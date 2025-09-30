Advertisement
trendingNow12942485
Hindi Newsविज्ञान

8849 मीटर हाइट, भूकंप-तूफान-बर्फबारी का नहीं होता असर, करोड़ों साल से कैसे टिके हुए हैं हिमालय? नई रिसर्च में खुला बड़ा राज

Himalayas: हिमालय का निर्माण करीब 5 करोड़ साल पहले हुआ था. माना जाता है कि यह भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से बना है. लेकिन एक नया स्टडी कहता है कि ऐसा बिलकुल नहीं हो सकता. दरअसल, हिमालय को ऊपर उठाने में कुछ और कारण हैं. चलिए जानते हैं.

 

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Sep 30, 2025, 04:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

8849 मीटर हाइट, भूकंप-तूफान-बर्फबारी का नहीं होता असर, करोड़ों साल से कैसे टिके हुए हैं हिमालय? नई रिसर्च में खुला बड़ा राज

कभी आपने सोचा है कि आखिर दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय करोड़ों सालों से कैसे टिके हुए हैं? हर साल भूकंप, तूफान, बर्फबारी और मौसम की मार झेलने के बावजूद ये पर्वत आज भी एशिया की शान बनकर खड़े हैं. हालांकि, अब एक नई स्टडी ने सालों पुरानी इस रहस्य को चुनौती पेश की है.

स्टडी में खुलासा हुआ है कि करीब 5 करोड़ साल पहले जब भारत और एशिया की प्लेटें आपस में टकराईं, तो धरती की परतें दबकर ऊपर उठीं, जिसकी वजह हिमालय बन गए. इस टक्कर से तिब्बत का इलाका करीब 1000 किलोमीटर सिकुड़ गया और भारतीय प्लेट, एशियाई प्लेट के नीचे चली गई. माना जाता था कि दोनों परतें आपस में चढ़कर 70 से 80 किलोमीटर तक मोटी हो गईं और इसी वजह से हिमालय और तिब्बती पठार ऊंचाई पर टिके रहे. हालांकि, यह सबसे पहले 1924 में स्विस भूवैज्ञानिक एमिल आर्गांड ने कहा था. लेकिन अब एक नई स्टडी कहती है कि धरती की परतें इतनी गहराई तक आपस में चढ़ी हुई नहीं हो सकतीं, यानी हिमालय को लेकर हमारी करीब 100 साल पुरानी समझ गलत हो सकती है.

मेंटल का टुकड़ा: एशियाई और भारतीय क्रस्ट के बीच में एक तीसरी परत

रिसर्च के मुताबिक, पृथ्वी की क्रस्ट (पृथ्वी की सतह के नीचे की परत) के पत्थर करीब 40 किलोमीटर गहराई पर ज्यादा तापमान के कारण पिघलने लगते हैं. मिलानो-बिकोक्का यूनिवर्सिटी, इटली के जियोफिजिक्स के एसोसिएट प्रोफेसर और इस स्टडी के लेखक पिएत्रो स्टरनाई ने कहा, 'अगर क्रस्ट की मोटाई 70 किलोमीटर है, तो इसकी सबसे निचली परत नरम हो जाती है. यह दही जैसी हो जाती है और आप दही के ऊपर पर्वत नहीं बना सकते.' स्टरनाई का कहना है कि उनके एनालिसिस से पता चला कि एशियाई और भारतीय क्रस्ट के बीच में एक तीसरी परत, यानी मेंटल का टुकड़ा, मौजूद है. यही कारण है कि हिमालय सिर्फ ऊंचे ही नहीं बने, बल्कि लंबे वक्त तक ऊंचा भी बना रहे. यह रिसर्च 26 अगस्त को Tectonics जर्नल में प्रकाशित हुआ था.

Add Zee News as a Preferred Source

हिमालय को ऊंचा बनाए रखने में किसका बड़ा रोल?

