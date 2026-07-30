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7,000 डिग्री सेल्सियस आग में जन्मी अनोखी धातु! 81 साल बाद हिरोशिमा के समंदर से मिला वैज्ञानिकों को तबाही का नया सुराग

जापान के हिरोशिमा शहर पर हुए परमाणु हमले के करीब 81 साल बाद वैज्ञानिकों ने समुद्र तट की रेत में एक ऐसा दुर्लभ धातु खोजा है, जो सामान्य परिस्थितियों में बन ही नहीं सकता. आइए जानते हैं इस धातु को...

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 30, 2026, 09:41 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 09:41 PM IST
7,000 डिग्री सेल्सियस आग में जन्मी अनोखी धातु! 81 साल बाद हिरोशिमा के समंदर से मिला वैज्ञानिकों को तबाही का नया सुराग

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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