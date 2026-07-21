/छत ही नहीं, अब गाड़ियों पर भी लगेंगे सोलर पैनल! मधुमक्खियों के छत्ते से आया क्रांतिकारी आइडिया

क्या आप जानते हैं कि जिस मधुमक्खी के छत्ते को हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, उसने सौर ऊर्जा (Solar Energy) की दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति ला दी है? जी हां, आज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि पुराने सोलर पैनल सूरज की पूरी रोशनी को बिजली में नहीं बदल पाते. जब धूप सीधे पैनल पर नहीं पड़ती, तो काफी रोशनी टकराकर वापस लौट जाती है. लेकिन अब इंजीनियर्स ने प्रकृति से प्रेरणा लेते हुए मधुमक्खियों के 6-कोने वाले (Hexagonal) छत्ते की नकल करके एक ऐसा 3D सोलर पैनल तैयार किया है, जो रोशनी को बाहर भागने ही नहीं देता.
आजकल इस्तेमाल होने वाले आम सोलर पैनल केवल तभी सबसे अच्छा काम करते हैं जब सूरज की किरणें बिल्कुल सीधे उन पर पड़ती हैं. जैसे ही सूरज ढलता है या कोण (Angle) बदलता है, रोशनी का बड़ा हिस्सा पैनल की सतह से टकराकर रिफ्लेक्ट हो जाता है. इससे बिजली का उत्पादन काफी कम हो जाता है. इंजीनियर्स काफी समय से इस समस्या का समाधान ढूंढ रहे थे. आखिरकार उन्हें इसका जवाब प्रकृति में मधुमक्खियों के छत्ते के स्ट्रक्चर में मिला.
इंजीनियर्स ने मधुमक्खियों द्वारा बनाए जाने वाले hexagonal यानी छह कोणों वाले आकार की नकल की है. उन्होंने एक 3D अवतल (Concave) सोलर पैनल तैयार किया है. जब सूरज की रोशनी इस खास पैटर्न पर पड़ती है, तो वह टकराकर बाहर जाने के बजाय अंदर की दीवारों से ही बार-बार टकराती रहती है. इससे सोलर पैनल को रोशनी से ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा सोखने का दूसरा मौका मिल जाता है. रोशनी का कम नुकसान यानी ज्यादा बिजली का निर्माण.
शुरुआती टेस्ट और रिपोर्ट्स के आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं. इस नए हनीकॉम्ब डिजाइन वाले पैनल ने पारंपरिक सपाट (Flat) सोलर पैनल के मुकाबले अधिकतम पावर आउटपुट में 142.3% की भारी बढ़ोतरी दर्ज की है. जब सूरज की रोशनी सीधी पड़ रही थी, तब भी इस डिजाइन ने बिजली उत्पादन में 36.4% का सुधार दिखाया. सबसे खास बात यह रही कि 60-डिग्री के कोण पर, जहां पुराने पैनल काम करने में हांफने लगते हैं, वहां इसकी परफॉरमेंस 61.8% बढ़ गई.
वैज्ञानिकों ने इस नए हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर को बनाने के लिए एक लचीले 3D पॉलिमर मेटामटीरियल का इस्तेमाल किया है. इसका मतलब यह है कि यह नया सोलर पैनल अब केवल सीधे और सपाट छतों तक सीमित नहीं रहेगा. इसके लचीलेपन के कारण इसे गोल या घुमावदार इमारतों, इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EVs) और यहां तक कि एयरोस्पेस डिवाइस पर भी आसानी से लगाया जा सकेगा. प्रकृति की इस छोटी सी सीख ने सोलर पावर के भविष्य को पूरी तरह से बदलकर रख दिया है.