वैज्ञानिकों ने स्टडी में पाया है कि हिमालय को ऊंचा बनाए रखने में 'ब्लॉब्स' का बड़ा रोल है. यह ब्लॉब्स पृथ्वी की पपड़ी (क्रस्ट) के नीचे की परत में होते हैं. यह परत बहुत भारी होती है. इसकी खास बात यह है कि ये गर्मी में भी पिघलती नहीं है. इसके उलट, यह हल्की और उभरने वाली होती है, जिससे यह हिमालय को ऊपर उठाने में मदद करती है, जैसे आइसबर्ग पानी में तैरता है. इसे लेकर वैज्ञानिकों ने एशिया और भारत के टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव का सिमुलेशन किया. इस दौरान  उन्होंने देखा कि जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे फिसलती है, तो ब्लॉब्स ऊपर उठकर एशियाई क्रस्ट और लिथोस्फीयर के बेस से जुड़ जाते हैं. इससे पता चलता है कि दोनों प्लेटों के बीच एक कठोर परत मौजूद है. यह परत हिमालय और तिब्बत के पठार को ऊंचा और मजबूत बनाए रखने में मदद करती है.

 अर्गंड के सिद्धांत 

जबकि, लेखक जानते हैं कि अर्गंड के सिद्धांत का विरोध करना आसान नहीं है और यह विवादास्पद भी माना जा सकता है. लेकिन वे यह भी जानते हैं कि इस स्टडी के परिणामों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये हिमालय में कई अजीब भौगोलिक घटनाओं की एक्सप्लेनेशन करते हैं.

About the Author
author img
Md Amjad Shoab

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं. अमजद निष्पक्षता और ईमानदारी के स...और पढ़ें

TAGS

HimalayaTectonic plate

Trending news

जल्द सच सामने आएगा...करूर भगदड़ में 41 मौतों पर विजय बोले- परिवारों से मिलूंगा
TVK
जल्द सच सामने आएगा...करूर भगदड़ में 41 मौतों पर विजय बोले- परिवारों से मिलूंगा
भविष्य की जंग में ड्रोन-AI तय करेंगे जीत-हार! एयर मार्शल ने दी चेतावनी, लेकिन...
Indian Air Force
भविष्य की जंग में ड्रोन-AI तय करेंगे जीत-हार! एयर मार्शल ने दी चेतावनी, लेकिन...
'परमाणु हमले की आशंका...', CDS जनरल चौहान को क्या दिखा ऐसा कि देनी पड़ गई वॉर्निंग?
nuclear attack
'परमाणु हमले की आशंका...', CDS जनरल चौहान को क्या दिखा ऐसा कि देनी पड़ गई वॉर्निंग?
ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया को हमने दिखा दिया, मिलकर लड़ेंगे तो जीत पक्की है: राजनाथ
operation sindoor
ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया को हमने दिखा दिया, मिलकर लड़ेंगे तो जीत पक्की है: राजनाथ
जम्‍मू-कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी की हुई भविष्यवाणी, जानें IMD ने क्या दी डेट?
IMD
जम्‍मू-कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी की हुई भविष्यवाणी, जानें IMD ने क्या दी डेट?
कम्युनिस्ट मुक्त भारत होगा? नक्सलियों के सपोर्ट में डी. राजा की सरकार से बड़ी डिमांड
Anti Naxal Operation
कम्युनिस्ट मुक्त भारत होगा? नक्सलियों के सपोर्ट में डी. राजा की सरकार से बड़ी डिमांड
कश्मीर में आतंकियों की खैर नहीं! NIA ने हिजबुल आतंकवादी की संपत्ति की कुर्क
NIA
कश्मीर में आतंकियों की खैर नहीं! NIA ने हिजबुल आतंकवादी की संपत्ति की कुर्क
विजयदशमी के दिन RSS के पूरे हो रहे 100 साल, कल संघ के कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम
RSS completes 100 years
विजयदशमी के दिन RSS के पूरे हो रहे 100 साल, कल संघ के कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम
'अमेरिका ने कहा था PAK पर हमला मत करना', पी चिदंबरम का मुंबई हमले पर बड़ा कुबूलनामा
P Chidambaram
'अमेरिका ने कहा था PAK पर हमला मत करना', पी चिदंबरम का मुंबई हमले पर बड़ा कुबूलनामा
करूर भगदड़ में 2 की गिरफ्तारी, पहले मथियाझागन अब पावुनराज अरेस्ट
Tamil Nadu Stampede
करूर भगदड़ में 2 की गिरफ्तारी, पहले मथियाझागन अब पावुनराज अरेस्ट
;