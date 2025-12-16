Advertisement
trendingNow13042319
Hindi Newsविज्ञान30 करोड़ साल पुराना ‘माइक्रोबियल हमला’! डायनासोर से पहले भी बीमारियों से जूझते थे ये समुद्री जीव, जीवाश्म ने खोले राज

30 करोड़ साल पुराना ‘माइक्रोबियल हमला’! डायनासोर से पहले भी बीमारियों से जूझते थे ये समुद्री जीव, जीवाश्म ने खोले राज

Horseshoe Crab Fossil: अमेरिका में मिला हॉर्सशू क्रैब का जीवाश्म ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया है. यह करोड़ों साल पुराने जीवन और बीमारियों की कहानी बता रहा है. यह जीवाश्म डायनासोरों से भी करीब 5 से 7 करोड़ साल पहले का है.  इसमें माइक्रोबियल के साफ निशान मिले हैं जो इस प्राचीन जीव की मौत का कारण बने थे.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Dec 16, 2025, 05:48 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

30 करोड़ साल पुराना ‘माइक्रोबियल हमला’! डायनासोर से पहले भी बीमारियों से जूझते थे ये समुद्री जीव, जीवाश्म ने खोले राज

Horseshoe Crab Fossil: उत्तर अमेरिका में मिला हॉर्सशू क्रैब का संरक्षित जीवाश्म वैज्ञानिकों के लिए बड़ी खोज साबित हुआ है. यह जीवाश्म अमेरिका के इलिनोइस राज्य में स्थित मशहूर माजोन क्रीक लैगरश्टैटे से मिला है. बता दें इसका वैज्ञानिक नाम Euproops danae है और यह लेट कार्बोनिफेरस काल का बताया जा रहा है. इससे आप यह समझ सकते हैं कि यह डायनासोरों के दौर से लगभग 5 से 7 करोड़ साल पहले का है.

खोल पर मिले संक्रमण के निशान
इस जीवाश्म की सबसे खास बात यह है कि खोल के सामने वाले हिस्से पर मौजूद 100 से ज्यादा छोटे-छोटे गड्ढे पाए गए हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि ये निशान माइक्रोबियल के कारण बने थे. यह अब तक के सबसे शुरुआती प्रमाणों में से एक है. इससे यह पता चलता है कि पहले भी पानी में रहने वालै जीव भी बीमारियों और संक्रमण का शिकार होते थे. साथ ही कई बार एक साथ बड़ी संख्या में मर जाते थे.

बता दें, यह जीवाश्म एक ऐसी जगह से मिला है जहां एक साथ कई जीवों के अवशेष पाए जाते हैं. इससे संकेत मिलता है कि उस समय किसी बड़ी प्राकृतिक घटना के कारण कई हॉर्सशू क्रैब्स एक साथ दफन हुए होंगे. ऐसा माना जा रहा है कि संक्रमण  के वातावरण में आए बदलावों ने मिलकर इन जीवों की मौत में भूमिका निभाई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या कहते हैं वैज्ञानिक
इस शोध के प्रमुख लेखक और ऑस्ट्रेलिया की फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी से जुड़े डॉ. रसेल बिकनेल ने बताया कि प्राचीन आर्थ्रोपोड्स को भी वही चुनौतियां झेलनी पड़ती थीं, जो आज के जीवों को झेलनी पड़ती हैं जैसे माइक्रोबियल हमले और पर्यावरण से जुड़ा दबाव. उनके हिसाब से यह जीवाश्म दिखाता है कि जानवरों और छोटें जीवों के बीच का संबंध बहुत पहले से मौजूद था. जब डायनासोर भी धरती पर नहीं आए थे शायद तब से. यह खोज हॉर्सशू क्रैब्स में संक्रमण के सबूतों को 30 करोड़ साल से भी ज्यादा पीछे लेकर जाती है.

उस दौर पर्यावरण कैसा था
लेट कार्बोनिफेरस काल में धरती पर घने जंगल फैले हुए थे और ऑक्सीजन का लेवल आज के मुकाबले ज्यादा था. उस समय Amphibians और शुरुआती Reptiles काफी तेजी से विकसित हो रहे थे. माजोन क्रीक का इलाका पोषक तत्वों से भरपूर था. यहां बार-बार बाढ़ आती थी और पानी की लवणता बदलती रहती थी, और ऐसे हालात माइक्रोब्स के पनपने के लिए अनुकूल थे और जीवों के तेजी से दबने की वजह से उनके जीवाश्म बेहद अच्छी हालत में अभी तक बने हिए हैं.

