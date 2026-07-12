हिमालय को लगा 'बुखार': मैदानी इलाकों से ज्यादा तप रहे हैं ऊंचे पहाड़, मंडराया बड़ा खतरा!

IIT Kharagpur Climate Study: क्या आपने कभी यह सोचा है कि अगर कश्मीर से बर्फ ही गायब हो जाए, तो क्या होगा? सुनने में यह हैरान कर देने वाला लगता है, लेकिन वैज्ञानिकों की नई रिसर्च कुछ ऐसा ही इशारा कर रही है. धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है, जिसने वैज्ञानिकों से लेकर आम लोगों तक को हैरान कर दिया है. बीते 20 सालों में कश्मीर का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है और हिमालय का यह हिस्सा मानों 'तेज बुखार' से तप रहा है. आइए जानते हैं कि आखिर पहाड़ों पर अचानक इतनी गर्मी क्यों बढ़ रही है और IIT के वैज्ञानिकों ने इसे लेकर क्या बड़ी चेतावनी दी है...
क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन के कारण हमारा हिमालय बहुत तेजी से गर्म हो रहा है. एक नई और चौंकाने वाली स्टडी के अनुसार, बीते दो दशकों में जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों में तापमान लगभग 1°C तक बढ़ गया है. सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि ऊंचे पहाड़ी इलाकों में गर्मी सबसे तेजी से बढ़ रही है.
वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अगर यह ट्रेंड इसी तरह जारी रहा, तो ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघलेंगे. इससे नदियों का बहाव प्रभावित होगा और हिमालय से निकलने वाली नदियों पर निर्भर रहने वाले करोड़ों लोगों के सामने पीने के पानी का गंभीर संकट खड़ा हो सकता है.
साइंटिफिक रिपोर्ट्स जर्नल में पब्लिश हुई एक स्टडी में 1980 से 2024 के बीच के मौसम और वायुमंडल के आंकड़ों का बारीकी से एनालिसिस किया गया. आईआईटी खड़गपुर के कोरल डिपार्टमेंट के रिसर्चर्स ने पाया कि जम्मू जैसे मैदानी इलाकों के मुकाबले भद्रवाह, पहलगाम और गुलमर्ग जैसे पहाड़ी शहर बहुत तेजी से गर्म हो रहे हैं. वैज्ञानिक इसे एलिवेशन-डिपेंडेंट वार्मिंग यानी ऊंचाई के साथ बढ़ने वाली गर्मी बताया है.
पहाड़ी इलाकों में हर 10 साल में औसत तापमान 0.3°C तक बढ़ रहा है. वहीं, मानसून से ठीक पहले रातों का तापमान 0.6°C प्रति दशक की रफ्तार से बढ़ रहा है.
रातों का गर्म होना सबसे ज्यादा खतरनाक है, इसके पीछे कारण है कि रात में ठंड न होने के कारण बर्फ और ग्लेशियर को जमने का समय नहीं मिल पा रहा है. बर्फ कम होने से सूरज की किरणें वापस स्पेस में नहीं जा पा रही हैं, जिससे जमीन ज्यादा हीट सोख रही है. साथ ही हवा में बढ़ रही नमी भी इस गर्मी को और बढ़ा रही है.
हिमालय को एशिया का वाटर टावर भी कहते हैं, क्योंकि यह उत्तर भारत और आसपास के देशों की कई बड़ी नदियों का सोर्स है. इस तेजी से बढ़ती गर्मी की वजह से-
ग्लेशियर तेजी से सिकुड़ेंगे और मौसमी बर्फ कम होगी.
अचानक बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ेगा.
आने वाले समय में पानी की भयंकर किल्लत हो सकती है.
वैज्ञानिकों का कहना है कि हिंदूकुश-हिमालय क्षेत्र दुनिया के औसत तापमान के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है. उन्होंने सरकार और प्रशासन से अपील की है कि पहाड़ों पर रहने वाले लोगों को इस संकट से बचाने के लिए तुरंत कड़े कदम उठाए जाएं.