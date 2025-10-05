Advertisement
35 साल पहले मिली 10 लाख साल पुरानी खोपड़ी, इंसानी दिमाग की बत्ती कब जली? नई मिस्ट्री

Homo sapiens Evolution: चीन में एक इंसानी खोपड़ी मिली है, जो 10 लाख साल पुरानी है. इसे युनशिएन-2 नाम दिया गया है. यानी यह खोपड़ी उस दौर की है जब आज की जानकारियों के मुताबिक एडवांस्ड ह्यूमन अस्तित्व में नहीं आए थे. एक नई रिसर्च धरती पर मानव विकास की पूरी यात्रा को नए सिरे से चैलेंज कर रही है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Oct 05, 2025, 07:55 AM IST
Homo sapiens history: धरती की आबादी 8 अरब से ज्यादा है. अंग्रेज गोरे, एशियाई भूरे और अफ्रीकी काले और न जाने कितने रूप रंग के इंसान कैसे और कहां से आए, इसके इतने रंग, रूप और कद काठी ऐसे कैसे विकसित हुई. इन सवालों का जवाब जानने से पहले जान लीजिए कि विभिन्न रूप और रंग वालों को एक समूह के रूप में होमो सेपियंस (Homo sapiens) कहा जाता है. इस थ्योरी से इतर चीनी और ब्रिटिश वैज्ञानिकों के रिसर्च में दावा किया गया है कि धरती पर इंसानों की कहानी तीन लाख साल पुरानी नहीं, बल्कि इससे भी कई लाख साल पुरानी है.

दावा- ज्ञात 'मानव' इतिहास से भी लाखों साल पहले थे इंसान

नए खुलासे के मुताबिक हम जैसे इंसान हमारी जानकारी के वक्त से भी 5 लाख साल पहले धरती पर मौजूद थे जो अन्य मानव प्रजाति से घुलते-मिलते रहे. अलग किस्म के इंसानों को निएंडरथल्स कहा जाता है. नई रिसर्च के मुताबिक होमो सेपियंस और निएंडरथल्स यानी दूसरी मानव प्रजाति के लोग सदियों तक आपस में घुले-मिले और बच्चे भी पैदा किए. धीरे-धीरे होमो सेपियंस ने यूरोप जाकर घर बसाया और निएंडरथल्स खत्म हो गए. 

मानव सभ्यता कैसे पनपी?

कहा जाता है होमो सेपियंस और निएंडरथल्स के पूर्वज एक ही थे. मानव शास्त्री प्रो. विजय प्रकाश ने बताया कि अफ्रीका को मानव का उद्भव केंद्र माना जाता है. यहां सबसे पहले मानव अस्तित्व में आया. कुछ समय के विकास के बाद प्रारंभिक होमोनिड्स अफ्रीका से बाहर निकले. उन्होंने दो अलग-अलग रुट्स (जमीनी और समुद्री) अपनाए और अलग-अलग महादेशों की ओर चले गए.

10 लाख साल पुरानी खोपड़ी बदलेगी मानव का इतिहास?

इन सारी मान्यताओं को बड़ा झटका लगा है. चीन में एक इंसानी खोपड़ी मिली है, जो 10 लाख साल पुरानी है. जिसे युनशिएन-2 नाम दिया गया है. यानी यह खोपड़ी उस दौर की है जब आज की जानकारियों के मुताबिक एडवांस्ड ह्यूमन अस्तित्व में नहीं आए थे. मानव विज्ञानी डॉ. एस नुकारापु ने कहा, 'विज्ञान के लिहाज से पहले जो खोज हो चुकी है, वो भी सही है. पहले का डेटिंग मेथड अपने समय के हिसाब से सही था. लेकिन समय के साथ-साथ कई तरह के समय निर्धारण के तरीके सामने आते रहे हैं. भविष्य में भी आते रहेंगे. खासकर मानव खोपड़ी या अन्य चीजों के तिथि निर्धारण से जुड़ी यह तकनीक पहले से ज्यादा सटीक है. इसलिए नई अवधारणाएं सामने आ रही हैं.

क्या हमारी वंशावली और भी पुरानी?

मानव खोपड़ी बड़े दिमाग वाली है. होमोसेपियंस के बारे में कहा जाता है कि इनका मष्तिष्क पूरी तरह विकसित और बड़ा था. अगर होमोसेपियंस से पहले के इंसान भी बड़े दिमाग वाले थे. क्या हमारे पूर्वज वो नहीं जिनके हम वंशज वताए जाते रहे? नई रिसर्च बता रही है कि हमारे पूर्वज 2 से 3 लाख साल पहले नहीं, बल्कि उनका आगमन 5 से 7 लाख साल और पुराना है. 