डॉ. बिकनेल के मुताबिक हॉर्सशू क्रैब्स बढ़ने के दौरान अपने खोल बदलते रहते हैं. इस जीवाश्म में भारी मात्रा में संक्रमण यह दिखाता है कि यह जीव अब खोल बदलना बंद कर चुका था और पूरी तरह मच्योर हो चुका था. यह जीवाश्म प्राचीन समुद्री आर्थ्रोपोड्स के जीवन और उन पर पड़ने वाले दबावों को समझने में एक नया टुकड़ा जोड़ता है. इससे यह भी पता चलता है कि संक्रमण और पर्यावरणीय बदलावों ने जीवों के विकास को किस तरह प्रभावित किया था. 

यह भी पढ़ें: एक रिसर्च, एक फैसला और 4900 साल का अंत; विज्ञान के इतिहास की सबसे अफसोसजनक भूलों दर्ज है ये घटना!

 

About the Author
author img
ritesh jaiswal

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, ट्रैवल सेगमेंट में काम करने का 6 महीने से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और ट्रैवल की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Horseshoe Crab Fossil

Trending news

DNA: नितिन नबीन के चयन में 'जाति' का रोल क्या है? कम लोगों को मालूम होगा सही उत्तर
DNA
DNA: नितिन नबीन के चयन में 'जाति' का रोल क्या है? कम लोगों को मालूम होगा सही उत्तर
DNA: 'आजादी या मौत...' मुनीर के खिलाफ नया नारा, बगावत पर उतरे इमरान खान के समर्थक
DNA Analysis
DNA: 'आजादी या मौत...' मुनीर के खिलाफ नया नारा, बगावत पर उतरे इमरान खान के समर्थक
ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों पर हमले का जिम्मेदार कौन? पाक को छोड़ ईरान के पीछे इजरायल
Bondi beach attack update
ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों पर हमले का जिम्मेदार कौन? पाक को छोड़ ईरान के पीछे इजरायल
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लाहौर से दागा गया था तुर्किए मेड ड्रोन, प्रदर्शनी में शामिल
Drone
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लाहौर से दागा गया था तुर्किए मेड ड्रोन, प्रदर्शनी में शामिल
PAK के 10 पैटन टैंक किए थे तबाह, परमवीर अरुण की बहादुरी का लोहा मानते थे दुश्मन
Second Lieutenant Arun Khetarpal
PAK के 10 पैटन टैंक किए थे तबाह, परमवीर अरुण की बहादुरी का लोहा मानते थे दुश्मन
'EC ने भरोसा दिया था मगर', निकाय चुनावों की तारीख के ऐलान से क्यों बिफरी शिवसेना UBT
maharashtra municipal election
'EC ने भरोसा दिया था मगर', निकाय चुनावों की तारीख के ऐलान से क्यों बिफरी शिवसेना UBT
कौन हैं नए CIC राज कुमार गोयल? जिनके नाम पर समहत हुए PM मोदी और राहुल गांधी
Chief Information Commissioner
कौन हैं नए CIC राज कुमार गोयल? जिनके नाम पर समहत हुए PM मोदी और राहुल गांधी
मदद का वादा या कुछ और इरादा? प्रदूषण के पंजे में जकड़ी दिल्ली पर चीन देने लगा ज्ञान
Delhi pollution
मदद का वादा या कुछ और इरादा? प्रदूषण के पंजे में जकड़ी दिल्ली पर चीन देने लगा ज्ञान
82000 पाकिस्तानी सैनिकों का सरेंडर और... 16 दिसंबर की कहानी, जिसपर हर भारतीय को गर्व
16 December
82000 पाकिस्तानी सैनिकों का सरेंडर और... 16 दिसंबर की कहानी, जिसपर हर भारतीय को गर्व
किसी ने पहना गैस मास्क, कोई बैलगाड़ी से आया संसद, भारतीय राजनीति के अनोखे प्रदर्शन
Air Pollution Protests
किसी ने पहना गैस मास्क, कोई बैलगाड़ी से आया संसद, भारतीय राजनीति के अनोखे प्रदर्शन