विज्ञान ने भी माना...हिमालयी जड़ी-बूटियों में है बीमारियों का इलाज, 1600 से ज्यादा पौधों पर हुई रिसर्च

Medical Science News: सदियों से आदिवासी हिमालय के औषधीय पौधों में पाई जाने वाली दवाई के तत्वों का इस्तेमाल इलाज के लिए करते आ रहे हैं. अब इस पुराने इलाज के तरीकों को वैज्ञानिकों की मान्यता मिल गई है. यह रिसर्च शूलिनी विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल एंड एनवायर्नमेंटल साइंसेज की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. राधा ने की है. उनकी रिसर्च एथनोफार्माकोलॉजी और केमिस्ट्री एंड बायोडायवर्सिटी जैसी बड़ी पत्रिकाओं में छपी है. इस रिसर्च से हिमालय की जनजातियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पारंपरिक तरीके सही साबित हुए हैं.

किन फूलों पर हुई रिसर्च?

यह अहम खोज बॉम्बैक्स सीबा के फूलों पर हुई है. आदिवासी समुदाय लंबे समय से इन फूलों का इस्तेमाल अस्थमा, बुखार, घाव और पाचन से जुड़ी बीमारियों के इलाज के लिए करते आ रहे हैं. डॉ.राधा की रिसर्च से पता चलता है कि इन फूलों में फिनोल, फ्लेवोनोइड और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं. ये तत्व इसे सूजन कम करने और कोशिकाओं को ठीक करने में काफी असरदार बनाते हैं.

इन नतीजों से क्या साबित होता है?

सूजन को कम करने और कोशिकाओं को ठीक करने में असरदार इन तत्वों की वैज्ञानिक मान्यता मिलने से ये साबित होता है कि, इन फूलों का इस्तेमाल सांस से जुड़ी बीमारियों के इलाज के लिए खास तरह के खाने से लेकर सप्लीमेंट्स बनाने में भी किया जा सकता है. इसके अलावा एक जरूरी रिसर्च प्रिंसेपिया यूटिलिस नाम के पौधे पर की गई. इस पौधे का इस्तेमाल पारंपरिक तौर पर घाव भरने और त्वचा की देखभाल करने के लिए किया जाता है.

कितने औषधियों पर हुई रिसर्च?

गद्दी, किन्नौरा और जौनसारी जैसी हिमालयी जनजातियों के सर्वे के आधार पर डॉ.राधा ने 1600 से ज्यादा औषधीय और खाने लायक पौधों के बारे में जानकारी इकट्ठा की. इनमें से टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया(गिलोय)अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और संक्रमण से लड़ने वाले गुणों के लिए जाना जाता है जो इंसान और जानवर दोनों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है.

डॉ.राधा ने क्या कहा?

एडवांस्ड नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की मदद से भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ मिलकर किया गया. उनका काम दिखाता है कि कैसे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के साथ मिलाकर दुनिया भर की स्वास्थ्य समस्याओं का हल निकाला जा सकता है. डॉ.राधा ने कहा, यह यात्रा सिर्फ रिसर्च नहीं बल्कि हिमालय की विरासत का सम्मान करते हुए भविष्य के लिए टिकाऊ दवाइयां और खाने की चीजों के बारे में है.

