30 करोड़ साल पुराना ‘माइक्रोबियल हमला’! डायनासोर से पहले भी बीमारियों से जूझते थे ये समुद्री जीव, जीवाश्म ने खोले राज

Horseshoe Crab Fossil: उत्तर अमेरिका में मिला हॉर्सशू क्रैब का संरक्षित जीवाश्म वैज्ञानिकों के लिए बड़ी खोज साबित हुआ है. यह जीवाश्म अमेरिका के इलिनोइस राज्य में स्थित मशहूर माजोन क्रीक लैगरश्टैटे से मिला है. बता दें इसका वैज्ञानिक नाम Euproops danae है और यह लेट कार्बोनिफेरस काल का बताया जा रहा है. इससे आप यह समझ सकते हैं कि यह डायनासोरों के दौर से लगभग 5 से 7 करोड़ साल पहले का है.

खोल पर मिले संक्रमण के निशान

इस जीवाश्म की सबसे खास बात यह है कि खोल के सामने वाले हिस्से पर मौजूद 100 से ज्यादा छोटे-छोटे गड्ढे पाए गए हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि ये निशान माइक्रोबियल के कारण बने थे. यह अब तक के सबसे शुरुआती प्रमाणों में से एक है. इससे यह पता चलता है कि पहले भी पानी में रहने वालै जीव भी बीमारियों और संक्रमण का शिकार होते थे. साथ ही कई बार एक साथ बड़ी संख्या में मर जाते थे.

बता दें, यह जीवाश्म एक ऐसी जगह से मिला है जहां एक साथ कई जीवों के अवशेष पाए जाते हैं. इससे संकेत मिलता है कि उस समय किसी बड़ी प्राकृतिक घटना के कारण कई हॉर्सशू क्रैब्स एक साथ दफन हुए होंगे. ऐसा माना जा रहा है कि संक्रमण के वातावरण में आए बदलावों ने मिलकर इन जीवों की मौत में भूमिका निभाई थी.

क्या कहते हैं वैज्ञानिक

इस शोध के प्रमुख लेखक और ऑस्ट्रेलिया की फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी से जुड़े डॉ. रसेल बिकनेल ने बताया कि प्राचीन आर्थ्रोपोड्स को भी वही चुनौतियां झेलनी पड़ती थीं, जो आज के जीवों को झेलनी पड़ती हैं जैसे माइक्रोबियल हमले और पर्यावरण से जुड़ा दबाव. उनके हिसाब से यह जीवाश्म दिखाता है कि जानवरों और छोटें जीवों के बीच का संबंध बहुत पहले से मौजूद था. जब डायनासोर भी धरती पर नहीं आए थे शायद तब से. यह खोज हॉर्सशू क्रैब्स में संक्रमण के सबूतों को 30 करोड़ साल से भी ज्यादा पीछे लेकर जाती है.

उस दौर पर्यावरण कैसा था

लेट कार्बोनिफेरस काल में धरती पर घने जंगल फैले हुए थे और ऑक्सीजन का लेवल आज के मुकाबले ज्यादा था. उस समय Amphibians और शुरुआती Reptiles काफी तेजी से विकसित हो रहे थे. माजोन क्रीक का इलाका पोषक तत्वों से भरपूर था. यहां बार-बार बाढ़ आती थी और पानी की लवणता बदलती रहती थी, और ऐसे हालात माइक्रोब्स के पनपने के लिए अनुकूल थे और जीवों के तेजी से दबने की वजह से उनके जीवाश्म बेहद अच्छी हालत में अभी तक बने हिए हैं.

डॉ. बिकनेल के मुताबिक हॉर्सशू क्रैब्स बढ़ने के दौरान अपने खोल बदलते रहते हैं. इस जीवाश्म में भारी मात्रा में संक्रमण यह दिखाता है कि यह जीव अब खोल बदलना बंद कर चुका था और पूरी तरह मच्योर हो चुका था. यह जीवाश्म प्राचीन समुद्री आर्थ्रोपोड्स के जीवन और उन पर पड़ने वाले दबावों को समझने में एक नया टुकड़ा जोड़ता है. इससे यह भी पता चलता है कि संक्रमण और पर्यावरणीय बदलावों ने जीवों के विकास को किस तरह प्रभावित किया था.

