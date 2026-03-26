2000 साल पहले मिस्र में क्या कर रहे थे भारतीय? प्राचीन कब्रों की दीवारों पर मिली 'जिंदा' सबूत, सुलझा सदियों पुराना रहस्य!

Ancient Indians in Egypt: आज के इस आधुनिक समय में विदेश की यात्रा करना बहुत ही आम बात है, लेकिन कभी ऐसा भी दौर रहा है जब विदेश जाना बहुत बड़ी और अजीब बात हुआ करता था. लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसे समय में भी भारतीय लोग पर्यटक बनकर 2,000 साल पहले मिस्र (Egypt) जाते थे? हाल ही में हुए एक रिसर्च ने यह चौंकाने वाला खुलासा किया है प्राचीन भारत के लोग न सिर्फ व्यापार के लिए बल्कि घूमने के शौक के कारण भी मिस्र की प्रसिद्ध वैली ऑफ द किंग्स जाया करते थे.

प्राचीन भारत का 'पहला' टूरिस्ट?

पेरिस स्थित फ्रेंच स्कूल ऑफ एशियन स्टडीज की प्रोफेसर शार्लोट श्मिड और स्विट्जरलैंड के लॉजेन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर इंगो स्ट्रॉच के 2024 और 2025 में किए गए एक रिसर्च के दौरान इन शिलालेखों की पहचान की गई थी. उनके अनुसार सिकाई कोरन नाम के एक भारतीय पर्यटक ने करीब 2,000 साल पहले मिस्र की यात्रा की थी. हैरानी की बात यह है कि उसने अलग-अलग 5 मकबरों में 8 बार अपना नाम पुरानी तमिल भाषा में उकेरा यानी लिखा था. जिसका अनुवाद करने पर का अर्थ निकलता है सिकाई कोरन यहां आया और उसने इसे देखा.

ऊंचाई ने विशेषज्ञों को चौंकाया

रिसर्चर्स के लिए सबसे बड़ी पहेली यह है कि कोरन ने ये नाम दीवार पर काफी ऊंचाई पर लिखे थे. एक मकबरे के प्रवेश द्वार से करीब 5 से 6 मीटर की ऊंचाई पर नाम लिखा मिला. जानकारों को अभी तक यह समझ नहीं आया है कि उस समय उसने इतनी ऊंचाई पर जाकर यह कैसे लिखा होगा.

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क्षहरात वंश का कनेक्शन

आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ तमिल ही नहीं बल्कि इंद्रनंदिन नाम के एक व्यक्ति ने भी संस्कृत में संदेश लिखा है. उसने खुद को राजा क्षहरात का दूत बताया है. बता दें कि क्षहरात वंश ने पहली शताब्दी के दौरान भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया था. माना जा रहा है कि ये लोग जहाज के जरिए मिस्र के पूर्वी तट पर जाते थे और फिर वहां से रेगिस्तान पार कर वैली ऑफ द किंग्स देखने पहुंचे.

पर्यटन स्थल था वैली ऑफ द किंग्स

प्रोफेसर स्ट्रॉच के अनुसार पहली से तीसरी शताब्दी के बीच जब मिस्र रोमन साम्राज्य का ही हिस्सा हुआ था तब वैली ऑफ द किंग्स आज की तरह एक काफी लोकप्रिय पर्यटन स्थल हुआ करता था. वहां भारतीयों के अलावा यूनानी और रोमन पर्यटकों के भी 130 से ज्यादा संदेश मिले हैं.

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म्यूनिस्टर विश्वविद्यालय की प्रोफेसर एलेक्जेंड्रा वॉन लिवेन के मुताबिक ये शिलालेख न केवल मिस्र में भारतीयों की मौजूदगी को साबित करते हैं, बल्कि यह भी दिखाते हैं कि उन्हें दूसरी संस्कृतियों को जानने और समझने में गहरी रुचि थी.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह पूरी रिपोर्ट हाल ही में चेन्नई में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पेश की गई है जिसने इतिहास के पन्नों में भारत और मिस्र के प्राचीन संबंधों को एक नई दिशा दी है.

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