मैगजीन 'साइंस' में छपी शोधकर्ताओं की यह नई स्टडी सही साबित होती है तो शुरुआती मानव इतिहास की एक अहम कहानी बदल जाएगी.  यानी हमारी ह्यूमन हिस्ट्री 3 लाख साल से और भी ज्यादा पुरानी हो जाएगी. 10 लाख साल पुरानी खोपड़ी के बारे में यह माना गया कि यह होमो इरेक्टस की है और ये होमो इरेक्टस ही हमारे शुरुआती पूर्वज थे. होमो इरेक्टस बड़े दिमाग वाले शुरुआती इंसान थे. ये प्राचीन मानव प्रजाति थी जो लगभग 20 लाख साल पहले से लगभग 1 लाख 17 हजार साल पहले तक रही.

अभी तक आपने पढ़ा होगा कि आज का मानव होमो सेपियंस है तो होमो इरेक्टस कौन हैं? होमो इरेक्टस, हमारे पूर्वजों के पूर्वज. होमो इरेक्टस यानी 'सीधा खड़ा आदमी'. हमारे ये पूर्वजों के पूर्वज यानी होमो इरेक्टस की उपलब्धि सिर्फ यही नहीं थी कि ये सीधे यानी दो टांगों पर खड़े होकर चलते थे. जो आग का उपयोग जानते थे. संगठित होकर शिकार करते थे. होमो इरेक्टस से ही बाद की मानव प्रजातियां उत्पन्न हुईं. होमो इरेक्टस 6 लाख साल पहले 2 हिस्से में बंट गए. एक मानव प्रजाति नियंडरथल्स कहलाई और दूसरी मानव प्रजाति हम जैसे इंसानों वाली होमो सेपियंस बनी. अब इन सब मान्यताओं को बड़ी चुनौती मिली है.

खोपड़ी किसकी? 

10 लाख साल पुरानी इंसानी खोपड़ी चीन में 35 साल पहले मिली थी, लेकिन रिसर्च अब सामने आई, जिसमें दावा किया गया है कि खोपड़ी 'होमो इरेक्टस' की नहीं बल्कि किसी और प्रजाति की है. वैज्ञानिकों ने इसे 'होमो लोंगी' नाम दिया. ये होमो सेपियन्स की तरह ही प्रजाति थी जो लगभग इन्हीं के बराबर विकसित थी. ये प्रजाति काफी पहले गायब हो चुके डेनिसोवन्स प्रजाति से जुड़ी हुई है. क्यों इस खोपड़ी के साथ वैज्ञानिक मानव इतिहास के बदल जाने की बात कर रहे हैं.

नई रिसर्च

क्या होमो सेपियंस, निएंडरथल्स और डेनिसोवन्स एक ही पूर्वज से अलग हुई प्रजातियां थी? इस पर वैज्ञानिकों की राय जुदा है. कुछ मानते हैं कि तीनों के पूर्वज एक हैं. कुछ का मानना है कि आपस में मेल-जोल होने से इनकार नहीं है लेकिन जरूरी नहीं कि तीनों एक ही पूर्वज से हुए.अब नया खुलासा हुआ है उसमें ये साबित करने की कोशिश की गई है कि इंसान होमोसेपियंस के नहीं डेनिसोवन्स के वंशज हैं.

डेनिसोवन्स के बारे में दावा है कि ये होमो लोंगी से पहले हुए. इससे दो बातें सामने आईं. एक प्रचलित धारणा ये है कि मानव विकास एक पेड़ की तरह हुआ जिसकी कई शाखाएं थीं, प्रजनन हुआ. अब एक नई धारणा ये सामने आई कि आज का इंसान न अफ्रीका में, न यूरोप में विकसित हुआ, बल्कि बड़े दिमाग वाले आधुनिक मानव का उदय एशिया में हुआ. इसके पूर्वज होमो सेपियंस नहीं बल्कि डेनिसोवन्स के वंशज हैं, जिसकी श्रंखला आगे होमो लोंगी से जुड़ती है.

ह्यूमन जेनेटिक्स से जुड़े डॉ. परविंदर कुमार ने बताया, अभी इस चरण में पक्का कुछ भी कहना संभव नहीं है, क्योंकि चीन में 10 लाख साल पुरानी खोपड़ी मिली है तो अफ़्रीका-यूरोप में भी 10 लाख साल पुराने मानव जीवाश्म मौजूद हैं, बस हमने अभी उन पर शोध नहीं किया. इसलिए सिर्फ चीन में मिली खोपड़ी पर शोध से किसी नतीजे तक नहीं पहुंचा जा सकता.

 

 

 

 

 

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज

;