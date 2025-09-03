वैज्ञानिकों की चेतावनी! तेजी से पिघल रहे हैं हिमालयन ग्लेशियर, खतरे में भारत, नेपाल और भूटान की बड़ी आबादी
वैज्ञानिकों की चेतावनी! तेजी से पिघल रहे हैं हिमालयन ग्लेशियर, खतरे में भारत, नेपाल और भूटान की बड़ी आबादी

Climate Change: हिमालय के ग्लेशियर पहले से भी बहुत तेजी से पिघल रहे हैं जिससे मानसून में बदलाव भी आ रहा है. इस कारण से नीचले इलाकों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है.

 

Sep 03, 2025
वैज्ञानिकों की चेतावनी! तेजी से पिघल रहे हैं हिमालयन ग्लेशियर, खतरे में भारत, नेपाल और भूटान की बड़ी आबादी

Himalayan Glacier: हिमालय में दुनिया के कुछ सबसे बड़े ग्लेशियर हैं जो गर्मी बढ़ने और मानसून में बदलाव के कारण बहुत तेजी से पिघल रहे हैं. IEEE Xplore में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, ग्लेशियर के पिघलने के पीछे सिर्फ गर्मी नहीं बल्कि कई कई और भी कारण हैं. रिपोर्ट के अनुसार, गर्मी और पानी से जुड़े कारण मिलकर बर्फ को तेजी से पिघला रहे हैं. इसका उन लाखों लोगों पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है जो पानी के लिए ग्लेशियरों पर निर्भर हैं. हाल के खोजों से पता चला है कि, हिमालय के वो ग्लेशियर जहां दक्षिण एशियाई मानसून का ज्यादा असर होता है खासकर, मध्य, पश्चिमी और पूर्वी हिमालय में ये बहुत तेजी से पिघल रहे हैं. 

क्यों पिघल रहे हैं ग्लेशियर?
यूटाह विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर सोनम शेरपा ने कहा कि, वो ग्लेशियर जो दक्षिण एशियाई मानसून से प्रभाविक हैं. बहुत ही कमजोर हैं. जिन जगहों पर सिर्फ तापमान बढ़ने से ग्लेशियकर पिघलते हैं उनके मुकाबले मानसून से प्रभावित ग्लेशियर बारिश के समय ज्यादा संवेदनशील होते हैं. मानसून के पैटर्न में जरा भी बदलाव पिघलने की रफ्तार को बढ़ा सकता है और बर्फ को कमजोर कर सकता है जिससे झीलें बनने का खतरा बढ़ सकता है.

यह भी पढ़ें: 5 करोड़ साल पहले कैसे खड़ा हुआ धरती का 'महापर्वत' हिमालय? साइंटिस्ट ने खोजा नया सच, 100 साल पुरानी थ्योरी गलत साबित

क्या है खतरा?
प्रोफेसर शेरपा ने चेतावनी दी कि, अगर मानसून के समय और उसकी तीव्रता में बदलाव जारी रहा तो बर्फ और भी तेजी से पिघलेगी. इससे लाखों लोगों को पानी की कमी जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है. इसमें भारत, नेपाल, भूटान जैसे देशों के लोग पीने के पानी, खेती और बिजली के लिए इन ग्लेशियरों पर ही निर्भर हैं. पानी की इस प्राकृतिक सप्लाई में रूकावट आने से खेती में दिक्कतें आएंगी और सूखे के मौसम में मुश्किलें बढ़ सकती हैं. 

क्या बढ़ जाएगा सूखे का खतरा?
वर्जीनिया टेक की असिस्टेंट प्रोफेसर सुजाना अर्थ ने कहा, ग्लेशियर के तेजी से पिघलने की वजह से नदियों में पानी का मुख्स सोर्स अब बर्फ नहीं बल्कि बारिश होगी. इससे आने वाली पीढ़ियों के लिए सूखे का खतरा काफी बढ़ जाएगा. जब नदियों का पानी ग्लेशियर की जगह बारिश पर निर्भर होगा तो पानी की मौजूदगी बदल जाएगी जिससे सूखा और बाढ़ दोनों का खतरा बढ़ जाएगा. 

क्या है इसका सामाधान?
हिमालय के ग्लेशियरों का पिघलना सिर्फ एक इलाके नहीं बल्कि ग्लोबल समस्या है. ऐसा इसलिए क्योंकि इनसे निकलने वाली नदियों पर लाखों लोगों का जीवन निर्भर है. इस चुनौती से निपटने के लिए इस पर लगातार शोध करना, पानी से जुड़े नए सिस्टम बनाना और देशों के बीच आपसी सहयोग बहुत जरूरी है. जैसे-जैसे Glacier पिघलते जाएंगे वैसे-वैसे ही आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी की सुरक्षा और जीवन पर इसके असर दिखने लगेगा.

यह भी पढ़ें: Time Travel Girl: भविष्य देख सकती है फ्रांस की 17 साल की ये लड़की, वैज्ञानिक भी रह गए हैरान

