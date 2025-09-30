8849 मीटर हाइट, भूकंप-तूफान-बर्फबारी का नहीं होता असर, करोड़ों साल से कैसे टिके हुए हैं हिमालय? नई रिसर्च में खुला बड़ा राज

कभी आपने सोचा है कि आखिर दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय करोड़ों सालों से कैसे टिके हुए हैं? हर साल भूकंप, तूफान, बर्फबारी और मौसम की मार झेलने के बावजूद ये पर्वत आज भी एशिया की शान बनकर खड़े हैं. हालांकि, अब एक नई स्टडी ने सालों पुरानी इस रहस्य को चुनौती पेश की है.

स्टडी में खुलासा हुआ है कि करीब 5 करोड़ साल पहले जब भारत और एशिया की प्लेटें आपस में टकराईं, तो धरती की परतें दबकर ऊपर उठीं, जिसकी वजह हिमालय बन गए. इस टक्कर से तिब्बत का इलाका करीब 1000 किलोमीटर सिकुड़ गया और भारतीय प्लेट, एशियाई प्लेट के नीचे चली गई. माना जाता था कि दोनों परतें आपस में चढ़कर 70 से 80 किलोमीटर तक मोटी हो गईं और इसी वजह से हिमालय और तिब्बती पठार ऊंचाई पर टिके रहे. हालांकि, यह सबसे पहले 1924 में स्विस भूवैज्ञानिक एमिल आर्गांड ने कहा था. लेकिन अब एक नई स्टडी कहती है कि धरती की परतें इतनी गहराई तक आपस में चढ़ी हुई नहीं हो सकतीं, यानी हिमालय को लेकर हमारी करीब 100 साल पुरानी समझ गलत हो सकती है.

मेंटल का टुकड़ा: एशियाई और भारतीय क्रस्ट के बीच में एक तीसरी परत

रिसर्च के मुताबिक, पृथ्वी की क्रस्ट (पृथ्वी की सतह के नीचे की परत) के पत्थर करीब 40 किलोमीटर गहराई पर ज्यादा तापमान के कारण पिघलने लगते हैं. मिलानो-बिकोक्का यूनिवर्सिटी, इटली के जियोफिजिक्स के एसोसिएट प्रोफेसर और इस स्टडी के लेखक पिएत्रो स्टरनाई ने कहा, 'अगर क्रस्ट की मोटाई 70 किलोमीटर है, तो इसकी सबसे निचली परत नरम हो जाती है. यह दही जैसी हो जाती है और आप दही के ऊपर पर्वत नहीं बना सकते.' स्टरनाई का कहना है कि उनके एनालिसिस से पता चला कि एशियाई और भारतीय क्रस्ट के बीच में एक तीसरी परत, यानी मेंटल का टुकड़ा, मौजूद है. यही कारण है कि हिमालय सिर्फ ऊंचे ही नहीं बने, बल्कि लंबे वक्त तक ऊंचा भी बना रहे. यह रिसर्च 26 अगस्त को Tectonics जर्नल में प्रकाशित हुआ था.

हिमालय को ऊंचा बनाए रखने में किसका बड़ा रोल?

वैज्ञानिकों ने स्टडी में पाया है कि हिमालय को ऊंचा बनाए रखने में 'ब्लॉब्स' का बड़ा रोल है. यह ब्लॉब्स पृथ्वी की पपड़ी (क्रस्ट) के नीचे की परत में होते हैं. यह परत बहुत भारी होती है. इसकी खास बात यह है कि ये गर्मी में भी पिघलती नहीं है. इसके उलट, यह हल्की और उभरने वाली होती है, जिससे यह हिमालय को ऊपर उठाने में मदद करती है, जैसे आइसबर्ग पानी में तैरता है. इसे लेकर वैज्ञानिकों ने एशिया और भारत के टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव का सिमुलेशन किया. इस दौरान उन्होंने देखा कि जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे फिसलती है, तो ब्लॉब्स ऊपर उठकर एशियाई क्रस्ट और लिथोस्फीयर के बेस से जुड़ जाते हैं. इससे पता चलता है कि दोनों प्लेटों के बीच एक कठोर परत मौजूद है. यह परत हिमालय और तिब्बत के पठार को ऊंचा और मजबूत बनाए रखने में मदद करती है.

अर्गंड के सिद्धांत

जबकि, लेखक जानते हैं कि अर्गंड के सिद्धांत का विरोध करना आसान नहीं है और यह विवादास्पद भी माना जा सकता है. लेकिन वे यह भी जानते हैं कि इस स्टडी के परिणामों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये हिमालय में कई अजीब भौगोलिक घटनाओं की एक्सप्लेनेशन करते हैं.