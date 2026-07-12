हिमालय को लगा 'बुखार': मैदानी इलाकों से ज्यादा तप रहे हैं ऊंचे पहाड़, मंडराया बड़ा खतरा!

IIT Kharagpur Climate Study: क्या आपने कभी यह सोचा है कि अगर कश्मीर से बर्फ ही गायब हो जाए, तो क्या होगा? सुनने में यह हैरान कर देने वाला लगता है, लेकिन वैज्ञानिकों की नई रिसर्च कुछ ऐसा ही इशारा कर रही है. धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है, जिसने वैज्ञानिकों से लेकर आम लोगों तक को हैरान कर दिया है. बीते 20 सालों में कश्मीर का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है और हिमालय का यह हिस्सा मानों 'तेज बुखार' से तप रहा है. आइए जानते हैं कि आखिर पहाड़ों पर अचानक इतनी गर्मी क्यों बढ़ रही है और IIT के वैज्ञानिकों ने इसे लेकर क्या बड़ी चेतावनी दी है...