा है. दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हुई एक हाई-प्रोफाइल मीटिंग में एक्सपर्ट्स ने साफ-साफ कह दिया है कि अब जरूरत सिर्फ चर्चा की नहीं बल्कि सख्त से सख्त पॉलिसी की है. नदियों का दम घुट रहा है और जंगल सिमटते जा रहे हैं.
हिमालयी क्षेत्र में बढ़ते शहरीकरण और टूरिज्म बूम ने इस खूबसूरत ईकोसिस्टम को तबाही की तरफ मोड़ दिया है. हाल ही में हुई एक एक्सपर्ट्स की बैठक में देश के दिग्गज नीति-निर्माताओं, वैज्ञानिकों और आर्किटेक्ट्स ने एक बात को लेकर चेतावनी दे दी है कि अगर हिमालय को लेकर बड़े और सख्त कदम नहीं उठाए गए तो परिणाम बहुत ही खतरनाक होंगे.
तकनीक और सस्टेनेबल डिजाइन पर फोकस
इस चर्चा में विशेषज्ञों ने यह साफ कर दिया है कि अब स्थिति ऐसी है कि हिमालय की सुरक्षा के लिए सिर्फ नियम काफी नहीं हैं बल्कि हमें रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आपदा झेलने में सक्षम बुनियादी ढांचा और लो-इम्पैक्ट डिजाइन की तरफ अब शिफ्ट होना होगा.
इस दौरान पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने कहा कि अनियंत्रित विस्तार पारिस्थितिक स्थिरता के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है.
फेमस आर्किटेक्ट दीक्षु सी. कुकरेजा के मुताबिक आर्थिक विकास ऐसा होना चाहिए जो पर्यावरण के लिए खतरनाक न हो. अब भविष्य की इमारतों में ईको-फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अनिवार्य होना चाहिए.
TERI के डॉ. दीपांकर सहारिया ने सावधान किया कि लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड मात्र दुर्घटनाएं नहीं बल्कि बड़े जलवायु परिवर्तन के संकेत हैं.
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अब आगे क्या?
इस बैठक में यह भी फैसला लिया गया है कि चर्चा के निष्कर्षों को एक व्हाइट पेपर के रूप में सरकार को सौंपा जाएगा. इसका मकसद आने वाली योजनाओं को हिमालयी बायोस्फीयर के अनुकूल तैयार करना है. जिसमें वनों की कटाई रोकने, नदियों को बचाने और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात पर जोर दिया गया है. विशेषज्ञों का मानना है कि हिमालय पर असामान्य विकास और पर्यावरणीय दबाव न केवल क्षेत्रीय, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए गंभीर खतरा बन सकता है.
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