35 करोड़ साल पुराना 'मुस्कुराता' हुआ पत्थर! जिसे समझा नकली दांत, वो निकला प्राचीन जीव; वैज्ञानिक बोले...

350 million year old crinoid: इंग्लैंड के एतिहासिक मंदिर एक सेविका को एक मुस्कुराता हुआ पत्थर मिला, जो 35 करोड़ साल पुराना एक प्राचीन जीव है. जो कार्बोनिफरियस युग में इंग्लैंड के गर्म समंदर में रहता था.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Feb 21, 2026, 11:19 AM IST
350 million year old crinoid: कल्पना कीजिए कि आप एक ऐतिहासिक मंदिर के पास टहल रहे हैं और आपके हाथ एक ऐसा पत्थर लगता है जो किसी इंसान के मुस्कुराते हुए दांतों जैसा दिखता है. होली आइलैंड पर क्रिस्टिन नाम की एक सेविका के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है. जिसे उन्होंने मजाक में नकली दांत कहा, वो दरअसल 350 मिलियन साल पुराना जीवाश्म है. ये कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि कार्बोनिफरियस युग के एक समुद्री जीव क्रिनॉइड का जीवाश्म है. अब सवाल ये उठता है कि आखिर 35 करोड़ साल पुराना यह जीव पत्थर कैसे बन गया. आज हम इसके बारे में डिटेल से जानेंगे.

350 मिलियन साल पुराने जीव
क्रिनॉइड एक समुद्री जीव था, जिसे कभी सी लिली भी कहा जाता था. ब्रिटिश जियोलॉजिकल सर्वे के वरिष्ठ जीवाश्म विज्ञानी डॉ. जान हेनिसेन के मुताबिक, क्रिनॉइड दिखने में डंठल जैसा लगता था जिसमें छोटे डिस्क होते थे जिन्हें ऑसिकल्स कहते हैं. ये जीव लगभग 350 मिलियन साल पहले कार्बोनिफरियस युग में रहते थे, जब उत्तरी इंग्लैंड का क्षेत्र गर्म और उथले समुद्रों से भरा था. समय के साथ, तलछट के दबाव ने इन जीवों को लाइमस्टोन में संरक्षित कर दिया है.

फॉसिल की अनोखी बनावट और रंग इसे आसपास की चट्टानों से अलग दिखाती है. इसकी समरूप रेखाएं और अनुक्रम इसे दांत जैसा दिखाते हैं. इस प्राकृतिक पैटर्न ने पत्थर को जीवंत जैसा रूप दे दिया और यह दर्शाता है कि लाखों साल पहले जीवन कितना जटिल और संरचित था. डॉ. हेनिसेन ने बताया कि इसी संरचना ने पत्थर को देखने वालों के लिए दांत जैसा प्रभाव दिया.

मंदिर के पास हुई थी खोज    
इस फॉसिल की खोज सेंट क्यूथबर्ट के मंदिर के पास हुई, जो मध्यकालीन धार्मिक विश्वासों के लिए महत्वपूर्ण है. पहले लोग इन छोटे डिस्क जैसी चट्टानों को सेंट क्यूथबर्ट के मोती समझते थे और इन्हें पवित्र मानते थे. धार्मिक दृष्टिकोण और भूविज्ञान के मिश्रण ने इन पत्थरों को सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व दिया. इस खोज ने दिखाया कि विज्ञान और विश्वास एक ही स्थान पर समय की परतों के माध्यम से जुड़ सकते हैं.

इस फॉसिल की खोज यह याद दिलाती है कि पृथ्वी का अतीत अक्सर हमारी आंखों के सामने छिपा रहता है. होली आइलैंड जैसे स्थलों में, जहां इतिहास और प्राकृतिक इतिहास मिलते हैं, नई खोजें अभी भी संभव हैं. क्रिस्टिन का यह छोटा पत्थर हमें यह सिखाता है कि कभी-कभी सामान्य दिखने वाली चीजों में भी विशाल वैज्ञानिक और ऐतिहासिक कहानियां छिपी होती हैं. यह पत्थर, जो मुस्कुरा रहा था, समय और इतिहास के मिलन का प्रतीक बन गया है.

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

