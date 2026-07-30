/7,000 डिग्री सेल्सियस आग में जन्मी अनोखी धातु! 81 साल बाद हिरोशिमा के समंदर से मिला वैज्ञानिकों को तबाही का नया सुराग

6 अगस्त 1945... इतिहास का वह काला दिन जब एक पल में जापान का हिरोशिमा राख का ढेर बन गया था. 70,000 से ज्यादा लोगों की सांसें छीनने वाले उस परमाणु धमाके का दर्द दुनिया आज तक भूली नहीं है. लेकिन अब, लगभग 81 साल बाद, उसी तबाही की राख से एक ऐसा रहस्यमयी राज बाहर आया है जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को चौंका दिया है. हिरोशिमा के समुद्र तट की रेत में छुपा एक ऐसा मटेरियल मिला है, जो सामान्य इंसानी दुनिया या किसी हाई-टेक लैब में बनना नामुमकिन है. आइए जानते हैं आखिर क्या है यह रहस्यमयी मटेरियल
हिरोशिमा बे की रेत का विश्लेषण करते समय रिसर्चर्स को बहुत ही सूक्ष्म कणों के अंदर एक नया और अनोखा मटेरियल मिला है. इस मटेरियल को हिरोशिमाइट्स नाम दिया गया है.
अब लोगों के मन में यह सवाल आ रहा है कि यह मटेरियल आखिर आया कहां से? इसका जवाब वैज्ञानिकों के मुताबिक, परमाणु बम फटने के कुछ ही सेकंड के भीतर वहां का तापमान 7,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था. इस भयंकर गर्मी में आसपास के भवन निर्माण मटीरियल, धातुएं, मिट्टी, कांच और पानी पल भर में भाप बनकर एक विशाल फायरबॉल यानी आग के गोला में बदल गए.
और जब यह आग का गोला ठंडा हुआ, तो इससे कांच और धातुओं की बहुत छोटी-छोटी बूंदें बनीं जो पूरे इलाके में फैल गईं.
रिसर्च में वैज्ञानिकों ने इन कणों के अंदर सिलिकॉन-रिच मल्टीकंपोनेंट अलॉय यानी एक खास तरह का मिश्रधातु पाया है.
इस मटीरियल के एक छोटे से दाने में 63% लोहा, 15% क्रोमियम, 9% निकल और 7% सिलिकॉन मिला है.
सामान्य परिस्थितियों में या किसी साधारण लैब में ऐसा अलॉय बनना नामुमकिन है.
साइंस एडवांसेज में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, हिरोशिमा में बनी ये परिस्थितियां ठीक वैसी ही थीं, जैसी अंतरिक्ष में उल्कापिंडों के आपस में टकराने या ग्रहों के टकराव के दौरान पैदा होती हैं.
वैज्ञानिकों की यह खोज साबित करती है कि बहुत ही असाधारण और बहुत ज्यादा तापमान पर पदार्थ किस तरह से रिएक्ट करते हैं और कैसे प्रकृति में पूरी तरह से नए मटीरियल्स का जन्म हो सकता है. इससे भविष्य में उल्कापिंडों की टक्कर, बिजली गिरने जैसी अत्यधिक ऊर्जा वाली प्राकृतिक घटनाओं और नए एडवांस्ड मटेरियल्स पर रिसर्च को भी नई दिशा मिल सकती है. हिरोशिमा की तबाही का यह अवशेष आज विज्ञान के लिए एक अनोखी पहेली सुलझाने का जरिया बन गया है.