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हिमालय को लगा 'बुखार': मैदानी इलाकों से ज्यादा तप रहे हैं ऊंचे पहाड़, मंडराया बड़ा खतरा!

Kashmir Temperature Rise: क्या कश्मीर से बर्फ हमेशा के लिए गायब हो जाएगी? IIT खड़गपुर की नई रिपोर्ट ने इसी बड़े खतरे की ओर इशारा किया है. मात्र 20 साल में जम्मू-कश्मीर का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है, जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है. आइए जानते हैं इस महा-संकट की पूरी इनसाइड स्टोरी...

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 12, 2026, 09:42 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 09:42 AM IST
हिमालय को लगा 'बुखार': मैदानी इलाकों से ज्यादा तप रहे हैं ऊंचे पहाड़, मंडराया बड़ा खतरा!

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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