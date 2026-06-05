खसखस के दाने जितना छोटा दिमाग, लेकिन कारनामा इंसानों जैसा! भौंरों की इस खुफिया ताकत को देखकर वैज्ञानिकों के उड़े होश

अब तक दुनिया भर के वैज्ञानिक और रिसर्चर्स यही मानते आए थे कि समय के छोटे-छोटे हिस्सों (जैसे कुछ सेकेंड या उसके आधे हिस्से) को गिनने और समझने की काबिलियत सिर्फ इंसानों, बंदरों या कुछ खास रीढ़ वाले जीवों (Vertebrates) तक ही सीमित है. माना जाता था कि समय को प्रोसेस करने के लिए एक बेहद बड़े और जटिल दिमाग की जरूरत होती है. लेकिन लंदन की क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी अभूतपूर्व रिसर्च की है जिसने विज्ञान जगत के इस पुराने भ्रम को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया है. वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया है कि एक छोटे से बफ-टेल्ड भौंरे (Bumblebee) के पास, जिसका दिमाग सिर्फ एक खसखस के दाने के बराबर होता है, समय को मापने की एक बेहतरीन और सटीक कला होती है. ये नन्हे जीव न सिर्फ समय के बदलाव को समझ सकते हैं बल्कि इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए भी करते हैं, जिसने बड़े-बड़े वैज्ञानिकों को हैरत में डाल दिया है.

कैसे हुआ भौंरों की टाइमिंग स्किल्स का टेस्ट?

यूनिवर्सिटी के पीएचडी स्कॉलर अलेक्जेंडर डेविडसन और डॉ. एलिसाबेटा वर्साचे की अगुवाई में टीम ने भौंरों की इस दिमागी ताकत को परखने के लिए एक बेहद ही आसान लेकिन जादुई प्रयोग किया. उन्होंने भौंरों को एक टेस्टिंग चैंबर में रखा जहां मॉनिटर पर पीले रंग के गोले चमकते थे. वैज्ञानिकों ने इन गोलों के चमकने के समय को कंट्रोल किया. एक टेस्ट में उन्होंने 5 सेकेंड और 1 सेकेंड की लाइट फ्लैश का इस्तेमाल किया, जबकि दूसरे टेस्ट में 2.5 सेकेंड और 0.5 सेकेंड की लाइट चमकाई गई.

मीठी चाशनी का लालच और भौंरों की समझदारी

इस टेस्ट के दौरान वैज्ञानिकों ने क्लासिकल कंडीशनिंग का सहारा लिया. जब लाइट एक खास समय (जैसे 2.5 सेकेंड) के लिए चमकती, तो भौंरों को इनाम के तौर पर मीठी चाशनी (Sucrose) दी जाती थी. वहीं जब लाइट कम समय (जैसे 0.5 सेकेंड) के लिए चमकती, तो वहां कड़वा केमिकल (Quinine) रख दिया जाता था. बहुत ही कम समय में भौंरों ने यह समझ लिया कि कौन सी लाइट की टाइमिंग उनके लिए मीठा खाना लाएगी और कौन सी कड़वाहट. वे सटीक टाइमिंग देखकर ही सही जगह पर जाने लगे.

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लाइट की ब्राइटनेस की ट्रिक भी हो गई फेल

वैज्ञानिकों को लगा कि शायद भौंरे लाइट की कुल चमक (Brightness) को देखकर यह फैसला ले रहे हैं, न कि समय को देखकर. इस शंका को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक नया जाल बुना. उन्होंने कई छोटी-छोटी लाइट्स को इस तरह चमकाया कि उनकी कुल ब्राइटनेस एक लंबी लाइट के बराबर हो गई. लेकिन भौंरे इतने चालाक निकले कि वे इस झांसे में नहीं आए. उन्होंने कुल चमक को छोड़कर सिर्फ लाइट के जलने और बुझने की टाइमिंग के आधार पर ही बिल्कुल सही फैसला किया.

सिर्फ 10 लाख न्यूरॉन्स का अद्भुत चमत्कार

इंसानी दिमाग में लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं, जबकि एक भौंरे के पूरे नर्वस सिस्टम में सिर्फ 10 लाख के करीब न्यूरॉन्स होते हैं. अब तक माना जाता था कि कीड़े-मकोड़े सिर्फ दिन और रात के चक्र (Circadian Rhythms) को ही समझ सकते हैं जो घंटों और दिनों के हिसाब से काम करता है. लेकिन इतने छोटे दिमाग के साथ सेकेंड के भी आधे हिस्से (0.5 सेकेंड) के अंतर को पहचान लेना यह दिखाता है कि प्रकृति ने उनके छोटे से दिमाग को बेहद एडवांस और कुशल बनाया है.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया में आएगा बड़ा बदलाव

इस ऐतिहासिक रिसर्च के नतीजे सिर्फ जीव विज्ञान तक ही सीमित नहीं रहने वाले हैं. यह खोज भविष्य की इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकती है. आज के समय में कंप्यूटर और एआई को छोटे काम करने के लिए भी बहुत बड़े डेटा और भारी-भरकम हार्डवेयर की जरूरत होती है. लेकिन भौंरा हमें सिखाता है कि बिना अरबों न्यूरॉन्स या भारी-भरकम सिस्टम के भी जटिल से जटिल समस्याओं को बहुत ही कम एनर्जी और छोटे नेटवर्क के साथ कैसे हल किया जा सकता है. कभी-कभी सादगी में ही सबसे बड़ी समझदारी छिपी होती है.