विज्ञान ने भी माना...हिमालयी जड़ी-बूटियों में है बीमारियों का इलाज, 1600 से ज्यादा पौधों पर हुई रिसर्च
Advertisement
trendingNow12897305
Hindi Newsविज्ञान

विज्ञान ने भी माना...हिमालयी जड़ी-बूटियों में है बीमारियों का इलाज, 1600 से ज्यादा पौधों पर हुई रिसर्च

Himalayan Herbs: हिमालय के औषधीय पौधों में ताकतवर दवाई वाले तत्वों की खोज से पुराने आदिवासियों के इलाज के तरीकों को मान्यता मिल गई है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 26, 2025, 02:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

विज्ञान ने भी माना...हिमालयी जड़ी-बूटियों में है बीमारियों का इलाज, 1600 से ज्यादा पौधों पर हुई रिसर्च

Medical Science News: सदियों से आदिवासी हिमालय के औषधीय पौधों में पाई जाने वाली दवाई के तत्वों का इस्तेमाल इलाज के लिए करते आ रहे हैं. अब इस पुराने इलाज के तरीकों को वैज्ञानिकों की मान्यता मिल गई है. यह रिसर्च शूलिनी विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल एंड एनवायर्नमेंटल साइंसेज की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. राधा ने की है. उनकी रिसर्च एथनोफार्माकोलॉजी और केमिस्ट्री एंड बायोडायवर्सिटी जैसी बड़ी पत्रिकाओं में छपी है. इस रिसर्च से हिमालय की जनजातियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पारंपरिक तरीके सही साबित हुए हैं.

किन फूलों पर हुई रिसर्च?
यह अहम खोज बॉम्बैक्स सीबा के फूलों पर हुई है. आदिवासी समुदाय लंबे समय से इन फूलों का इस्तेमाल अस्थमा, बुखार, घाव और पाचन से जुड़ी बीमारियों के इलाज के लिए करते आ रहे हैं. डॉ.राधा की रिसर्च से पता चलता है कि इन फूलों में फिनोल, फ्लेवोनोइड और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं. ये तत्व इसे सूजन कम करने और कोशिकाओं को ठीक करने में काफी असरदार बनाते हैं. 

यह भी पढ़ें: सुअर के फेफड़े बचाएंगे इंसान की जान! पहले किडनी और अब दिल, क्या-क्या बदलाव करेंगे वैज्ञानिक

Add Zee News as a Preferred Source

इन नतीजों से क्या साबित होता है?
सूजन को कम करने और कोशिकाओं को ठीक करने में असरदार इन तत्वों की वैज्ञानिक मान्यता मिलने से ये साबित होता है कि, इन फूलों का इस्तेमाल सांस से जुड़ी बीमारियों के इलाज के लिए खास तरह के खाने से लेकर सप्लीमेंट्स बनाने में भी किया जा सकता है. इसके अलावा एक जरूरी रिसर्च प्रिंसेपिया यूटिलिस नाम के पौधे पर की गई. इस पौधे का इस्तेमाल पारंपरिक तौर पर घाव भरने और त्वचा की देखभाल करने के लिए किया जाता है.

कितने औषधियों पर हुई रिसर्च?
गद्दी, किन्नौरा और जौनसारी जैसी हिमालयी जनजातियों के सर्वे के आधार पर डॉ.राधा ने 1600 से ज्यादा औषधीय और खाने लायक पौधों के बारे में जानकारी इकट्ठा की. इनमें से टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया(गिलोय)अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और संक्रमण से लड़ने वाले गुणों के लिए जाना जाता है जो इंसान और जानवर दोनों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है.

डॉ.राधा ने क्या कहा?
एडवांस्ड नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की मदद से भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ मिलकर किया गया. उनका काम दिखाता है कि कैसे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के साथ मिलाकर दुनिया भर की स्वास्थ्य समस्याओं का हल निकाला जा सकता है. डॉ.राधा ने कहा, यह यात्रा सिर्फ रिसर्च नहीं बल्कि हिमालय की विरासत का सम्मान करते हुए भविष्य के लिए टिकाऊ दवाइयां और खाने की चीजों के बारे में है.

यह भी पढ़ें: वैज्ञानिकों को मिला खास पोषक तत्व, कैंसर और भूलने की बीमारी में साबित हो सकता है मददगार

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

himalayan herbs

Trending news

कुत्ता पालने वालों के लिए इस राज्य में बड़ा आदेश, बात नहीं मानी तो होगी जेल?
Tamilnadu
कुत्ता पालने वालों के लिए इस राज्य में बड़ा आदेश, बात नहीं मानी तो होगी जेल?
'मेड इन इंडिया' से 'मेक फॉर वर्ल्ड' की ओर बढ़ रहा देश, गुजरात में PM मोदी की हुंकार
Maruti E Vitara
'मेड इन इंडिया' से 'मेक फॉर वर्ल्ड' की ओर बढ़ रहा देश, गुजरात में PM मोदी की हुंकार
बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका देगी RJD? इस मुद्दे पर पीछा छुड़ाने की तैयारी
JPC
बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका देगी RJD? इस मुद्दे पर पीछा छुड़ाने की तैयारी
मुस्लिम व्लॉगर ने मंदिर में धोए पैर... रील देख भड़के हिंदू, जानें आगे क्या हुआ
Kerala News
मुस्लिम व्लॉगर ने मंदिर में धोए पैर... रील देख भड़के हिंदू, जानें आगे क्या हुआ
अजित डोभाल ने बालों के गुच्छे से कैसे ढूंढा पाकिस्‍तान का सबसे खतरनाक राज?
Pakistan
अजित डोभाल ने बालों के गुच्छे से कैसे ढूंढा पाकिस्‍तान का सबसे खतरनाक राज?
भारत में लॉन्च हुई मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार, पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी
Maruti E Vitara
भारत में लॉन्च हुई मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार, पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी
'वनतारा' के मामलों की जांच के लिए एक्शन में आया सुप्रीम कोर्ट, किया SIT का गठन
Supreme Court
'वनतारा' के मामलों की जांच के लिए एक्शन में आया सुप्रीम कोर्ट, किया SIT का गठन
Aaj Ki Taza Khabar Live: जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश से आफत, स्थगित हुई वैष्णो देवी यात्रा
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश से आफत, स्थगित हुई वैष्णो देवी यात्रा
अगले 2 दिन छाए रहेंगे घने बादल, भिगोती रहेंगी बारिश की मोटी बूंदे; जान लें अपडेट
Monsoon Alert
अगले 2 दिन छाए रहेंगे घने बादल, भिगोती रहेंगी बारिश की मोटी बूंदे; जान लें अपडेट
61 फीसदी हिस्से में रेत, फिर भी कई सालों से बाढ़ में क्यों डूब रहा राजस्थान?
DNA
61 फीसदी हिस्से में रेत, फिर भी कई सालों से बाढ़ में क्यों डूब रहा राजस्थान?
;