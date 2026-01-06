Advertisement
अंतरिक्ष में दिखा X, गैलेक्सी के सीने को चीरकर बाहर निकली रहस्यमयी रोशनी; रेडियो टेलीस्कोप ने खींची तस्वीर

अंतरिक्ष में दिखा 'X', गैलेक्सी के सीने को चीरकर बाहर निकली रहस्यमयी रोशनी; रेडियो टेलीस्कोप ने खींची तस्वीर

Hourglass Galaxy Discovery: वैज्ञानिकों ने आकाशगंगा में ऐसा नजारा देखा है जिसने उनको हैरान कर दिया है. ऑस्ट्रेलिया के रेडियो टेलीस्कोप से ली गई तस्वीरों में इस आकाशगंगा के ऊपर और नीचे रेतघड़ी या कहें तो hourglass जैसी बनावट नजर आई है. 

 

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Jan 06, 2026, 11:25 AM IST
अंतरिक्ष में दिखा 'X', गैलेक्सी के सीने को चीरकर बाहर निकली रहस्यमयी रोशनी; रेडियो टेलीस्कोप ने खींची तस्वीर

Hourglass Galaxy Discovery: रेतघड़ी का ढांचा करीब 1 लाख 60 हजार लाइट इयर तक फैला हुआ है. इसका संबंध या तो लंबे समय से चल रही तारा निर्माण प्रोसेस से हो सकता है या फिर कभी एक्टिव रहे ब्लैक होल से. वैसे आमतौर पर जब वैज्ञानिक किसी पास की और शांत आकाशगंगा को देखते हैं तो वहां ज्यादा चौंकाने वाली चीजें मिलने की उम्मीद नहीं होती है. हालांकि इस बार मामला थोड़ा अलग नजर आया है.

बिल्कुल साधारण आकाशगंगा
ESO 130 G012 नाम की यह आकाशगंगा धरती से करीब 55 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है. यह एक किनारे से दिखने वाली spiral galaxy है जहां तारे बन तो रहे हैं लेकिन बहुत तेज रफ्तार से नहीं. पहली नजर में यह किसी भी तरह से खास नहीं लगती थी.

रेडियो तस्वीरों में दिखा नजारा
वैज्ञानिकों ने ऑस्ट्रेलिया के ASKAP रेडियो टेलीस्कोप से ली गई तस्वीरों को ध्यान से देखा, उन्हें कुछ अजीब सा नजर आया. आकाशगंगा की पतली डिस्क के ऊपर और नीचे एक हल्की लेकिन लंबी बनावट दिखने लगी. धीरे-धीरे साफ हुआ कि यह कोई छोटी या पास की चीज नहीं है बल्कि बेहद बड़ा ढांचा है.

बता दें कि रेडियो रोशनी में देखने पर पता चला कि आकाशगंगा के बीच से सबस्टांस ऊपर और नीचे की ओर फैल रहा है. दोनों तरफ फैलता यह पदार्थ एक चौड़े फनल जैसा आकार बना रहा है. पूरा ढांचा बिल्कुल खड़ी हुई रेतघड़ी जैसा लगता है. ऊपर से नीचे तक इसकी लंबाई करीब 1 लाख 60 हजार प्रकाश वर्ष है जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल है.

रेतघड़ी का पतला हिस्सा
इस रेतघड़ी का पतला हिस्सा आकाशगंगा के ठीक सेंटर में है. यह हिस्सा करीब 33 हजार लाइट ईयर चौड़ा है. तारे बनने वाली डिस्क के साथ बिलकुल सीध में है. यहां से पदार्थ लगभग 30 डिग्री के कोण पर ऊपर और नीचे की ओर फैलता है. इस फैलाव में कहीं कोई मोड़ या टूट-फूट नहीं दिखती है सब कुछ काफी कंट्रोल्ड लगता है.

कैसे बना ये ढांचा
ASKAP टेलीस्कोप ने इसे 944 MHz की फ्रीक्वेंसी पर देखा था. ये तस्वीरें ‘इवॉल्यूशनरी मैप ऑफ द यूनिवर्स’ प्रोजेक्ट के तहत ली गई थीं. इनका मकसद बहुत हल्की रेडियो संरचनाओं को पकड़ना है. एक रिसर्च में सामने आया कि यह सिर्फ एक परत नहीं है. बीच में एक छोटा रेडियो कोर है. उसके आसपास उत्सर्जन के कुछ गुच्छे हैं जो अंदरूनी तारों के घेरे से जुड़े हुए हैं. इसके बाहर एक पतली डिस्क और फिर एक मोटी, डिब्बे जैसी बनावट है. इसी डिब्बे के किनारों से एक्स (X) आकार में रेडियो पंख फैलते हैं. जो रेतघड़ी की दीवार बनाते हैं.

क्या ब्लैक होल की भी भूमिका?
इस आकाशगंगा के सेंटर में करीब 5 करोड़ सूरज जितना भारी एक ब्लैक होल मौजूद है. फिलहाल यह शांत है और कोई तेज गतिविधि नहीं दिखती. हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि अतीत में यह ब्लैक होल ज्यादा एक्टिव रहा हो सकता है. एक्स आकार के रेडियो पंख अक्सर एक्टिव ब्लैक होल से जुड़े होते हैं. संभव है कि पुराने समय में ब्लैक होल ने पदार्थ को बाहर फेंका हो और उसका असर आज भी रेडियो रोशनी में दिख रहा हो.

क्यों खास है यह खोज
आमतौर पर देखा जाए तो ऐसी बड़ी बनावटें दूर की या बहुत उथल-पुथल से गुजर रही आकाशगंगाओं में दिखती हैं. इतनी पास की और शांत दिखने वाली आकाशगंगा में ऐसा ढांचा मिलना बहुत दुर्लभ है. आकाशगंगा की सामान्य तस्वीरों में कोई टक्कर या गड़बड़ी नहीं दिखती तारे अपनी साफ-सुथरी कतार में हैं.

बता दें कि वैज्ञानिकों का मानना है कि यह आकाशगंगा को समझने का अच्छा मौका देती है. आकाशगंगा की डिस्क और उसके आसपास के इलाके आपस में कैसे जुड़े होते हैं. यह खोज बताती है कि बिना किसी बड़े धमाके के भी आकाशगंगाएं बहुत बड़े ढांचे बना सकती हैं.

यह भी पढ़ें: ड्रैकुला की धरती पर मिले 'बौने दानव', 5 मीटर की जगह में मिले 800 से ज्यादा कंकाल; वैज्ञानिक भी रह गए दंग

 

ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं.

Hourglass Galaxy Discovery

